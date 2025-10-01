Lesk a bída metodické podpory - 1
Je to jako by vám někdo místo rybářského prutu nabídl nádherně prošitý rybářský plášť, s kapucí proti větru a třpytivým patentkami, a tvrdil, že v něm tu rybu chytíte lépe. A vy, blaženě oblečeni, stojíte v ledové vodě a marně čekáte, až ta ryba ozářená novým módním střihem zabere...Nezabere... Přesně takto vypadá metodická podpora v Česku
- Podpora“ = Předání hotového návodu. Místo toho, aby metodik učitele podpořil v tom, jak učit (forma), tak mu řekne co učit (obsah). Například: „Tady máte pracovní list na téma vodstvo Evropy, vyplňte ho s žáky a projděte si prezentaci.“ Forma (vyplňování pracovního listu) je zde pouze nositelem předem daného obsahu. Učitel není podpořen v tom, jak téma učit jinak, zajímavěji, jak ho přizpůsobit různým typům žáků.
- Zaměňování cílů. Cílem metodické podpory by mělo být osvojení si dovednosti (např. jak vytvořit diferencovaný úkol). Místo toho se často předá produkt (např. hotový diferencovaný úkol). Učitel sice získá okamžité řešení pro zítřek, ale nezískal dovednost, jak si takový úkol vytvořit sám příště.
- Workshopy o aplikacích, ne o didaktice. Metodický workshop se jmenuje „Využití tabletu ve výuce“, ale ve skutečnosti jde o školení, jak ovládat konkrétní aplikaci (obsah), nikoli jak ji didakticky využít k rozvoji kritického myšlení nebo spolupráce (forma/metoda).
- Závislost, nikoli emancipace. Učitelé se stanou závislými na externích zdrojích a „dodavateli“ hotových řešení. Nejsou vedeni k autonomii, kreativitě a reflexi vlastní praxe, což je vyčerpává a demotivuje.
- Povrchnost výuky. Když učitel pouze reprodukuje předaný obsah, výuka ztrácí hloubku a autenticitu. Učitel nerozumí plně didaktickému záměru, protože ten tam často není. Příklad už z mé strany konstatovaný, ale dost výmluvný. Na základě už neučíme základy fotosyntézy, ale rovnou agrární reformu ve stínu klimatologie. Kompetence velmi často jsou definovány tak povrchem že na ně v klidu zareaguje i umělá inteligence. Na papíře jsem udělali velký krok od začátku k na cestě (kam to nevím) a splněno. V hlavě žáka je ovšem pusto a prázdno jako předtím.
- Ignorování kontextu. Hotový obsah je často „univerzální“ a nebere v potaz specifický kontext konkrétní třídy, školy, složení žáků s různými potřebami (inkluze, nadání, odlišný mateřský jazyk). Učitel, který neovládá formu, ho nedokáže účinně přizpůsobit.
- Vyhoření. Neustálé hledání a pasivní přijímání hotových „zázračných řešení“ je frustrující. Učitel má pocit, že nikdy nedosáhne ideálu, protože pořád jen implementuje cizí nápady, místo aby rozvíjel a ocenil ty své vlastní.
- Pseudopodpora. Systém (řídící pracovníci, zřizovatelé) může mít pocit, že podporu poskytuje (organizuje školení, nakupuje metodické materiály), ale ve skutečnosti jde pouze o distribuci obsahu. Skutečná metodická podpora, která mění a zkvalitňuje pedagogické dovednosti, chybí.
Jak by měla vypadat skutečná metodická podpora?
Skutečná podpora se nesoustředí na CO, ale na JAK a PROČ.
- Facilitace, ne instruktáž. Metodik by měl být spíše průvodcem a facilitátorem, který pomocí dobrých otázek vede učitele k tomu, aby si na řešení přišel sám: „Proč si myslíš, že ti tato aktivita nefunguje? Co by se stalo, kdybys zkusil...? Jaký je tvůj hlavní cíl této hodiny?“
- Reflexe vlastní praxe. Nejcennější je společná reflexe reálné výuky (např. prostřednictvím videohospitací nebo peer mentoringu), kde se rozebírá konkrétní situace a hledají se alternativní postupy. To sice z ní moderně, ale proč je to složité, jsem napsal v minulém článku. A pak tu máme slavné GDPR. A tolik konkrétních souhlasu neseženete.
- Zaměření na pedagogické dovednosti. Namísto školení „o aplikaci“ školení o „badatelsky orientované výuce“, kde jsou aplikace jedním z možných nástrojů. Nebo školení o formativním hodnocení, kritickém myšlení, diferenciaci výuky.
- Budování komunit praxe. Vytváření prostoru, kde si učitelé vzájemně vyměňují zkušenosti, sdílejí postupy a společně řeší problémy. To posiluje jejich profesní sebevědomí a ukazuje, že hodnotným zdrojem know-how jsou i oni sami.
Je obrovskou systémovou chybu, kdy je metodická podpora redukována převážně na distribuci obsahu. Tato „bída“ vede k pasivitě, povrchnosti a frustraci učitelů. Skutečná podpora musí jít hlouběji – musí učitele vybavovat dovednostmi, sebedůvěrou a kritickým myšlením potřebným k tomu, aby dokázali vytvářet kvalitní a smysluplnou výuku pro své žáky v jejich konkrétní situaci. Nejde o to dát učiteli rybu, ani naučit ho nahodile chytit občas nějakou čudlu, ale o to, aby pochopil principy rybolovu a uměl si přizpůsobit techniku podle řeky, počasí a typu říčních živočichů, které chce chytit.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.