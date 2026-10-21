Kvalifikovaný odhad dobra
To je politická dopravní kalamita, při níž zůstane na vozovce ležet celá představa o neporazitelnosti a hřebínku kohouta Silvera.
Jenže právě tady začíná jiný problém. Ne problém voleb. Problém vysvětlování.
Člověk by čekal analýzu. Nějaký pokus pochopit, proč voliči hlasovali tak, jak hlasovali. Místo toho dostane starou českou disciplínu, kterou bych nazval kvalifikovaný odhad. Je to zvláštní metoda. Nepotřebuje data, jen sebevědomí. Nepotřebuje důkazy, stačí přesvědčení. A čím méně je k dispozici faktů, tím mohutněji roste jistota.
Autor článku ví naprosto přesně, kdo je demokrat, kdo autoritář, kdo myslí správně, kdo špatně, kdo slouží občanům, kdo slouží sám sobě, kdo je státník a kdo loutka. Nejenže rozumí výsledku voleb. On rozumí i vnitřnímu světu milionů voličů. To už není komentář. To je rentgen lidských duší. Bez nutnosti přístroje.
Dozvídáme se například, že demokratické strany produkují osobnosti a autoritativní strany poslušné loutky. Jak byla tato veličina změřena, se nedozvíme. Kolik státníků vznikne na sto členů strany a od jakého počtu začíná výroba loutek, to autor rovněž neuvádí. Pohybujeme se tedy ve vznešeném prostoru kvalifikovaného odhadu.
Dozvídáme se, že občané byli spoutáni metodikou ruské hybridní války a nyní se navracejí k racionalitě. Kolik občanů? Jak se návrat k racionalitě měří?Existuje na to test, certifikát nebo aspoň rychlotest z lékárny? Nic tak přízemního nepotřebujeme. Kvalifikovaný odhad postavený na 1/5 voličů, co přišli k volbám, věru moc, přesný nebude.
Autor ale prostě ví. A když neví, kvalifikovaně odhaduje.
Je to podobná disciplína, jako když se někde objeví statistika začínající větou: „Přesná data neexistují, odborníci však odhadují...“ A od té chvíle se odhad začne tvářit jako přírodní zákon.
Šimkův text je vlastně sestaven výhradně z takových odhadů. Jeho výhodou je, že se nedají vyvrátit. Nejsou totiž měřitelné.
- Jak vyvrátíte tvrzení, že voliči právě procitají k racionalitě?
- Jak ověříte, že jedna skupina lidí vyrůstá ve státníky a druhá v loutky?
- Jak změříte návrat národa k pravdě?
To už nejsou politologické otázky. To jsou úkoly pro mystiky.
Nejzábavnější je konstrukce celého textu. Začíná senátními volbami a během několika odstavců se ocitneme u pravdy, lži, Ruska, NATO, Evropské unie, občanské svobody, hybridní války, Husa, Komenského, Masaryka a Havla. Čtenář má chvílemi pocit, že sledoval dokumentární sérii o dějinách české civilizace.
Jen ty volby se cestou nějak ztratily. A právě v tom spočívá půvab podobných textů.
Čím méně vysvětlují konkrétní událost, tím více objasňují stav vesmíru. Čím méně argumentují, tím více moralizují. Čím méně mají faktů, tím více disponují jistotou.
Skutečná analýza bývá nudná. Připouští nejistotu. Pracuje s daty. Hledá více možných příčin. Občas dokonce připustí, že si není jistá.
Kvalifikovaný odhad nic takového nepotřebuje. A nakonec slavnostně oznámí, že případ byl vyšetřen.
Výsledek voleb se tak nestává předmětem zkoumání. Stává se důkazním materiálem pro předem hotový světonázor. A tím se dostáváme k největší přednosti této metody. Je naprosto neprůstřelná.
Kdyby ANO uspělo, byl by to důkaz síly hybridní války, zmatenosti občanů a úpadku demokratického vědomí.
Když ANO neuspělo, je to důkaz návratu racionality, vítězství pravdy a uzdravování společnosti.
Ať se stane cokoli, kvalifikovaný odhad vyjde správně. Realita zde totiž neslouží k ověřování názoru. Realita slouží jako sekretářka názoru. Její úlohou není klást otázky, ale razítkovat.
Čtenář po dočtení nabude příjemného pocitu, že právě pochopil osud demokracie, smysl evropské civilizace, význam Husovy tradice, boj dobra se zlem i stav kolektivní duše národa.
Je dobře, že autor napsal tento morální apel. Je v dnešní době víc než potřebný, jen ten název se trochu rozchází s jeho obsahem. Nicméně obsah tohoto apelu považuji za podnětný, nikoli jako analýzu, ale jako upřímné vyznání autora při pohledu na celkový marasmus, co nás obklopuje.
Milan Hausner
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