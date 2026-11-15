Kruhový to peněz tok, pro politiky další rok
Kruhový lobbing: Jak si stát za naše peníze kupuje vlastní potlesk
Jenže v posledních letech sílí debata o fenoménu, který tento princip obrací naruby. Státní instituce a nadnárodní orgány poskytují veřejné prostředky organizacím, které následně využívají svou kapacitu k ovlivňování politik a legislativy u těch samých institucí, od nichž peníze získaly.
Abychom se nemuseli hned dohadovat, článek prioritně vznikl ze zdrojů EU, tedy předpokládám, že přiznivci EU mne nebudou napadat za obsah tohoto článku. V poslední době se objevují další mateirály, které ukazují na skutečnost, že se podobný lobbying prohlubuje a například 9 NGO s celovropským přesahem si sáhlo celkem na 12 milionů Euro.
Vzniká zvláštní politický koloběh: úřad financuje organizaci, organizace vytváří tlak na prosazení určité politiky, politici se následně odvolávají na podporu občanské společnosti a celý proces se opakuje.
Jinými slovy: stát si z veřejných peněz kupuje vlastní ozvěnu.
Když hlídací pes dostává granule od toho, koho má hlídat
Pojem nevládní organizace historicky znamenal nezávislost. Znamenal občanskou iniciativu financovanou lidmi, kteří dané myšlence věří natolik, že jsou ochotni ji sami podporovat. Jakmile však podstatná část rozpočtu pochází z veřejných zdrojů, stává se otázka nezávislosti legitimním tématem veřejné diskuse.
Kritizovat svého sponzora jejistě možné. Je však naivní předstírat, že finanční závislost nikdy nevytváří tlak na loajalitu, opatrnost nebo přizpůsobování priorit.
Nezisková organizace pak může postupně přestat fungovat jako nezávislý korektiv moci a začít plnit roli jejího spojence. Navenek stále vystupuje jako hlas občanské společnosti. Ve skutečnosti však může stále více odrážet očekávání dotačního systému.
Hlídací pes neztrácí zuby naráz. Nejdříve se jen naučí, na koho neštěkat.
Není to konspirační teorie. Je to předmět evropských auditů
Obhájci současného systému často označují podobné obavy za populismus nebo útok na občanskou společnost. Jenže otázku financování politické advokacie z veřejných peněz dnes neřeší pouze komentátoři či aktivisté. Zabývají se jí přímo evropské instituce.
Evropský účetní dvůr ve své zprávě z roku 2025 konstatoval, že mezi lety 2021 až 2023 obdržely nevládní organizace v rámci klíčových vnitřních politik Evropské unie přibližně 7,4 miliardy eur. Auditoři současně upozornili, že informace o financování NGO jsou roztříštěné, nespolehlivé a že některé advokační a lobbistické aktivity financované z veřejných prostředků nebyly dostatečně transparentně zveřejňovány. Závěr auditorů byl jednoduchý: občané často nemají jasný přehled o tom, kdo peníze dostává, na co je používá a komu ve skutečnosti slouží.
Ještě zajímavější je, že samotná Evropská komise koncem roku 2024 zpřísnila některá pravidla programu LIFE. Organizace financované z tohoto programu byly upozorněny, že peníze nemají být používány na přímé lobbování evropských institucí nebo konkrétních politiků. Komise dokonce výslovně upozornila na reputační rizika spojená s financováním podobných aktivit.
Jinými slovy: pokud sama Komise dospěla k názoru, že je třeba oddělit grantové financování od přímého lobbingu, pak problém zjevně není pouze výmyslem kritiků.
Výroba umělého souhlasu
Největším rizikem kruhového lobbingu nejsou samotné peníze. Největším rizikem je výroba zdání.
Politik představí nový regulační návrh. Krátce nato se objeví několik organizací podporujících tentýž návrh. Média informují o souhlasu odborné veřejnosti. Úředníci argumentují podporou občanské společnosti. Veřejnost nabývá dojmu, že existuje široký společenský konsenzus.
