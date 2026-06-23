Krev, žluč a daně
Krev teče a korunky šustí.
Tisková konference v redakci velkého internetového portálu. Šéfredaktor buší pěstí do stolu a řve na vyděšené editory: „Co to má znamenat?! Proč máme na hlavní stránce článek o tom, že čeští vědci vyvinuli slibný lék na rakovinu a v útulku v Horní Dolní adoptovali všechny psy?! Chcete nás přivést na buben?! Okamžitě tam hoďte nějakou vraždu, zdražování piva nebo aspoň prohlášení ministra, že všichni budeme platit daň z dýchání! Babiš a Klaus, to jsou fosilie. Krev musí týct, lidi musí puknout vzteky, jinak nám ty reklamy na hypotéky nikdo nerozklikne!“
Vítejte v realitě moderního mediálního průmyslu. Pokud jste si doteď mysleli, že účelem zpráv je informovat, proberte se. Účelem zpráv je vyvolat ve vás takový amok, abyste v záchvatu třesu klikli na displej.
Pozitivní zpráva: Ekonomický ekvivalent moru
Pro komerční médium je dobrá zpráva tou nejhorší možnou noční můrou. Dobrá zpráva je totiž pro klikatelnost totéž co morová rána pro cestovní ruch.
Když se dočtete, že: „Hladina řek se po deštích stabilizovala a zemědělcům roste úroda,“ vaše tělo zaplaví vlna klidu. Vaše tepová frekvence klesne na zdravých 70 úderů za minutu. Zavřete prohlížeč a jdete se projít do parku. Proboha, slyšíte to?! Vy jste odešli do parku! Nezkontrolovali jste diskuzi, neobnovili jste stránku, nezobrazili jste si dalších patnáct reklamních bannerů na pojištění auta! Právě jste připravili chudáka majitele mediálního domu o tři haléře. Vy bezcitná stvoření, a tu nemáme ještě ty dvě dámy, co tu budí tolik rozruchu. Učitel taky stačí.
Recept na mediální hit: Krev, žluč a daně
Aby se byznys hýbal, musí se jít na věc vědecky. Když není k dispozici reálná katastrofa, musí se vyrobit z komára velbloud. Algoritmus totiž ví, že lidský mozek je evolučně nastaven tak, aby si v první řadě všímal hrozeb. A média toho zneužívají s grácií šmejdů prodávajících předražené hrnce.
Normální realita: „Městská část Praha 4 plánuje drobnou úpravu parkovacích zón.“
Mediální transformace: „PEKLO PRO ŘIDIČE! Další drsná rána pod pás. Auta budete muset nechat doma, schvaluje se šílený plán!“
Vy rozkliknete článek, v diskuzi okamžitě vypukne občanská válka mezi „autíčkáři“ a „cyklofašisty“, vzduchem létají urážky do třetího kolene a Caps Locky jedou na plné obrátky. Každé jedno kliknutí na „Zobrazit další odpovědi“ v téhle digitální žumpě je pro server jako vstříknutí čistého paliva do motoru.
Krev teče proudem v komentářích a na pozadí se vesele točí počítadlo peněz z reklam.
Absurdní symbióza: Apokalypsa sponzorovaná jogurtem
Nejkrásnější humor pak píše sám automatizovaný systém na nasazování reklam. Korporace, které si zakládají na tom, jak jsou etické, ekologické, udržitelné a plné lásky, sypou miliony do systémů, které jejich loga lepí přesně k těm největším zvěrstvům. Protože tam je prostě nejvíc naštvaných očí.
Výsledkem je čisté surrealistické divadlo:
- Titulek: „Světová ekonomika je na pokraji totálního kolapsu, experti radí nakoupit konzervy a připravit se na nejhorší.“
- Banner hned vedle: „Nenechte si ujít jarní slevu na růžové lodičky! Doprava zdarma!“
Nebo ještě lépe:
- Titulek: „Vědci varují: Klimatická apokalypsa je blíž, než jsme si mysleli, do deseti let se upečeme.“
- Banner pod tím: „Otevřete si vychlazené pivečko a užijte si grilovačku s přáteli!“
Média zkrátka udělala z politické a společenské frustrace špičkově placenou disciplínu. Jsou jako upíři, ale místo krve sají váš volný čas, váš klid a vaše duševní zdraví. A vy jim za to ještě dobrovolně platíte svou pozorností.
Takže až příště uvidíte titulek, který vás donutí zahodit telefon do zdi, zhluboka se nadechněte a uvědomte si, že ten vztek ve vašem břiše je jenom něčí roční bonus k platu. Vykašlete se na ně a běžte radši krmit kachny. Sice z toho nikdo nebude mít žádné zobrazení reklamy, ale váš žaludeční vřed vám poděkuje.
Do prkýnka, jak to mám sám udělat, když už bez toho klikání nemůžu bejt...
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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