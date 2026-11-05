Krev v mrazáku, civilizace na bodu varu
Na místa, kde neleží zlato, ale něco cennějšího: šance, že se člověk po nehodě, operaci nebo porodu ještě vrátí domů.
Útok na francouzské krevní banky nebyl útokem na databázi. Nebyl to pokus ukrást hesla nebo čísla karet. Někdo se pokusil manipulovat chladicími systémy, které uchovávají krevní plazmu. Nešlo tedy o informaci, ale o život. O velmi moderní formu nanejvýš odpudivou formu barbarství, která už nepotřebuje výbušniny. Stačí přístup do sítě.
A právě zde začíná příběh naší doby.
Žijeme v civilizaci, kde je všechno propojené. Elektrárny, nemocnice, vodárny, doprava, školy. Kdysi se říkalo, že nervovou soustavou člověka je mozek. Dnes má nervovou soustavu i stát. Tvoří ji servery, optické kabely, cloudová úložiště a tisíce řídicích systémů, o nichž většina občanů nikdy neslyšela. Stačí zasáhnout jeden uzel a bolest pocítí celé tělo.
A přesto je na této době něco téměř tragikomického. Když někdo rozbije výlohu, okamžitě víme, že jde o vandala. Když někdo zapálí auto, jde o žháře. Ale když někdo z druhého konce světa zkouší znehodnotit zásoby krve, najednou se ocitáme v mlze technických termínů, IP adres, botnetů, proxy serverů a anonymizačních sítí.
Viník je všude a nikde.
Policie hledá digitální stopy. Experti analyzují logy. Tajné služby porovnávají signatury útoku s dřívějšími operacemi. A veřejnost mezitím sleduje zprávy, v nichž se neustále objevují formulace jako „pravděpodobně“, „údajně“, „s vysokou mírou jistoty“, „nelze vyloučit“. Ve starých detektivkách vedla cesta od otisků prstů k pachateli. V kyberprostoru vede cesta od otisků prstů k dalším otiskům prstů.
A přece...
Úplná anonymita možná a doufám, že neexistuje. Každý kybernetický útok něco prozradí. Techniku. Jazyk. Časové pásmo. Zájmy. Politické cíle. Někdy státního sponzora, jindy kriminální skupinu, občas jen frustrovaného génia, který se rozhodl, že bude bohem nad cizími systémy.
Možná tedy neznáme jméno. Ale často začínáme tušit tvář.
Ne tu biologickou, ale civilizační.
Je to tvář doby, která ztratila zábrany
. Doby, v níž se některým lidem zdá normální zasáhnout nemocnici, vypnout dopravu nebo manipulovat s krevními zásobami. Ne proto, aby něco vybudovali. Ne proto, aby někoho přesvědčili. Jen proto, že mohou.
To je možná nejznepokojivější rozměr celého příběhu.
Ve dvacátém století se člověk bál tanků. V jednadvacátém se musí bát lidí, kteří nikdy neopustí otočnou židli. Lidí, kteří vypadají jako účetní, studenti nebo administrátoři sítí, ale jejich hřištěm je infrastruktura celé společnosti.
Francouzské alarmy naštěstí zafungovaly. Krev zůstala zachována. Nic tragického se nestalo. Tentokrát.
Jenže podobné incidenty nám připomínají nepříjemnou pravdu:
největším problémem není jeden útok. Největším problémem je skutečnost, že jsme si už téměř zvykli považovat útok na krevní banku za běžnou zprávu dne.
A když si společnost zvykne na cokoliv, byť sebeodpudivějšího, začíná být v nebezpečí mnohem větším než samotný kybernetický útok.
Začíná ztrácet schopnost se nad tím ještě vůbec pohoršit.
Milan Hausner
Tentokrát to určitě vyjde…
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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