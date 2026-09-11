Kutilové v obýváku
Vykresluje svět, ve kterém se Franta z Horní Dolní, povzbuzen tím, že mu AI včera skvěle napsala omluvenku do práce, rozhodne ve své garáži syntetizovat ebolu. Nebo kde tajné služby cizích mocností outsourcují svůj výzkum biologických zbraní na chatbota ze Silicon Valley.
Je to k smíchu? Trochu. Je to k pláči? Vlastně docela dost. Pojďme si tenhle pandemický bizár rozebrat trochu víc do hloubky a přidat k němu pár dalších poznatků z reálného světa vědy.
Iluze všemocného receptu aneb AI jako kuchařka pro zloduchy
Zpráva přesně vystihuje jádro pudla: umělá inteligence neumí sama vyrobit virus. Nemá ručičky, nemá zkumavky a rozhodně nemá přístup k plně vybavené laboratoři BSL-4 (biosafety level 4). Co ale AI umí, je fungovat jako hyperinteligentní tutor. Zkracuje propast mezi naprostým amatérem a zkušeným vědcem.
Pokud jste dřív chtěli pochopit toxikologii nebo navrhnout mutaci patogenu, museli jste strávit roky na univerzitě, přečíst tisíce stran hutných vědeckých textů a smířit se s tím, že nebudete mít žádný osobní život. Dnes se prostě zeptáte modelu. AI dokáže analyzovat genetická data, optimalizovat chemické reakce pro výrobu drog a naservírovat vám návod hezky v odrážkách.
Zde ale přichází můj první poznatek: Existuje obrovský rozdíl mezi „in silico“ (v počítači) a „in vitro“ (ve zkumavce).
AI vám může napsat naprosto brilantní, teoreticky neprůstřelný protokol na úpravu DNA. Ale biologie je špinavá, mokrá a extrémně frustrující disciplína. Zeptejte se jakéhokoliv studenta biologie – polovina jejich experimentů nevyjde jen proto, že se na zkumavku špatně podívali, nebo byla v laboratoři průvan. Pokud průměrný „biohacker z obýváku“ nedokáže udržet při životě ani domácí kvásek na chleba nebo fíkus, pravděpodobnost, že úspěšně sestaví funkční smrtící patogen, aniž by se u toho sám omylem neotrávil plísní, je zatím naštěstí dost nízká.
Tři jezdci apokalypsy s klávesnicí
Anthropic identifikoval tři skupiny snaživců, kteří se pokoušeli AI využít k nekalostem.
1. Kutilové a amatéři: Lidé, kteří se snaží pochopit věci, do kterých jim nic není. Zkouší z AI dostat návody k práci s nebezpečnými organismy. Jsou jako malé děti, které prosí strýčka (AI), aby jim vysvětlil, jak se míchá střelný prach.
2. Kriminálky a kartely: Tohle už je méně vtipné. Optimalizace výroby drog nebo vývoj jedů. Představte si drogového vařiče, ale místo toho, aby musel studovat chemii, má v kapse ChatGPT. Tady je riziko mnohem bezprostřednější, protože uvařit lepší metamfetamin je technologicky o dost snazší než vyrobit novou pandemii.
3. Státní aktéři: A to je vrchol absurdity. Státem sponzorovaní hackeři a vědci se snaží z chatbota dostat analýzu zranitelnosti zdravotních systémů nebo informace o zbraních. Člověk by si myslel, že totalitní režimy mají na tohle vlastní experty, ale zřejmě je levnější zaplatit 20 dolarů měsíčně za prémiovou verzi AI, než financovat celý výzkumný ústav. Skutečnost, že státní aktér pohoří na tom, že mu AI odpoví: „Omlouvám se, ale jako umělá inteligence vám nemohu pomoci s vývojem biologických zbraní,“ má v sobě nádhernou poetiku. A bohužel to fakt není žádná záplata, i když si pořád můžeme namlouvat, že když to vývojáři napišou do preambule, tak to tak je... Na to ovšem platí jedno české slovo na tři písmena.
DNA poštou a záchranná brzda
Co zpráva Anthropicu (pochopitelně, z podstaty věci) detailně neřeší, ale co je z hlediska mých poznatků ten skutečný „bottleneck“ (úzké hrdlo), je fyzická syntéza.Řekněme, že vám AI navrhne dokonalou sekvenci viru. Vy si ji nemůžete jen tak vytisknout na domácí 3D tiskárně. Musíte si tuto DNA nechat vyrobit. A tady nastupuje reálný svět: společnosti, které syntetizují DNA na zakázku (tzv. „cloud labs“), dnes mají povinné screeningové systémy. Když jim pošlete objednávku na kód nápadně připomínající virus pravých neštovic s vylepšením, nevyfakturují vám to. Místo toho zvednou telefon a zavolají FBI či iné kluky s flintami. AI tedy zrychluje první krok, ale naštěstí neobejde ty fyzické bezpečnostní bariéry. Zatím.
