Krev a výkupné: Mariánský příkop etiky
Srovnávat je s těmi, kdo dnes provozují takzvané „virtuální únosy“, je vůči těmto ušlechtilým šelmám hluboce nespravedlivé
Hyena aspoň hraje s otevřeným hledím, nelže, netváří se jako záchranář a nespouští přes umělou inteligenci falešný pláč vašeho dítěte jen proto, aby z vás v panice vytáhla celoživotní úspory.
Skutečný odpad lidstva totiž nepoužívá tesáky, ale optická vlákna a algoritmy.
Digitální exhibicionismus našince jako pozvánka pro lůzu
Žijeme v době, kdy si na sociálních sítích vystavujeme na odiv i to, co by slušné vychování mělo nechat za zavřenými dveřmi. Batolata mají vlastní instagramové profily, prarodiče sdílejí rodinné snídaně i s GPS souřadnicemi a algoritmy spokojeně sbírají suroviny pro moderní loupežníky. Stačí pár sekund veřejného audia z nějakého nevinného videa a umělá inteligence vám z telefonu spustí hysterický křik vašeho potomka tak věrohodně, že by to zlomilo srdce i exekutorovi.
Pětihodinové mučení na drátě
Scénář moderního vydírání má k dokonalosti propracovanou, sadistickou dramaturgii. Podvodník vás drží na lince dlouhé hodiny, protože moc dobře ví, že v šoku a pod tlakem lidský mozek vypíná pojistky.
- Základní pravidlo teroru: „Nikomu nevolajte, nic neříkejte, nebo je s ním konec!“ Vteřiny se vlečou jako věčnost, krev vám buší ve spáncích a vy máte pocit, že se pod vámi propadá země.
- Finanční tečka: Žádné dramatické předávání výkupného na potemnělém parkovišti. Moderní predátor v lidské kůži vás pošle do nejbližšího obchodu poslat peníze přes mezinárodní převodku. Protože policie, lékaři a záchranáři přece běžně vyžadují platby přes anonymní zahraniční kanály. V kryptíčku, což už přece říká ten název sám o sobě.
Etické černé díry a kybernetické tasemnice
Nazvat tyto tvory lidskou odpadní strouhou by bylo urážkou pro kanalizaci. Jsou to bytosti, které ztratily jakoukoliv lidskou tvář, svědomí i pud sebezáchovy. Pojmenujme si tuto specifickou lidskou kategorii bez obalu pravými jmény:
- Etická černá díra: místo svědomí to má gravitační pole, které pohltí i poslední zbytek lidskosti.
- Kybernetická tasemnice: parazit, který žije z cizího strachu a vnitřností rodičovské paniky.
- Genetický omyl s optickým kabelem: produkt evolučního zádrhelu, který se namísto v laboratoři ocitl u klávesnice.
- Morální hlen, který se omylem naučil dýchat: entita, u které ani rentgen neukáže jedinou stopu páteře.
Když se tyhle postavičky přisají na telefonní linku a začnou přes umělou inteligenci přehrávat pláč vystrašeného dítěte, nehrají už ani tu nejnižší ligu. Jsou to prostě digitální vycucávači duší, kteří by za trochu peněz prodali vlastní babičku do šrotu: a ještě by si u toho účtovali balné.
Jak těmto zmetkům vypálit rybník
Nejlepší obranou není strach, ale chladná hlava a stará dobrá konspirace v tom nejzdravějším slova smyslu. Hrůza sama o sobě, ale doba si to žádá. Od pravdomluvných politiků až ...vlastně až kam.
Rodinný kód: Domluvte si doma tajné heslo, které nikdo cizí neuhádne a které se neválí na internetu. Když vám zavolá „vyděšený hlas“, první věta z vaší strany je: „Řekni kód.“ Pokud dotyčný na druhé straně zmlkne nebo začne blekotat, hovor v tu vteřinu končí.
Pravidlo ticha a ověření: Jakmile hovor kombinuje dvě věci: utajení a peníze, jde na sto padesát procent o sprostý podvod. Zavěste, vydechněte a zavolejte zpět na číslo, které máte normálně uložené v adresáři, ne na to, které vám právě diktují.
Technologie budou dál zrychlovat a podvodníci budou vymýšlet zvrácenější kousky.
Ale dokud si udržíme selský rozum a odmítneme skočit na lep těmto morálním příšerám, mají v ruce jen prázdné hrozby.
PS: Statistická čísla americké provenience psát nebudu, necháme si radši českou chladnou hlavu... ale je to děs...
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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