Láska ve znamení zvěrokruhu (VII).
Merkur zaujal to správnou retrográdní kolizi a už na něj čeká dvojitá slepá studie.
On se jmenuje Marcel, 38 let, je profesionální astrolog. Má svou praxi, klienty, webovky s měsíčními předpověďmi a instagram plný fotek hvězdné oblohy, tarotových karet a citátů o tom, že „vesmír nám posílá znamení“. Jeho život se řídí postavením planet, retrográdním Merkurem a fázemi Měsíce. Když mu vyjde, že má být opatrný na komunikaci, celý den jen přikyvuje. Ona se jmenuje Eliška, 35 let, je výzkumnice v oboru astrofyziky na univerzitě. Její svět tvoří teleskopy, spektrografy, data z vesmírných misí a nekonečné debaty o tom, zda temná hmota vůbec existuje. Její instagram je plný fotek dalekohledů, grafů s vysvětlujícími popisky a obrázků galaxií, ke kterým píše věcné komentáře o rudém posuvu.
Domluvili se přes seznamku, kde Marcel měl v popisu „hledám ženu, která se nebojí podívat na hvězdy a nechat se vést vesmírem“. Eliška si řekla: „Hvězdy mě vedou k výzkumu, ale budiž.“ Marcel si prohlédl Eliščin profil – samé teleskopy, rovnice, podivné zkratky. Pomyslel si: „Tohle bude vědecký typ. Doufám, že má otevřenou mysl.“ Každý z nich měl pocit, že tu otevřenou mysl má právě on.
První problém nastal při výběru místa a termínu. Marcel navrhl datum podle postavení Měsíce. „Měsíc je v Býku, to je ideální na první schůzky. Stabilní, přízemní energie.“ Eliška se zeptala, jestli může navrhnout datum podle toho, kdy má volno z laboratoře. Marcel souhlasil, ale s dodatkem: „Ale pozor, Merkur je v retrográdě, takže ať nedojde k nedorozuměním.“ Eliška si poznamenala: „Retrográdní Merkur. To bude zajímavé.“
Místem srazu byla neutrální kavárna. Marcel dorazil s předstihem, aby si prohlédl, „jaká je tam energie“. Sedl si ke stolu u okna, odkud byl výhled na oblohu. Měl na sobě tmavě modrou košili s motivem souhvězdí, náramek z měsíčního kamene a v ruce držel svůj astroláb, tedy mobil s aplikací, která mu ukazovala aktuální postavení planet. Eliška dorazila přesně na čas, s batohem plným papírů a poznámkovým blokem, do kterého si zapisuje každý nápad. Měla na sobě džíny, mikinu s logem CERN a na krku zavěšený USB klíč ve tvaru rakety.
Usedli. Eliška se usmála a řekla: „Takže Merkur je v retrográdě? Jak se to projevuje?“ Marcel se zaradoval, že se ptá. „No, teď je to hlavně o komunikaci. Věci se kazí, lidi si nerozumí, emaily se ztrácí. Je to doba na revizi, ne na začátky.“ Eliška přikývla. „Zajímavé. A jaký je k tomu fyzikální mechanismus? Teda jak ta planeta, která je od nás stovky milionů kilometrů, ovlivňuje třeba tvůj mobil?“ Marcel se na chvíli odmlčel. „To není o fyzice. To je o energiích. O tom, že jsme všichni propojení s vesmírem.“ Eliška samozřejmě opáčila, jestli má na to nějaká data. Marcel se zamyslel; data jsou v tisíciletích pozorování. Eliška řekla, že to spíš vypadá na konfirmační zkreslení. Marcel nevěděl, co to je. Eliška mu to vysvětlila. Marcel se ušklíbl, že to je vědecký pohled, který nevidí celkový obraz. První kolo skončilo nerozhodně.