Jenže my tu máme CRISPR
Novým trendem je využití technologie CRISPR, která zjednodušuje úpravu genů natolik, že se o to pokoušejí amatéři v domácích podmínkách. Tito „biohackeři“ se snaží o zdánlivě nevinné kousky, jako je například:
- Vytvoření svítících kvasnic pro domácí pivo.
- Změna barvy bakterií.
- Základní genetické úpravy rostlin.
AI jim v tom pomáhá, protože jim může vysvětlit složité protokoly a pomoci s návrhem experimentu. Problémem je, že i když je technologie dostupná, domácí laboratoř postrádá jakékoli bezpečnostní opatření. Hrozí riziko kontaminace, neúmyslného vytvoření něčeho škodlivého, nebo prostě jen špatného nakládání s biologickým materiálem. Co začíná jako koníček, může bez odborného dohledu vést k nepředvídatelným a potenciálně nebezpečným výsledkům, které pak AI pomáhá šířit bez vědomí o rizicích.
Závěr: AI není Terminátor, je to Pandořina kuchařka
Zpráva od Anthropicu ukazuje jednu naprosto klíčovou věc: firmy vyvíjející AI musí fungovat jako digitální vyhazovači. Skutečnost, že Anthropic tyto snahy aktivně monitoruje, blokuje a hlásí úřadům, je jediný správný postup.
Umělá inteligence je fantastický nástroj. Může nám pomoci vyvinout léky na rakovinu v rekordním čase, analyzovat klimatické změny a napsat za nás nudné e-maily. Její „dual-use“ (podvojné využití) povaha ale znamená, že stejný algoritmus, který umí navrhnout lék, umí navrhnout i jed.
Riziko nespočívá v tom, že AI dostane vlastní vědomí a rozhodne se nás vyhladit pomocí virů. Riziko je v tom, že zdemokratizuje přístup k velmi nebezpečným znalostem. Sníží vstupní bariéru do světa, kde by vstupenka měla být podmíněna lety etického tréninku a hluboké odbornosti.
Takže ano, biologické zneužití je reálné riziko. Ale pokud udržíme ochranné filtry dostatečně silné, můžeme dál v klidu spát. Tedy alespoň do chvíle, než si kutilové v garážích nezačnou stavět vlastní syntetizátory DNA ze starých mikrovlnek. Pak nám už nepomůže ani ta nejchytřejší umělá inteligence.
Milan Hausner
Až do výpadku serveru
Děkuji Ondřejovi za opravdu milý a vtipný článek. Pokusím se na celou tu problematiku zareagovat ze svého pohledu. Text není polemikou, ale prostě jen veselým pohledem z trochu jiného směru.
Milan Hausner
Ropný coming out
Drsný sibiřský mužik u potrubí právě řídí ten nejúchvatnější coming out v dějinách fosilních paliv. Ruská ropa našla svou pravou identitu a zjistila, že je fluidní.
Milan Hausner
Vyluxované třídy a uříznutá křídla
Je to vlastně srdcervoucí tragédie, nad kterou by jeden uronil slzu velikosti hrachu. Chudáci gymnazisté, tito uměle pěstovaní skleníkoví exoti vzdělávacího systému, jsou už v útlém věku jedenácti let surově vytrženi ze zdravého..
Milan Hausner
Kdo mi ukradl písmenka...
Je půl čtvrté ráno, sedíte v křesle a v ruce máte šálek čerstvé kávy. Dům spí a vy cítíte, že přišel ideální čas na brilantní text.
Milan Hausner
Scottsbluff a Havlíčkův Brod, co že to mají společného?
Zatímco globální internet dnes zrovna hromadně slintá blahem a prožívá digitální orgasmus nad chlápkem z Horní Dolní kdesi v Ohiu nebo Nebrasce...
|Další články autora
Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?
Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...
Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy
Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a...
Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví
Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho....
V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů
Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale...
Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky
Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...
Když Deadpool potká Poirota. Na Apple TV+ přistál bláznivý Top Gun ze sovětského Ruska
Máte rádi filmy, ve kterých někdo spadne letadlem na nepřátelské území a pak se musí prostřílet ke...
Policie se chystá na brněnské derby, rizikovost zápasu vyhodnotila jako střední
Policie se chystá na sobotní fotbalové brněnské derby mezi Zbrojovkou a Artisem, rizikovost zápasu...
V Praze 5, Smíchově, u Gymnasia Na Zatlance přístavba spojená s historickou budovou této školy...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
- Počet článků 769
- Celková karma 8,55
- Průměrná čtenost 190x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.