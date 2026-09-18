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Křemíková fraška, aneb Historie křísení apokalypsy na korporátní objednávku

Milan Hausner
Když je potřeba veřejnosti prodat, že vám z pod rukou leze neregulovaná, nenasytná bestie, nic nezabere víc než pořádná porce existenciální kejdy. „Křemíkový druh“? Ježíšmarjá, to je taková nechutná, slizká PR lež.

Vznešená báchorka pro naivky

Celá ta šaškárna o tom, že tady snad

Korporátní chamtivost a dravý boj o trh tvoří kosmické drama, které má veřejnost udržet v uctivé, paralyzované hrůze – a hlavně odvrátit pozornost od regulací a odpovědnosti.

Když se nad tím zamyslíme, celá ta dnešní rétorika kolem AI funguje jako skvěle namazaný cirkus:

  • Místo hospodářské kriminálky sledujeme sci-fi thriller: Zneužívání autorských práv, drancování soukromí a monopolizace trhu se schovávají za velkolepé debaty o tom, jestli má stroj duši.
  • Strach jako nejlepší prodejní artikl: Čím víc strašíme „zkázou lidstva“ a „křemíkovým druhem“, tím víc se investoři třesou touhou přihodit další miliardy těm správným spasitelům, kteří prý drží opratě.

Je to vlastně stará dobrá hra v novém kabátě jen místo parních strojů, atomové energie a Y2K bugu tu máme LLM modely, které sice neumí myslet, ale zato umějí s obdivuhodnou efektivitou vyrábět haldy digitálního odpadu a přitom šetřit na mzdách.

budujeme novou formu vědomí, je jenom sofistikovaná fasáda na zakrytí naprosté dravosti. Nikdo z těch technologických mesiášů nečeká na zrod božstva. Oni moc dobře vědí, že piplají obyčejnou, nenažranou mašinu na ždímání peněz a centralizaci moci.

Ale říct na bleskové tiskovce: „Hele, postavili jsme systém, který obchází zákony, ničí konkurenci a vysaves trh, protože nám to přinese miliardy,“ to by nevypadalo tak hrdinsky. Tak se raději vytáhne z klobouku „křemíkový druh“ (Microsoft Suleyman). Hned to zní vznešeně. Jako kdybychom stáli na prahu evolučního milníku, a ne u obyčejného, korporátního podvodu na lidstvo.

Strašák jménem antropomorfizovaný pláč

A pak tu máme ten pokrytecký nářek, že lidé chudákům modelům přisuzují emoce. Že prý Anthropic kazí trh tím, že Claude projevuje lidskost. Co je to za absurdní blábol? Koho sakra zajímá, jestli nějaký prompt skládá verše o smutku?

To je jenom dokonale vypočítaná kouřová clona. Problém přece není v tom, že by stroje měly duši nebo pocity. Problém je v tom, že žádnou nemají a přesně proto je to takové bezcitné, chladné cosi. Stroj nezajímá, koho připraví o živobytí, jaké hodnoty zašlapá do země nebo co zničí. Jediné, co umí s dokonalou a brutalní efektivitou, je optimalizovat zisk a moc pro toho, kdo drží šňůru od zásuvky.

Dějepisná vložka: Křemíkoví kazatelé a kabaretní proroci zkázy

Tahle panika kolem „křemíkového druhu“ samozřejmě nespadla z nebe. Lidstvo má tisíciletou tradici v tom, že si rádo zamořuje hlavy vizemi vlastní zkázy, jen aby se nemuselo dívat na mnohem prozaičtější svinstva, která si páchá samo na sobě. A pokaždé u toho asistoval nějaký typický kazatel v drahém obleku:

Kazatel morální paniky nad parním strojem (19. století): V dobách, kdy průmyslové stroje drtily první tkalcovské stavy a lidské prsty, nevystupovali v Silicon Valley (tehdy v Manchesteru), ale na kazatelnách a v salonech urození šíbři. Hřímal tam reverend Církve Pokroku, který varoval, že „strojovny oživují nového nelidského ducha“, před nímž se musíme všichni sklonit. Zatímco lidé přicházeli o ruce a obživu, kazatelé bájili o tom, že technika mění řád vesmíru. Pokrok byl posvátná kráva už tehdy, jen místo PowerPointu mávali bibli.

Atomový šaman z televize (50. léta 20. století): Po Hirošimě a Nagasaki přišla masová existenciální kocovina. Vědci a technologičtí proroci: takoví ti uhlazení techno-marabuové v kravatách začali v rozhlasových vlnách kázat o „Frankensteinově monstru“, které lidstvo vypustilo z láhve. Atom byl prezentován jako nespoutaný přírodní živel, mimozemská síla, nad kterou nikdo nemá kontrolu. Že za tím stály armádní rozpočty a špinavé politické kšefty? Ale jděte. Byla to přece „kosmická síla“.

Kněží miléniové tmy (konec 90. let): Přelom tisíciletí přinesl miliardový byznys postavený na strachu z Y2K. Tehdejší korporátní šamani v tesilových kalhotách obcházeli banky a firmy a s vážnou tváří prorokovali, že se počítače zblázní a civilizace se vrátí do jeskyní. IT firmy kasírovaly obří sumy za „záchranu světa“. Nakonec se nestalo vůbec nic: kromě toho, že si pár chytrých hlav namastilo kapsy a lidstvo si zase jednou zvyklo, že technologické hrozby je nutné řešit nákupem drahých řešení od stejných funebráků, kteří je stvořili.

A dnes? Křemíkový mesiáš: Proroci z Valley recyklují starou dobrou sci-fi kaši. Místo boha mluví o AGI, místo čarodějnic o nesouměřitelném křemíkovém druhu. Princip je ale pořád stejný: odvést pozornost od faktu, že jde o neregulovanou těžbu dat, kradení cizí práce a bezohledný boj o trh.

Vypuštění z řetězu s posvěcením apokalypsy

Celá ta filosofická vata o umělé inteligenci jako nové formě života slouží jedinému účelu: odpoutat pozornost od faktu, že tihle hoši u kormidla prostě a jednoduše pustili z řetězu nekontrolovanou sílu, protože se jim zachtělo dalšího zářezu na pažbě a dalších miliard na kontě.

Žádný křemíkový druh nás neobsadí proto, že by vyhlašoval stávku za lidská práva. Přijde jen proto, že korporátním predátorům připadá levnější nahradit lidský rozum toxickým, neprůhledným algoritmem a obalit to celé do dojemných řečí o tom, že zachraňují (nebo ničí) budoucnost vesmíru. Je to hnusná hra na schovávanou, kde si hrají na ublížené vizionáře, zatímco nám pod rukama hoří svět.

Není vlastně fascinující sledovat, jak se z naprostého byznysového braku stává náboženství pro investory, kteří by pro další kvartální zisk prodali i vlastní matku?

Grok Imagine

Autor: Milan Hausner | pátek 18.9.2026 5:53 | karma článku: 0 | přečteno: 27x
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Milan Hausner

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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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