Krvavé pařáty předškolní výchovy: Skoncuje sněmovna s inkubátory?
Jak si vůbec může paní učitelka Vlastička dovolit zapojit do zásuvky inkubátor?
Fenomen líhnutí kuřat v mateřských školkách se stal symbolem dnešní doby – spojení přírody, edukace a dětského nadšení. Většina škol i rodičů tyto aktivity vítá jako živou formu učení o životních cyklech. Občas se však ozvou i kritické hlasy aktivistů, kteří upozorňují na etické či ekologické aspekty. Dokonce i britský parlament řeší petici proti podobným programům.
Článek vznikl proto, aby ukázal, jak se z obyčejné líhně stává společenské téma, které odhaluje střet mezi spontánní dětskou radostí a dospělou snahou vše regulovat. A to se zaslouží trošku toho nadhledu.
Uvědomuje si, že těch šedesát wattů žhne přímo z uhlí a s každým dnem, kdy se vajíčko pod umělou lampou zahřívá, roztaje někde na severu další krychlový metr ledovce? Greta by vás hnala k mezinárodnímu soudu, vy plastelínoví tyrani v zástěrách.
Zatímco si nevinná děcka myjí ruce před svačinou, v rohu herny probíhá nucená inkubace bez jakéhokoli informovaného souhlasu samotných zárodků. Nikdo se toho vejce nezeptal, jestli se vůbec chce vylíhnout do světa, kde existuje lepkový rohlík, mikroplasty a kapitalismus. A co teprve psychická újma těch ubohých opeřenců! Představte si, že se po jednadvaceti dnech ve tmě proklubete na svět a první, co uvidíte, není hřejivé peří vaší biologické matky, ale obrovský, ulepený obličej malého Tomáška, který má na tváři zaschlé zbytky lentilek a hystericky křičí: „Ono to pípá!“ To je trauma, které nespraví ani roky ptačí terapie. Místo přirozeného začlenění do svobodného hejna čeká kuře drsná konfrontace s toxickým prostředím plným pastelek a nucený poslech písničky o peci, která ještě díky špatné maltě spadla.
A nesmíme ignorovat ani ty proklaté motýlí farmy, které se ve třídách množí jako houby po dešti. Housenky jsou tam bezdůvodně vězněny v síťovaných ohrádkách, což je v přímém rozporu s jejich právem na volný pohyb. Kdo jim zaručí spravedlivý přístup k certifikovanému bio nektaru? A to ani nemluvíme o tom, že vizuální pozorování kukel hrubě porušuje GDPR práva vyvíjejícího se hmyzu.
Skutečně uvědomělá školka by přece pro ukázku přírodních procesů použila výhradně fair-trade, uhlíkově neutrální makety vajec z recyklovaného tofu. Správní aktivisté by měli okamžitě vytvořit živý štít kolem pískoviště a požadovat, aby byla všechna zbývající vejce ihned vrácena do přírody. Skutečnost, že je tam do pěti minut sežere liška, je naprosto nepodstatná – hlavní je, že zemřou s nulovou uhlíkovou stopou a nezcizenou důstojností. Nechme děti raději zírat do tabletů na schválené veganské dokumenty; je to bezpečné a hlavně nehrozí, že by se náhodou dozvěděly, jak funguje skutečný svět.
Hrátky s inkubátorem v mateřské škole je třeba jednou provždy zakázat. Však už na to mají v britské sněmovně lordů i petici. Je tedy načase předložit podobný dokument i našim zákonodárcům. Přece nebudeme v otázkách ochrany nezletilých a nenarozených zaostávat za ostrovními trendy!
Pokud chceme být skutečně moderní a inkluzivní společností, musíme okamžitě novelizovat školský zákon a zařadit do něj striktní lex inkubátor. Důvodová zpráva by se měla psát sama: jde o bezprecedentní zneužívání dětské naivity k normalizaci syrových reprodukčních procesů, na které pětileté dítě zkrátka nemá mentální kapacitu. Nutit batolata sledovat, jak se z vápnité skořápky dere na svět mokrý, zmatený a neupravený tvor, je v přímém rozporu s jejich právem na esteticky vyvážené a emočně sterilní dětství.
Naši poslanci by se měli zaměřit i na hrubé porušování pracovněprávních předpisů a na ochranu osobních údajů, což na britských ostrovech už dávno pochopili. Má snad to kuře podepsanou dohodu o provedení práce za to, že dělá edukační pomůcku? Nemá! Souhlasilo s tím, že jeho vůbec první oční kontakt na tomto světě bude se slintajícím Tobiáškem, který na něj přes plexisklo dýchá výpary z bio přesnídávky? Zcela jistě ne.
A co právo na zapomnění podle GDPR? Jak chcete jako škola zajistit, že si děti ten traumatický zážitek z proklubání nebudou pamatovat déle, než dovoluje zákonná skartační lhůta? Z pohledu pověřence pro ochranu osobních údajů je to naprostý biometrický divoký západ. Nemáme k dispozici ani posouzení vlivu (DPIA) na to, co se stane, když kuře začne pípat mimo stanovené úřední hodiny školky.
Žádáme proto Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, aby zakročil. Namísto nebezpečných výhřevných lamp a reálných vajec navrhujeme vypsat dotační titul z Národního plánu obnovy na nákup certifikovaných VR brýlí pro každou třídu. Děti si tak budou moci ve virtuální realitě naklikat plně bezuhlíkové, eticky nezávadné a genderově neutrální e-kuře. A pokud se v edukačním programu něco pokazí, paní učitelka dítě jednoduše zrestartuje, aniž by musela řešit, kam si pak na víkend vezme tu pípající papírovou krabici plnou trusu.
Je čas skoncovat s tímto archaickým terorem. Zastavme inkubátory, než nám tu vyroste generace dětí, která si bude myslet, že vajíčko nepochází z klimatizovaného regálu v supermarketu, ale z nějaké špinavé přírody!
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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