Jenže jakou hodnotu má takový konsenzus, pokud je část podporujících hlasů finančně závislá na stejném systému, který danou politiku prosazuje?
To už není spontánní občanská iniciativa. To je politická zpětná vazba financovaná z veřejných rozpočtů. V soukromé firmě bychom tomu možná říkali marketing. Ve veřejné správě tomu říkáme občanská participace.
Soutěž, ve které běžný občan nikdy nemůže vyhrát
Zastánci současného systému často tvrdí, že každý má možnost vstupovat do veřejné debaty. Teoreticky ano.
Prakticky však běžný občan nemá kancelář v Bruselu. Nemá tým právníků, analytiků, grantových specialistů ani síť profesionálních zástupců na konzultacích, konferencích a pracovních skupinách. Nemá ani možnost financovat vlastní lobbistické struktury z cizích peněz.
Paradox je přitom zřejmý. Daňový poplatník nejprve odvede část svých příjmů státu. Stát následně poskytne část těchto prostředků vybraným organizacím.
Tyto organizace pak mohou prosazovat politiky, které tentýž daňový poplatník odmítá. Občan tak může nedobrovolně financovat lobbing proti vlastnímu názoru.
To není rovnost příležitostí ve veřejné debatě. To je systém, ve kterém si jeden hráč rozdává karty i žetony.
Eroze důvěry
Každý podobný případ má ještě jeden vedlejší účinek. Poškozuje důvěru v občanskou společnost jako celek.
Dobrovolní hasiči, místní spolky, charitativní organizace, pečovatelské iniciativy nebo neziskovky pomáhající konkrétním lidem se pak dostávají do stejného pytle jako profesionální dotační aparáty zabývající se politickou advokacií.
Veřejnost přestává rozlišovat mezi skutečným občanským aktivismem a organizacemi, jejichž existence je fakticky závislá na grantovém systému.
Výsledkem není větší důvěra. Výsledkem je rostoucí cynismus.
A cynismus je pro demokracii často nebezpečnější než otevřený nesouhlas.
Demokracie nepotřebuje placené tleskače
Nikdo soudný nežádá likvidaci občanské společnosti. Nikdo soudný netvrdí, že nevládní organizace nemají právo kritizovat politiky nebo prosazovat své hodnoty. Otázka je jiná.
Má být politická advokacie financována z veřejných peněz?
Má stát platit organizace, které následně vytvářejí tlak na další rozšiřování politik prosazovaných státem?
Má veřejná moc financovat subjekty, které pak vystupují jako důkaz veřejné podpory této moci?
Pokud je odpověď kladná, měli bychom to alespoň přiznat otevřeně.
Pokud je odpověď záporná, je čas začít oddělovat veřejné financování od politického lobbingu.
Prvním krokem musí být absolutní transparentnost všech toků veřejných peněz.
Druhým krokem jasné zveřejňování podílu veřejného financování u organizací vstupujících do legislativního procesu.
A třetím krokem návrat k jednoduchému principu:
Instituce nemají financovat ty, kteří je mají kontrolovat.
Demokracie potřebuje kritické hlasy.
Potřebuje oponenty.
Potřebuje nepříjemné otázky.
Nepotřebuje však systém, v němž si moc za peníze občanů najímá vlastní fanoušky a následně jejich potlesk vydává za hlas veřejnosti.
Protože ve chvíli, kdy si stát z daní kupuje souhlas těch, kteří se tváří jako jeho nezávislí kritici, přestává občanská společnost plnit roli pojistky demokracie a stává se součástí jejího marketingového oddělení.
Zdroje: Evropský účetní dvůr (Special Report 11/2025 o transparentnosti financování NGO), studie Evropského parlamentu o transparentnosti financování NGO (2023) a rozhodnutí Evropské komise týkající se omezení financování lobbistických aktivit v programu LIFE (2024). [eca.europa.eu], [op.europa.eu], [politico.eu], [europarl.europa.eu], [europarl.europa.eu]
Podle některých výkladů poslední dokument je vykládán tak, že slovo advokacie k tématům prosazovaným EU není doporučeno, aby prvotní propojení nebylo na první pohled patrné.
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