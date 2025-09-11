Led a sůl 2025- další návrat k sebepoškození
Podobné výzvy se objevují se ve feedech na TikToku nebo Instagramu, občas i někde jinde. Zdánlivě nevinné, často zábavné hrátky, které lákají k napodobování. Ale stále častěji mezi nimi nacházíme i ty, které končí na pohotovosti. Proč jsou tyto online pokusy nebezpečné, ale na druhé straně tak lákavé a jak rozeznat nevinnou zábavu od smrtelného hazardu?
Proč se děti a teenageři do výzev pouštějí? Není to dětské a teenagerské hloupé rozhodnutí, za ochotou riskovat zdraví stojí silný psychologický a sociální tlak:
- potřeba přijetí a popularity: Počet lajků, sdílení a komentářů se stává měřítkem sociální hodnoty. Být „součástí trendu“ znamená být viděn a uznáván. Co za to zaplatím, je ve světle pošetilého mládí, docela banalitní otázkou.
2. FOMO (Fear Of Missing Out): Strach, že něco zmeškám. Když všichni ve třídě nebo online komunitě o výzvě mluví, je těžké zůstat stranou. Societa ve škole je často také spouštěčem podobných pokusů.
3. dospívání a testování hranic: Teenageři přirozeně zkoumají své limity a hledají své místo ve světě. Nebezpečné výzvy jim nabízejí extrémní způsob, jak to udělat, aniž by plně chápali trvalé následky.
4. odměna vs. riziko: Dospívající dává větší váhu okamžité odměně (uznání vrstevníků) než abstraktnímu dlouhodobému riziku (“mohu se zranit“). Je to fyzikální jev nebo spíše jev psychologický daný malými zkušenostmi? V samotném důsledky je to jedno, protože výsledkem je často telefonát na rychlou.
Od nevinné srandy k noční můře: Příklady nebezpečných výzev
Nebezpečné výzvy lze rozdělit do několika kategorií:
- Fyzické poškození (Self-Harm Challenges) Tyto výzvy přímo útočí na fyzické zdraví pod záminkou“testu odolnosti“.
- Ice and Salt Challenge: Viz předchozí článek. Kombinace ledu a soli způsobuje těžké omrzliny a popáleniny.
- Tide Pod Challenge: Výzva jíst kapsle s aviváží. Hrozí otrava chemikáliemi, popálení jícnu, trvalé poškození zdraví a smrt.
- Benadryl Challenge: Požití vysokých dávek alergického léku za účelem vyvolání halucinací. Může způsobit infarkt, selhání orgánů a smrt.
- Ohrožení sebe i ostatních (Public Endangerment) Zde nejde“jen“ o riskování vlastního zdraví, ale i zdraví nevědomých okolojdoucích.
- Skull Breaker Challenge (Challenge zlomené lebky): Dva lidé vyzvou třetího (oběť) k tomu, aby vyskočil do výšky. Ve vzduchu mu kopnou do nohou, on padá na záda na zem. Následky: otřes mozku, zlomeniny, krvácení do mozku.
- Outlet Challenge: Strkat nabíječku do zásuvky jen částečně a pak drátkem vykřesat jiskry. Hrozí zásah elektrickým proudem, zničení elektroinstalace a požár.
- Deletion Challenge: Krádež nebo poškozování cizího majetku (např. auta) pro zábavu a sledovanost.
- Různé výzvy k fyzickému či psychickému sebepoškozování: Různé formy skrytého sebepoškozování, které se normalizují a sdílejí v online komunitách.
- Extrémní diety a vzhled: Výzvy propagující extrémně nezdravé stravovací návyky za účelem dosažení nereálného vzhledu.
Boj proti těmto trendům není o zákazu internetu, ale o vzdělání a komunikaci. Pranic by to nepomohlo, navíc, co je zakázané, je samozřejmě lákavější..
5 banalítních rad pro odpovědné rodiče, učitele, opatrovníky, vedoucí v různých oddílech
- Mluvte s dětmi a teenagery otevřeně a bez odsuzování. Zeptejte se: „Slyšel jsi o nějakých nových výzvách? Co si o nich myslíš?“ Vytvořte bezpečný prostor pro diskusi.
- Vzdělávejte v mediální gramotnosti. Naučte děti kriticky přemýšlet nad obsahem: Kdo tento trend vytvořil a proč? Komu prospívá? Jaký je skutečný cíl?
- Ukazujte skutečné následky. Někdy drsná realita zabere. Vyhledejte společně zprávy o lidech, kteří byli výzvou zraněni, nebo rozhovory s lékaři, kteří je ošetřovali.
- Nabídněte alternativy. Podpořte dítě v pozitivních koníčcích a aktivitách, kde může zažít úspěch a uznání bez toho, aby muselo riskovat zdraví.
- Naučte je říkat NE. Být součástí skupiny někdy znamená umět říkat ne. Posilujte jejich sebevědomí a schopnost vystoupit z davu.
Já vím, jsou to rady pro rady. Popravdě, ale nic lepšího nemáme... Otevřenost rodičů je v tomto ohledu tou nejefektivnější bariérou.
Internetová výzva není nebezpečná, protože je zakázaná, ale protože skutečně ubližuje. Je na nás, jako na rodičích, učitelích a přátelích, abychom byli o krok napřed, vytvořili prostředí důvěry a naučili mladé lidi rozeznat zábavu od sebedestrukce. Jejich digitální i reálný život za to stojí.
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
- Počet článků 80
- Celková karma 8,15
- Průměrná čtenost 217x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.