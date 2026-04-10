Leklé ryby v lavicích
Dobrá tedy. Milý čtenáři, naše děti jsou možná jako ryby. Ne kvůli jejich údajné paměti, jak zlomyslně šeptají učitelé po páté hodině, ale proto, že se narodily do proudu. Do proudu, který měl být kdysi jasnou, křišťálovou řekou poznání. Jenže dnes ten proud vypadá trochu jinak.
Je to takový ten potok, co teče z kopce, na jehož vrcholu kdosi postavil továrnu na výrobu nekvalitních emocí, tři datová centra, sedmnáct influencerů a jednu nenápadnou žumpu plnou konspiračních teorií. Voda? Voda má dnes barvu „zářivě fialová příchuť hroznová“ a třpytí se v ní zlaté náušnice, střípky virálních výzev a sem tam plave nešťastná ponožka, co vypadla z pračky někoho, kdo na TikToku radil, jak správně dýchat.
A uprostřed toho všeho plavou naše děti – naše malé, drahé rybičky.
Jsou to leklé ryby? Kdepak...to by bylo příliš jednoduché. Kdyby byly leklé, alespoň by se nesnažily polykat všechno, co kolem nich plave. Ony jsou totiž v permanentním stavu položivota: ploutve nervózně cukají, oči bulvou sledují každý nový třpyt, ústa dychtivě otevírají a zavírají: ne proto, aby dýchaly, ale aby stihly pozřít další zaručeně pravdivý fakt o tom, že banány způsobují, že vám medúzy rozumí.
A my, dospělí? My jsme takoví rybáři na suchu. Sedíme na břehu s udicí, na jejímž konci místo žížaly visí vytištěný školní vzdělávací program. „Plavte sem, rybičky!“ voláme. „Tady máte matematiku! Tady máte český jazyk!“
Rybičky ale neposlouchají. Ony mají svůj vlastní tok. Je to tok, ve kterém se mísí moudra z YouTube shorts s komentáři pod fotkou kočky. Je to proud, kde má slovo ministra školství stejnou váhu jako názor týpka, který v přiloženém videu rozbíjí květináč hlavou a tvrdí, že tím odblokovává čakru učení.
A tak naše děti plavou v informačním koktejlu, který by jim každý rozumný barman nalil jen s výstrahou: „Pozor, tento drink může způsobit ztrátu pozornosti, halucinace ve formě přesvědčení, že Země je placatá, a nekontrolovatelné nutkání hodnotit vlastní hodnotu podle počtu lajků.“
Sarkasmus? Ale kdepak. To je jen veselý popis reality.
Ta veselost spočívá v tom, že si z toho my, dospělí, děláme těžkou hlavu. Sedíme u porad, vymýšlíme strategie, jak „zefektivnit výuku v digitálním věku“. Pořizujeme interaktivní tabule, aby na nich rybičky viděly ještě ostřeji, jak jim někdo posílá zprávu, že učitelka je vlastně mimozemšťan.
Nejkrásnější na tom všem je ten veselý kolotoč paradoxů:
- Děti se ve škole učí, jak poznat manipulaci v reklamě, a pak přijdou domů a sledují třicet vteřinové video, které jim za použití dvanácti střihů a dramatické hudby vysvětlí, proč je jejich nový batoh výrazem jejich osobnosti a bez něj jsou nula.
- Učíme je, ať si věci ověřují, zatímco celá naše společnost funguje na principu „viděl jsem to na facebooku, tak to musí být pravda, protože ta paní měla za jménem smajlíka s růžovými tvářičkami“.
- A pak se divíme, že naše rybičky vypadají, jako by právě proplavaly výpustí z jaderné elektrárny. Že jejich pohled je prázdný, ale ruce jim automaticky jedou nahoru a dolů po displeji, jako by šlo o nejdůležitější životní dovednost.
Veselé na tom je, že si každá generace myslí, že ta další to zvorá. Že my jsme měli jasný potok: možná trochu bahnitý, ale teklo v něm normální pivo a u kamen bylo teplo. A ty dnešní? Ty mají potok, ve kterém se místo vody mísí umělá inteligence, digitální drogy a nekonečná soutěž o to, kdo je víc vidět.
Ale vážně? My jsme měli akorát to štěstí, že náš informační smog nebyl barevný a nehrál u toho žádný catchy song. Byl šedý, nudný a šířil se pomaleji, protože ho nesl jen vítr a drby od sousedů. Takže se usmějme. Vezměme si plováky, nafukovací vestičky optimismu a místo toho, abychom rybičky tahali z proudu, zkusme do toho proudu vlézt s nimi. Ne s udicí, ale sítem. Ne abychom je chytali, ale abychom z toho smradlavého toku vyprošťovali aspoň ty největší kusy plovoucích kravin.
A až se nás jedna z těch rybiček zeptá, proč má voda tak divnou barvu, neodpovídejme jí: „Protože jsi líná a koukáš furt do telefonu.“ Řekněme jí pravdu, s úsměvem, protože je to přece jen veselé: „Protože, milá rybko, jsme se jako společnost rozhodli, že je mnohem jednodušší malovat si svůj vlastní obrázek na hladinu, než se dívat na to, co pod ní skutečně plave. Ale plavat se dá i v téhle šťávě. Jen to chce občas zavřít ústa, když kolem plave něco, co vypadá jako fakt, ale voní to jako kecy. Což je vlastně skoro pořád.“
A rybička na to mrkne, chvíli o tom přemýšlí: celých sedm vteřin, než jí přijde notifikace, a pak plave dál. Ale třeba, jenom třeba, si příště dvakrát rozmyslí, do čeho zrovna zobne.
A to je v té naší veselé, sarkastické, trochu smutné, ale nakonec pořádně živé řece přece ten hlavní úlovek.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.