Lesk a bída...nikoli kurtizán, ale NGO

Školství má spoustu problémů. Na tom se shodne většina rodičů, učitelů i politiků. Výčet kabonících se figurek by mohl pokračovat donekonečna.

Školství má spoustu problémů. Na tom se shodne většina rodičů, učitelů i politiků. Výčet kabonících se figurek by mohl pokračovat donekonečna. Do této prázdnoty, vytvořené přetíženými učiteli, zastaralými metodami a chronickým nedostatkem času i peněz, vstoupily s nadšením a online prezentací neziskové organizace. Jsou hybateli progresivního vzdělávání, nebo jen dalším symptomem hlubší systémové choroby? Odpověď je, jako vždy ... obojí.

V čem jsou neziskovky pro školy požehnáním (a proč bez nich by to nešlo)

  • Expertíza, kterou škola nemá (a nemůže mít): Škola má učit matematiku, dějepis a češtinu. Nemůže ale mít ve svém týmu špičkového právníka specializujícího se na mediální právo, klinického psychologa s praxí v léčbě závislostí nebo aktivního finančního poradce. Neziskovky tyto specialisty do škol přinášejí. Jejich lektoři často žijí problematikou, které se věnují, 24 hodin denně. To je hodnota, kterou nelze zpochybnit.
  • Čerstvý vítr a nadšení: Pro žáky je často lekce od „někoho cizího“ zážitek. Je to přerušení rutiny, nová tvář, jiný styl komunikace. Pro učitele může být spolupráce s neziskovkou inspirací, doplněním sil a často i metodickým školením zdarma. Neziskovky přinášejí energii, kterou přetížený pedagogický sbor jen stěží generuje sám od sebe.
  • Témata, na která ve výuce (nikoli v osnovách) nezbyl prostor (ale v životě ano): Duševní zdraví, kritické myšlení, finanční gramotnost, prevence šikany, právní povědomí, environmentální výchova – to všechno jsou oblasti, které jsou dnes životně důležité, ale které se do tradičních předmětů vejít nepodařilo. Neziskovky tento prostor zaplňují. Jsou to právě ony, kdo často učí děti to nejdůležitější – jak přežít a obstát v moderním světě.
  • Cesta ven ze zatuchlého skleníku: Mnoho neziskovek nenabízí jen přednášky, ale i exkurze, workshopy a terénní programy. Propojují školu s reálným světem, s firmami, přírodou, kulturou. Toto propojení je k nezaplacení.

NGO tvrdí, že přicházejí pomáhat. Ve skutečnosti však systematicky vytvářejí paralelní vzdělávací systém, který je nekoordinovaný, nekvalitní a ideologicky předpojatý. Škola přestává být svrchovaným územím pedagoga a stává se pouhou pronajatou halou, kde si neziskovky odbývají své divadélko pro ministerstvo a donátory.

  • Šílený semtex nekoordinovaných témat: Představte si školu jako nemocnici. Přijde jeden lékař a naordinuje léky na srdce. Vzápětí vpadne do sálu druhý a začne aplikovat injekce na játra. Třetí trvá na okamžitém vyšetření mozku. To je realita školy pod vládou neziskovek. Třída dostane v pondělí patetickou přednášku o hulvátství, ve středu infantilní workshop o třídění odpadu a v pátek depresivní horror story o kyberšikaně. A na počátku příštího týdne přijde do pátých tříd dotazník zjišťující sexuální předurčení těch dvanáctiletých špuntů? Pane jo...
  • Žádná návaznost, žádná systematičnost. Jen chaos a fragmentace vědění. Děti si odnesou jen zmatek a pár hrůzostrašných historek, ale žádné ucelené dovednosti. Nijak odlišující se přístup od umělé inteligence. Sem a zase tam...
  • Lektorská loterie: Od nedouka k expertovi. Kdo je lektor? Může to být zapálený odborník s dvacetiletou praxí. Ale s mnohem větší pravděpodobností to bude přeučený účetní, naivní student psychologie nebo profesionální aktivista, který potřebuje splnit kvótu projektů. Žádné standardy, žádná certifikace. Stačí umět sladce mluvit a mít hezký letáček. Škola, která si zoufale hledá pomoc, nemá kapacity tyto šarlatány rozpoznat. A mohl bych vyprávět... Platí se tu daň za to, že je někdy „pomoc“ zadarmo. A to, co je zdarma, má často právě takovou hodnotu. Jenže navíc dost často to ani zadarmo není.
  • Indoktrinace pod praporem dobra: Tohle je jádro problému. Neziskovky nejsou neutrální. Jsou to ideologické tanky, které si našly slabé místo v obranné linii veřejného vzdělávání. Pod pláštíkem „prevence“ a „osvěty“ tlačí do hlav dětí svůj světonázor. Workshop o klimatu je agitka pro konkrétní politické hnutí, hodina o rodině je kázání o jejím přehodnocení, lekce o médiích je nalejvárna jednoho pohledu na svět bez špetky kritického myšlení. Škola by právě tuto oblast měla rozvíjet nejvíce, ne přebírat hotové pravdy. Neziskovky však nabízejí jen jednu – tu svou – pravdu. Jsou to misionáři nového věku. Platí na ně doslova každé z slovo z mého minulého článku.
  • Zbabělý či vynucený únik školy od odpovědnosti: Nejhorší na celém systému je, že se tomu škola sama podvoluje. Namísto nesmírně náročné integrace moderních témat do výuky, doškolování učitelů a reformy volí pohodlnější cestu: ten moderní outsourcing. Učitel odkládá odpovědnost. Ředitel si může v výroční zprávě napsat, že „proběhla prevence“. Všichni jsou spokojeni, kromě dětí, které místo kvalitní výuky dostaly náhodný sled ideologických střípků. Neziskovky umožňují školství zdánlivě fungovat, aniž by se muselo pohnout z místa. NGO jsou metadonem vzdělávacího systému.

Symbiotický parazitismus

Neziskovky nejsou ani spasitelé, ani démoni. Jsou symptomem. Jsou tržním řešením selhání státního systému. Vyrůstají tam, kde je prázdno, a zaplňují je svou energií, expertízou, ale i svým chaosem a ideologiemi.

Jsou symbiontem: dodávají škole to, co sama nezvládá produkovat. Ale jsou nebezpečným parazitem: živí se jejím selháním, vytvářejí na ní závislost a někdy ji i oslabují tím, že jí umožňují vyhnout se skutečné reformě.

Dokud stát nepřestane outsourcovat své základní povinnosti na dobře míněné, ale živelné neziskové sektory, budou školy stále připomínat tržiště, kde se o duše dětí přetahují desítky agentů s atraktivními brožurami. A to je pro vzdělání našich dětí žalostně málo.

Autor: Milan Hausner | středa 17.9.2025 17:25 | karma článku: 0 | přečteno: 35x

Milan Hausner

  • Počet článků 89
  • Celková karma 8,21
  • Průměrná čtenost 215x
Občas si Vás, milé čtenáře, dovolím oslovit s nějakým tím blogem, teď už i mimo školství.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

