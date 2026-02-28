Křehkost propojeného světa – od prvních civilizací k digitálnímu otroctví
Od úrodného půlměsíce Mezopotámie přes uhelné doly průmyslové revoluce až po ropná pole Blízkého východu platí jedno neměnné pravidlo: ten, kdo ovládá strategický zdroj, ovládá svět. Teprve dnes, v první čtvrtině 21. století, si však začínáme v plné hrůze uvědomovat, že naše nejnovější a nejbytostnější závislost: na datech a digitální infrastruktuře je zároveň naší největší a nejdůmyslněji maskovanou slabinou.
Kořeny závislosti: od půdy k uhlí
První velký zlom v lidských dějinách, neolitická revoluce, byl zároveň první velkou závislostí. Když se lovci a sběrači usadili a začali obdělávat půdu, vyměnili svobodu pohybu za jistotu obživy, ale zároveň se stali smrtelně zranitelnými. Neúroda znamenala hladomor. Sucho znamenalo zánik. Moc se soustředila do rukou těch, kdo dokázali spravovat zavlažovací kanály: prvních byrokratů a prvních diktátorů, jejichž vláda stála na kontrole životodárné vody a úrodné země. Tento model se opakoval po tisíciletí. Řím padl mimo jiné proto, že jeho impozantní struktura závisela na dovozu obilí z Egypta a severní Afriky, a když tuto tepnu přerušili vandalové, říše, která se zdála věčná, se začala hroutit jako domeček z karet.
Druhá velká proměna přišla s průmyslovou revolucí. Dřevo, tradiční zdroj energie, přestalo stačit. Nahradilo ho uhlí, černý kámen, který rozpohyboval parní stroje, vlaky a celé továrny. Závislost na půdě vystřídala závislost na uhlí. Británie, „dílna světa“, stála na uhelných žilách, které jí umožnily vybudovat největší impérium v dějinách. Ale i tato závislost měla svou cenu: hornická města, zničená krajina a později, ve 20. století, strategická zranitelnost, když německé ponorky ohrožovaly zásobovací konvoje.
Třetí fáze, 20. století, byla stoletím ropy. Černé zlato se stalo krví válečné mašinérie i mírové ekonomiky. Kdo neměl ropu, byl vydán na milost a nemilost těm, kdo ji měli. Blízký východ se stal epicentrem globální politiky, ropné šoky 70. let ochromily západní ekonomiky a celá válka v Zálivu se vedla o kontrolu nad těmito zdroji. Závislost na ropě formovala aliance, bořila impéria a určovala, kdo bude v novém světovém řádu sedět u stolu a kdo bude stát za dveřmi.
A pak přišel plyn. Zpočátku jen vedlejší produkt, dnes strategická komodita, která znovu kreslí mapu Evropy. Ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022 nebyla jen válkou o území, byla především válkou o energetickou závislost. Najednou se ukázalo, že pohodlné napojení na sibiřský plyn, které mělo Evropě zajistit levnou energii a Německu průmyslový růst, jsou okovy, které škrtí, když se dodavatel rozhodne hrát tvrdě. Zima 2022 a 2023 se stala mementem: závislost na jediném zdroji od jediného dodavatele není strategie, ale past.
Digitální otrava: nová surovina, staré hříchy
A právě sem, do této dlouhé a bolestivé historie závislostí, zapadají tři zdánlivě nesouvisející události let 2025 a 2026. Střet Anthropicu s Pentagonem, přiznání Microsoftu o nemožnosti ochránit evropská data a zálohování a odepření e-mailu žalobci Mezinárodního trestního soudu Karimu Khanovi nejsou izolované kauzy. Jsou to příznaky téže nemoci choroby, kterou jsme si dobrovolně přivodili, protože jsme úplně zapomněli na lekce minulosti.
Stejně jako jsme se stali závislými na uhlí, pak na ropě a pak na plynu, stali jsme se dnes závislými na digitálních ekosystémech několika amerických korporací. A tato závislost je mnohem záludnější než ty předchozí. Plyn je hmotný, jeho potrubí lze fyzicky přerušit, jeho zásoby lze sledovat. Data jsou nehmotná, jejich tok je neviditelný a infrastruktura, která je spravuje, je zahalena do mlhy technické složitosti a marketingových frází o „bezpečí“ a „suverenitě“. Ukolébali jsme se představou, že cloud je beztížný prostor bez hranic a bez jurisdikce. Jenže realita je přesně opačná: cloud je pevně ukotven v americkém právu a podléhá americkým zpravodajským službám.