Objednávání jídla byla další ukázka rozdílných světů. Marcel se podíval na jídelní lístek a zeptal se číšníka, z jaké oblasti je zelenina, protože „Měsíc je v Býku, takže bychom měli jíst kořenovou zeleninu, aby byla harmonie“. Eliška si objednala špenátovou polévku a krůtí maso s kukuřicí. „Já se řídím hlavně tím, co mi chutná a co má vyvážený poměr bílkovin a vlákniny.“ Marcel se podivil, že ona nebere v potaz i svůj horoskop. Eliška řekla, že ne, že je Vodnář, ale že jí to nepřijde relevantní. Marcel se urazil. „Vodnáři jsou často rebelští a odmítají tradiční autority. To sedí.“ Eliška se usmála. „To je přesně ten problém: když něco řeknu, ty to připíšeš mému znamení. Kdybych byla Beran, řekl bys, že jsem impulzivní. Kdybych byla Panna, řekl bys, že jsem kritická. Je to jenom o tom, že si vybereš vysvětlení, které už máš připravené.“ Marcel se na chvíli odmlčel. Pak poznamenal: „To je vědecká slepota. Ty nevidíš souvislosti, které jsou zřejmé.“ Eliška se zeptala, jestli může být souvislost mezi tím, že dnes vyšla modrá, a tím, že zrovna dostala chuť na polévku. Marcel řekl, že může. Eliška odsekla, že to je pseudověda.
Konverzace pokračovala. Marcel vyprávěl o svých klientech. „Loni jsem jedné paní předpověděl, že potká důležitého muže, až Saturn vstoupí do jejího sedmého domu. A ona ho potkala. Byl to její současný partner.“ Eliška se jízlivě optala, kolika lidem to předpověděl a kolik z nich skutečně někoho potkalo. Marcel řekl, že nevede statistiku. Eliška řekla, že to je jako když hádáš, a když to vyjde, pamatuješ si to, a když ne, zapomeneš. Marcel se urazil. „To není hádání. To je výklad symbolů, které sahají tisíce let zpátky.“ Eliška zavrčela, že tisíce let zpátky si lidé mysleli, že Země je placka a že bohy je třeba uklidňovat obětmi. „Takže dlouhá tradice není zárukou pravdivosti.“ Marcel se zdvořile otázal, jestli má tedy lepší vysvětlení, proč se lidem daří podle hvězd. Eliška řekla, že má: „Lidé si přejí, aby jejich život měl řád. Astrologie dává iluzi řádu. Když věříš, že je něco předurčeno, snáze se smiřuješ s tím, co se děje. A když se něco povede, připíšeš to hvězdám. Je to psychologický efekt, ne astrofyzikální.“ Marcel se na ni podíval: „A co láska? To je taky jen psychologický efekt?“ Eliška se na chvíli odmlčela. „Láska je komplexní jev, na kterém se podílí biochemie, psychologie, sociální faktory…“ Marcel ji přerušil: „A taky postavení Venuše, když jsme se narodili.“ Eliška se zasmála. „Tomu říkáš láska? Že někde daleko je planeta, která určí, jestli se sblížíme?“ Marcel řekl: „Ne, to je jen symbol. Ale symboly mají moc.“ Eliška připustila: „Hvězdy mají moc fyzikální. Jejich gravitace, záření. Ale tvůj horoskop není jeden z nich.“
Večer pokračoval. Marcel se zeptal Elišky, co vlastně dělá. Eliška začala nadšeně vyprávět o své práci. „Zkoumáme spektrální čáry hvězd, abychom zjistili jejich složení a pohyb. Zrovna teď pracujeme na projektu mapování blízkých hvězd, které by mohly mít exoplanety v obyvatelné zóně.“ Marcel se zeptal, jestli z těch spekter jde vyčíst, jestli se lidem bude dařit v lásce. Eliška řekla, že ne. Marcel zavrčel, že to je škoda, že by jí mohl poradit, jak to zkombinovat. Eliška opáčila, že to kombinovat nejde, protože jedno je věda a druhé je víra. Marcel se urazil. „Ty považuješ moji práci za víru?“ Eliška řekla: „Já považuju za víru tvrzení, která nelze ověřit.“ Marcel se zeptal, jestli se dá ověřit, že je vesmír vznikl velkým třeskem. Eliška řekla, že ano, že na to máme důkazy. Marcel řekl, že ty důkazy jen někdo vymyslel. Eliška se zeptala, jestli někdy slyšel o reliktním záření. Marcel řekl, že ne. Eliška vytáhla z batohu graf a začala mu vysvětlovat. Marcel se díval na ten graf a říkal si, že je to hezký, ale že jeho hvězdy jsou hezčí.
