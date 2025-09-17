Lesk a bída...nikoli kurtizán, ale NGO
Školství má spoustu problémů. Na tom se shodne většina rodičů, učitelů i politiků. Výčet kabonících se figurek by mohl pokračovat donekonečna. Do této prázdnoty, vytvořené přetíženými učiteli, zastaralými metodami a chronickým nedostatkem času i peněz, vstoupily s nadšením a online prezentací neziskové organizace. Jsou hybateli progresivního vzdělávání, nebo jen dalším symptomem hlubší systémové choroby? Odpověď je, jako vždy ... obojí.
V čem jsou neziskovky pro školy požehnáním (a proč bez nich by to nešlo)
- Expertíza, kterou škola nemá (a nemůže mít): Škola má učit matematiku, dějepis a češtinu. Nemůže ale mít ve svém týmu špičkového právníka specializujícího se na mediální právo, klinického psychologa s praxí v léčbě závislostí nebo aktivního finančního poradce. Neziskovky tyto specialisty do škol přinášejí. Jejich lektoři často žijí problematikou, které se věnují, 24 hodin denně. To je hodnota, kterou nelze zpochybnit.
- Čerstvý vítr a nadšení: Pro žáky je často lekce od „někoho cizího“ zážitek. Je to přerušení rutiny, nová tvář, jiný styl komunikace. Pro učitele může být spolupráce s neziskovkou inspirací, doplněním sil a často i metodickým školením zdarma. Neziskovky přinášejí energii, kterou přetížený pedagogický sbor jen stěží generuje sám od sebe.
- Témata, na která ve výuce (nikoli v osnovách) nezbyl prostor (ale v životě ano): Duševní zdraví, kritické myšlení, finanční gramotnost, prevence šikany, právní povědomí, environmentální výchova – to všechno jsou oblasti, které jsou dnes životně důležité, ale které se do tradičních předmětů vejít nepodařilo. Neziskovky tento prostor zaplňují. Jsou to právě ony, kdo často učí děti to nejdůležitější – jak přežít a obstát v moderním světě.
- Cesta ven ze zatuchlého skleníku: Mnoho neziskovek nenabízí jen přednášky, ale i exkurze, workshopy a terénní programy. Propojují školu s reálným světem, s firmami, přírodou, kulturou. Toto propojení je k nezaplacení.
NGO tvrdí, že přicházejí pomáhat. Ve skutečnosti však systematicky vytvářejí paralelní vzdělávací systém, který je nekoordinovaný, nekvalitní a ideologicky předpojatý. Škola přestává být svrchovaným územím pedagoga a stává se pouhou pronajatou halou, kde si neziskovky odbývají své divadélko pro ministerstvo a donátory.
- Šílený semtex nekoordinovaných témat: Představte si školu jako nemocnici. Přijde jeden lékař a naordinuje léky na srdce. Vzápětí vpadne do sálu druhý a začne aplikovat injekce na játra. Třetí trvá na okamžitém vyšetření mozku. To je realita školy pod vládou neziskovek. Třída dostane v pondělí patetickou přednášku o hulvátství, ve středu infantilní workshop o třídění odpadu a v pátek depresivní horror story o kyberšikaně. A na počátku příštího týdne přijde do pátých tříd dotazník zjišťující sexuální předurčení těch dvanáctiletých špuntů? Pane jo...
- Žádná návaznost, žádná systematičnost. Jen chaos a fragmentace vědění. Děti si odnesou jen zmatek a pár hrůzostrašných historek, ale žádné ucelené dovednosti. Nijak odlišující se přístup od umělé inteligence. Sem a zase tam...
- Lektorská loterie: Od nedouka k expertovi. Kdo je lektor? Může to být zapálený odborník s dvacetiletou praxí. Ale s mnohem větší pravděpodobností to bude přeučený účetní, naivní student psychologie nebo profesionální aktivista, který potřebuje splnit kvótu projektů. Žádné standardy, žádná certifikace. Stačí umět sladce mluvit a mít hezký letáček. Škola, která si zoufale hledá pomoc, nemá kapacity tyto šarlatány rozpoznat. A mohl bych vyprávět... Platí se tu daň za to, že je někdy „pomoc“ zadarmo. A to, co je zdarma, má často právě takovou hodnotu. Jenže navíc dost často to ani zadarmo není.
