Kynologie po evropsku - II.
Přesně v poledne, kdy se miska naplní, se objeví německý ovčák a hned po něm francouzský bichonek. Tedy on tak velký zase není, ale ňafat umí pořádně a dělá to s francouzskou elegancí přirozeného manipulátora, což je téhle rase vlastní. Někdy oba najednou, což vypadá jako kabaretní souboj titánů, ale ve skutečnosti jde jen o to, kdo dřív strčí čumák do té rozbředlé kaše.
Ovčák„Já první, já víc, já vím líp. “ Přijde k misce, rozhlédne se, zkontroluje, jestli je kaše správně nadrcená podle DIN normy, a pak začne žrát. Systémově. Efektivně. Bez zbytečných emocí.
Francouzský pes mezitím odstrčí ovčáka, proplete se mu mezi nohama a prohlásí, že kaše chutná lépe, když se jí s výhledem na celou Evropu a jí tak nějak gurmánsky, po francouzsku. A sežere řádný kus porce.
Oba žerou. A co dělají? Vyštěkávají si volnost na řetězu. „Já chci delší řetěz, protože já vím, co dělám. Já platím většinu masa do té kaše.“ Francouzský bichonek: „Já chci delší řetěz, protože já rozhoduju o tom, jestli je kaše vůbec jedlá. Já mám kulturu. Já mám veto.“
A z Bruselu se šklebí griffonek, drží řetěz, a říká si: „Pokud jim řetěz povolím, budou žrát víc a víc. Pokud ne, budou vrčet. Pokud povolím jen jednomu, ten druhý se zakousne do vodítka.“
A co ta ostatní smečka. Pražský krysařík (příznačné) slovenský čuvač, maďarská viszla, finský špic, karpatský ovčák, španělský mastin a další prostě čekají. Ani ta obluda Cane Corso nedostane první pozici. Jediný, i když to tak trochu není pes, je lucemburský daňový retrívr, ten má výhodu, je dost bohatý, a nejspíš si brzo koupí vlastní misku.
Ti další se tváří, že jim to nevadí. Čumák smočí, až ti dva pseudovelikáni odejdou. Ale uvnitř je to žere víc, než toho pak sežerou.
Protože ví:
- Ti dva první psi si mohou dovolit vyštěkat delší řetěz a mají hlubší hlas, i když je to v jednom případě jen švitoření. A navící mají ve smečce víc spojenců (nebo alespoň víc štěňat, která je poslouchají).
Ti v druhé řadě si říkají:
- bez té misky bych žral jen suché konzervy z vlastního dvorku. Když začnu štěkat proti velkým, sežerou mi celou porci.Takže počkám. A když nic, aspoň si postěžuju u plotu.“
A to je ten moment, kdy přichází otázka: Půjde to akceptovat?Že si větší psi vyštěkají víc volnosti na řetězu?
Odpověď zní: částečně ano, částečně ne, každopádně se o tom bude štěkat dalších deset let. Tedy alespoň doufám. Že jen štěkat...
Proč to druzí a další psi akceptují?
- Miska je pořád plná. I když velký pes sežere první a nejvíc, zbyde dost. A malý pes ví, že bez EU by té kaše bylo mnohem méně.
- Řetěz se nepřetrhne. Volnost, kterou si velcí vyštěkají, není absolutní. Je to jen o pár oček navíc. Německo si může dovolit ohnout pravidla pro průmysl, Francie pro zemědělce. Ale oba stále žerou z téže misky.
Proč to malí psi neakceptují úplně? Protože se bojí smečky uvnitř smečky.
- Když si Německo a Francie vyštěkají zvláštní režim, ostatní se ptají: Jsme všichni stejně hodnotní psi, nebo jen ochranka? Když se řekne „víceúrovňová integrace“, slyší: „Ty zůstaneš vzadu, my si to zařídíme mezi sebou.“ A když se řekne „opt-out“, vidí: „Vy máte výjimku, my máme povinnost. To není fér.“
A tady se dostáváme k jádru evropského dramatu:
- Velký pes chce volnost, protože má sílu, i když je to pidižvík.
- Malý pes chce rovnost, protože má právo.
- Pes, který žere první, si nikdy neodpustí, aby neukázal, že je první.
- Pes, který žere až potom, si nikdy neodpustí, aby si nepostěžoval.
- A miska? Miska je stejná pro všechny. Až na to, že někteří k ní mají delší vodítko.
A nakonec to akceptovat tak jako tak půjde, protože ti v řadě nemají na výběr. Ne proto, že by byl slabý. Ale proto, že bez té misky by byl sám. A sám v zimě u plotu se nežere o nic lépe.
První u misky vrčí, další v řadě ňafá, ty kolem štěkají.
Řetěz se natáhl. Ale nepraskl. A to je jediné, co v Evropě nakonec počítá.
Psi, kteří si vyštěkali nejvíc volnosti, jsou zároveň ti, kdo nejhlasitěji brání misku před cizími psy. Protože vědí, bez té misky by i jejich dlouhý řetěz visel naprázdno. A tak to běhá dál.
27 psů, jedna miska, pár delších vodítek – a žádný se zatím nepokousal k smrti. To snad stačí.
Tedy pro teď... co ale za pár... týdnů, měsíců...
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.