Když dojedli, Marcel navrhl, že by se šli podívat na hvězdy. „Mám aplikaci, která ukazuje reálné postavení planet. Ukážu ti, jak to souvisí s tvým životem.“ Eliška souhlasila, že se půjde podívat, ale jen tak. Vyšli ven. Marcel zvedl telefon k obloze a začal ukazovat. „Tady je Jupiter, to je planeta štěstí. A tady je Saturn, ten přináší lekce.“ Eliška se podívala na oblohu, pak na svůj telefon. „Ten jasný bod je Jupiter, to jo. A ten vedle je Saturn. Ale víš, že Saturn je od nás skoro dvakrát dál než Jupiter? A že jeho prstence jsou tvořeny ledem a prachem?“ Marcel řekl, že to ví, ale že to není podstatné. Eliška řekla, že pro ni je to podstatné. „Ty vidíš Jupiter jako ‚planetu štěstí‘. Já vidím obrovskou plynnou kouli, která svou gravitací ovlivňuje dráhy asteroidů a chrání Zemi před dopady. To je mnohem větší štěstí než nějaká symbolika.“ Marcel se na chvíli odmlčel. Pak dodal: „A proč nemůže být obojí? Proč nemůžeme obdivovat vědu a zároveň cítit, že máme k vesmíru vztah?“ Eliška se podívala na hvězdy. „Můžeme. Já taky cítím vztah. Každá hvězda, kterou vidíme, je obrovská továrna, kde vznikají prvky, ze kterých jsme my. To je skutečné propojení. Ne potřebuje k tomu symboly.“ Marcel se podíval na ni. „Ty máš krásný vztah k vesmíru. Jenom ho jinak vyprávíš.“ Eliška se usmála. „Možná jo. Ale já neříkám lidem, že když se jim něco nepovede, je to proto, že je Merkur v retrográdě.“ Marcel se zasmál. „A co bys jim řekla?“ Eliška se zamyslela. „Že se mají podívat na data. Že když se jim něco nedaří, mají změnit přístup, ne čekat, až se planeta otočí.“ Marcel na to řekl: „Ale někdy je fajn věřit, že to není jen na nás. Že vesmír má nějaký plán.“ Eliška se na něj podívala. „A ty tomu fakt věříš?“ Marcel řekl: „Já věřím, že když se podívám na hvězdy, cítím se menší a zároveň větší. A to mi dává klid. A když ten klid předám lidem, tak dělám dobrou věc. I když to není věda.“ Eliška se na chvíli odmlčela. Pak smířlivě dodala: „To je hezký. Já se taky cítím menší a větší, když se dívám na hvězdy. Jenom to nevysvětluju planetama v domech.“ Marcel se usmál. „Tak to máme společný.“ A poprvé za večer si uvědomili, že vlastně stojí na stejné zemi, jenom se dívají jiným směrem.