První dějství: Když etika narazí na moc
Případ Anthropicu je toho dokonalou ilustrací. Společnost, která si zakládá na etických mantinelech a veřejně deklaruje, že její umělá inteligence nesmí sloužit k hromadnému sledování občanů ani k vývoji autonomních zbraní, čeli koncem února 2026 zásadnímu ultimátu Pentagonu . Pod hrozbou ztráty lukrativního kontraktu v hodnotě 200 milionů dolarů a nálepky „bezpečnostního rizika,“ nálepky, která by ji de facto vyloučila z jakékoli státní zakázky, měla tyto zábrany odstranit. Generální ředitel Dario Amodei to odmítl s argumentem, že technologie není dostatečně spolehlivá, aby v těchto oblastech nepodkopala demokratické hodnoty . Následná reakce byla blesková a nemilosrdná: prezident Trump nařídil okamžité ukončení spolupráce napříč všemi federálními agenturami. 6 měsíců a dost. Tento incident není jen o střetu etiky a byznysu. Je o tom, že v momentě, kdy se stanete závislými na státních zakázkách, stáváte se součástí státní mašinérie. Je to stejný princip, který platil vždy: když se váš odbyt odvíjí od jednoho odběratele, nejste už partner, ale dodavatel, který může být kdykoli vyměněn. Stejně jako evropské země zjistily, že bez ruského plynu jim v zimě vystydnou domovy, Anthropic zjistil, že bez přízně Washingtonu může přijít nejen o miliardový byznys, ale o samotnou budoucnost. Kohoutek byl utažen a etické principy se rozplynuly v geopolitice.
Druhé dějství: Paříž nebo Washington
Zatímco se v Americe řešilo, zda umělá inteligence smí mačkat spoušť, v Evropě praskla mnohem starší a zásadnější bublina – iluze o bezpečí dat v evropských cloudech. Vyšetřování francouzského Senátu v červnu 2025 přineslo šokující přiznání. Anton Carniaux, právní ředitel Microsoft France, pod přísahou potvrdil to, co se sice dlouho tušilo, ale co nikdo nechtěl slyšet: nemůže zaručit, že data francouzských občanů, uložená v evropských datacentrech, nebudou na základě amerického zákona CLOUD Act zpřístupněna americkým úřadům . „Ne, nemohu to zaručit,“ odvětil suše senátorům, čímž smetl ze stolu roky budovanou fasádu „suverénních cloudů“ . I když vzápětí dodal, že se to nikdy nestalo. Je třeba zásadně přiznat, ževropská data leží prioritně na serverech v evropských zemích a jsou spravována celou řadu přísných a logovaných opatření i právních závazků, které v zásadě podobné úniky zásadně omezují. Přesto nelze zásah americké zákonodárné moci zcela vyloučit. Samozřejmě, že celou řadu služeb lze provozovat lokálně.
Toto přiznání odhalilo nepříjemnou pravdu, kterou historie závislostí zná až příliš dobře: jurisdikce vítězí nad geografií. Ať je server fyzicky v Paříži, Frankfurtu nebo Dublinu, dokud jej vlastní americká firma, podléhá americkému právu. Koncept „datové suverenity“ se tak pro evropské instituce, včetně těch nejcitlivějších, jako je francouzský Health Data Hub či německé bezpečnostní složky, stal pouhou iluzí . Je to, jako by Evropa stavěla obří zásobníky na plyn, investovala miliardy do jejich zabezpečení, ale plnící ventil zůstal pevně v rukou Moskvy. Jen s tím rozdílem, že v tomto případě nejde o vytápěné domácnosti, ale o vydané lékařské záznamy, osobní údaje nebo tajné materiály. Potrubí, která mělo vést Evropou, vede přímo do Washingtonu.