- Indoktrinace pod praporem dobra: Tohle je jádro problému. Neziskovky nejsou neutrální. Jsou to ideologické tanky, které si našly slabé místo v obranné linii veřejného vzdělávání. Pod pláštíkem „prevence“ a „osvěty“ tlačí do hlav dětí svůj světonázor. Workshop o klimatu je agitka pro konkrétní politické hnutí, hodina o rodině je kázání o jejím přehodnocení, lekce o médiích je nalejvárna jednoho pohledu na svět bez špetky kritického myšlení. Škola by právě tuto oblast měla rozvíjet nejvíce, ne přebírat hotové pravdy. Neziskovky však nabízejí jen jednu – tu svou – pravdu. Jsou to misionáři nového věku. Platí na ně doslova každé z slovo z mého minulého článku.
- Zbabělý či vynucený únik školy od odpovědnosti: Nejhorší na celém systému je, že se tomu škola sama podvoluje. Namísto nesmírně náročné integrace moderních témat do výuky, doškolování učitelů a reformy volí pohodlnější cestu: ten moderní outsourcing. Učitel odkládá odpovědnost. Ředitel si může v výroční zprávě napsat, že „proběhla prevence“. Všichni jsou spokojeni, kromě dětí, které místo kvalitní výuky dostaly náhodný sled ideologických střípků. Neziskovky umožňují školství zdánlivě fungovat, aniž by se muselo pohnout z místa. NGO jsou metadonem vzdělávacího systému.
Symbiotický parazitismus
Neziskovky nejsou ani spasitelé, ani démoni. Jsou symptomem. Jsou tržním řešením selhání státního systému. Vyrůstají tam, kde je prázdno, a zaplňují je svou energií, expertízou, ale i svým chaosem a ideologiemi.
Jsou symbiontem: dodávají škole to, co sama nezvládá produkovat. Ale jsou nebezpečným parazitem: živí se jejím selháním, vytvářejí na ní závislost a někdy ji i oslabují tím, že jí umožňují vyhnout se skutečné reformě.
Dokud stát nepřestane outsourcovat své základní povinnosti na dobře míněné, ale živelné neziskové sektory, budou školy stále připomínat tržiště, kde se o duše dětí přetahují desítky agentů s atraktivními brožurami. A to je pro vzdělání našich dětí žalostně málo.
Milan Hausner
Jak jsem se naučil nedělat si starosti a milovat halucinujícího bota
O nekonečné moudrosti okamžitých směrnic aneb když AI poradí, jak naložit se strojovým překladem podle dánského vzoru. Pro ty chytráky je pak základ slova Dán kreativně přetvořen na daň...
Milan Hausner
Ani důchod nic nezmění na tom, kdo je hlava a krk rodiny
Každá rodina má svou hlavu. Obvykle je to ten pán, který po večeři usedá do křesla s výrazem Caesara, který právě porazil Galy, ačkoli jediné, co ten den porazil, byla sova v rohu místnosti díky své hřmotnosti a nemotornosti.
Milan Hausner
Mobil v tašce, rozum v šuplíku: Jak se školní politika stala digitálním placebo
Novou televizní diskuzi jsem neviděl, řekla mi o ní manželka, ale dnes ráno jsem si přečetl obsáhlou studii o „omezeních“ mobilů ve školách, a protože je tady přímá souvislost, nemůžu jinak než nadatlit pár řádků.
Milan Hausner
Proč učitelé neradi slyší: „Já bych to dělal jinak."
Role učitele je jedinečný a komplexní alchymický proces. Je to mix vědce, umělce, kouče, psychologa a manažera chaosu
Milan Hausner
Co mi AI prozradila o Mendelovi
Žádný suchý učebnicový text, ale „živá debata“ s chatbotem, který mi vyprávěl věru zajímavé vědecké „drama“. A to je, přátelé, budoucnost vzdělávání.
14 500 Kč/měsíc
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.