Rozloučili se. Marcel jí nabídl, že jí pošle svůj horoskop na příští týden. Eliška hovořila o tom, že muí radši pošle odkaz na článek o nově objevené exoplanetě. Oba se zasmáli. Pak šel každý svou cestou. Marcel doma zapálil svíčku a podíval se na hvězdnou oblohu. Říkal si, že ta vědkyně je chytrá, ale že nevidí kouzlo v symbolech. A že je to škoda. Eliška doma otevřela notebook, podívala se na data z dalekohledu a říkala si, že ten astrolog je milý, ale že mu chybí základy fyziky. A že je to škoda.
A pak se za týden sešli znova. Tentokrát u Elišky na observatoři. Marcel přišel, podíval se do dalekohledu a poprvé uviděl Jupiterovy měsíce na vlastní oči. Bylo to jako když mu někdo ukázal, že symboly mají skutečný základ. A Eliška se podívala na Marcelův horoskop, který jí poslal, a poprvé si přiznala, že i když je to nesmysl, tak ten pocit, že někdo věnuje pozornost tvému místu ve vesmíru, je hezký. A tak to šlo. On ji učil, že věda může být poetická. Ona jeho, že poezie nemusí být věda. A zjistili, že oba dva mají pravdu. Každý ve svém vesmíru.
Milan Hausner
I vymýcené neštovice se smějí, když vidí ty dnešní debaty
Zdeněk Ježek, epidemiolog, který pomohl světu zbavit se pravých neštovic, se dnes v hrobě obrací... zatímco on kdysi s nasazením života likvidoval jednu z nejhorších nemocí dějin, dnes tady doutná docela jiný spor.
Milan Hausner
Na rande s nemocí (ale jakou?) VI.
Záchranářka, co už viděla leccos, si dá rande s chodícím chorobopisem. Jak tohle muže dopadnout? Dobře nebo zase jen defibrilátor?
Milan Hausner
Pozor, pozor! Meta zase zachraňuje lidstvo. Tentokrát vaším mozkem.
Zatímco normální lidé řeší, jestli si mají koupit dražší předplatné na Instagram bez reklam, géniové z Meta FAIR přišli s další věcí, která nám úplně změní život. Jmenuje se TRIBE.
Milan Hausner
Portrét padoucha 21. století: Když chatbot přestane být poslušným nástrojem
Každá doba má své typické padouchy. Dvacáté století jich mělo na výběr hned několik: od zlověstných diktátorů přes šílené vědce až po korporátní magnáty, kteří prodávali duše za zisk.
Milan Hausner
Život bez digitálních závislostí? Jen když se dá sdílet
Rodina detoxuje. Mobily v koši, tablety pod stolem, pes lajkuje. Wide formát běží, svědomí se načítá. Digitální pokrytectví v přímém přenosu – a všichni se tváří offline.
|Další články autora
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?
Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...
Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína
Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov...
MS v krasobruslení Praha 2026: Muži ve čtvrtek krátkými programy zahájili druhý den šampionátu
Pražská O2 arena ve čtvrtek odpoledne patřila mužům, kteří v rámci mistrovství světa v...
NSS: Místní šetření v prostorách EPH bylo ze strany ÚOHS oprávněné
Místní šetření, na které do sídla Energetického a průmyslového holdingu (EPH) a dalších...
„Výlukonoce“ v Praze jsou opět tady. Část trasy metra C nepojede, nahradí ji autobusy
Pražskou MHD čekají během velikonočních svátků omezení. Dopravní podnik využije prodloužený víkend...
Vědci: Změna klimatu nutí města sáhnout po odolnějších, ale rizikových stromech
Klimatická změna nutí česká města měnit skladbu stromů v ulicích, dosavadní domácí druhy totiž...
Český pomlázkový brutalismus zahraniční turisty neláká. Za kolik koupíte pletenou švihačku?
Máte kupovanou? Pozor, mohli byste se někoho dotknout. Toho totiž bohdá nebude, aby český chlapík...
Prodej pozemku pro bydlení Křičeň
Křičeň, okres Pardubice
3 500 000 Kč
- Počet článků 427
- Celková karma 9,40
- Průměrná čtenost 205x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.