Třetí dějství: Vypínač v cizích rukou
Třetí, a možná nejvýmluvnější dějství, tuto iluzi proměnilo v noční můru, která se dotkla samotných základů mezinárodního práva. Když americký prezident uvalil sankce na žalobce Mezinárodního trestního soudu Karima Khana kvůli jeho vyšetřování izraelských představitelů, Khan se probudil do světa, který se proti němu digitálně spojil . Nebyly to jen zmrazené bankovní účty, ale také, a to je klíčové. najednou nedostupný firemní e-mail od Microsoftu. Ačkoli Microsoft oficiálně popírá, že by přístup zablokoval přímo on, realita byla neúprosná: Khan ke svému účtu neměl přístup. Byl odříznut od své profesní komunikace, od historie své práce, od kontaktů. Byl nucen přesedlat na švýcarský Proton Mail, aby vůbec mohl fungovat . Tento krok vyslal mrazivý signál do všech evropských metropolí, do všech mezinárodních institucí, do všech firem, které spoléhají na americké technologie: žádná data nejsou zcela chráněna, pokud jsou v rukou subjektů, které podléhají cizí moci.
Pokud může být tímto způsobem umlčen vrcholný představitel mezinárodního práva, pokud může být jeho profesní existence smazána jedním kliknutím v datovém centru, co brání tomu, aby obdobný „vypínač“ použila americká vláda proti evropskému ministrovi, který se jí znelíbí? Proti francouzské nemocnici, která uchovává citlivá data? Proti německé univerzitě, jejíž výzkum by mohl konkurovat americkým zájmům? Odpověď je děsivě jednoduchá: nic. Stejně jako může být odpojen dodávky plynu pro politický nátlak, může být odpojen i přístup k digitální komunikaci, k datům, k samotné schopnosti pracovat.
Stará lekce v novém hávu
Všechny tři příběhy spojuje jedno společné vlákno, které se táhne celými dějinami: naprostá zranitelnost, která vzniká, když klíčovou infrastrukturu ať už jde o vodu, uhlí, ropu, plyn, cloud, komunikační nástroje nebo umělou inteligenci, ovládá hrstka hráčů mimo naši kontrolu. Případ Microsoftu ukázal, že „suverénní cloud“ je často jen „sovereign washing“, marketingový trik, který se rozplyne při prvním střetu s paragrafy amerického práva. Navíc, kdo z vás si přečetl SLA smlouvu třeba u OneDrivu? Ta říká, že obsah dat je z hlediska záloh stále na jejich autorovi. Případ Anthropicu odhalil, že i sebeupřímnější snaha o etické podnikání může být přepsána válečným vozem státních zájmů, pokud je na něm firma existenčně závislá. A osud Karima Khana demonstroval, že tato moc není jen teoretická hrozba do budoucna, ale aktivní nástroj politického nátlaku, který se používá tady a teď.
Závislost na plynu nás naučila, že diverzifikace zdrojů není přepych, ale holá nutnost k přežití. Závislost na amerických technologických gigantech nás nyní učí stejnou lekci, jen v digitální rovině. Rozdíl je v tom, že zatímco plyn lze nahradit jiným plynem, zkapalněným zemním plynem nebo obnovitelnými zdroji, nahrazení celého digitálního ekosystému – operačních systémů, cloudových platforem, kancelářského softwaru, komunikačních nástrojů a nyní i umělé inteligence je úkol na dlouhé generace, který vyžaduje politickou vůli, obrovské investice a čas, který nemáme. Evropa si dnes s hrůzou uvědomuje, že vyměnila závislost na sibiřském plynu za závislost na kalifornském cloudu. A kohoutek lze utáhnout kdykoli a komukoli, aniž by se ptal na mezinárodní právo nebo spojenecké smlouvy.
Probouzení do reality
Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat od posílení národních cloudových iniciativ jako je francouzský „Bleu“ či německý „Delos Cloud“ až po výzvy k budování skutečně nezávislé evropské digitální infrastruktury. Dánsko například buduje rozsáhlá datová centra, aby data zůstavala v domácích lokacích. Uvědomění, že „každé datové centrum může být americkou vojenskou základnou“ , se stává novou politickou realitou, která formuje aliance i investice. Budoucnost digitálního světa totiž nebude patřit těm, kdo mají nejlepší technologie nebo nejchytřejší algoritmy, ale těm, kdo mají pod kontrolou jejich vlákna: tedy těm, kdo nejsou závislí na milosti druhých. A tyto tři události ukázaly jasněji než tisíc analýz, že tahle vlákna vedou jedním směrem. Otázkou, která visí ve vzduchu, zůstává, zda se Evropa a další spojenci Spojených států poučí z bolestné lekce energetické krize včas, dříve než je digitální zima donutí třást se strachy nejen o vlastní data, ale o vlastní suverenitu.
Milan Hausner
