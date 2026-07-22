Křehká generace: Proč ochrana bez odolnosti společnost oslabuje
- Demografický kolaps. Míra plodnosti ve většině evropských zemí dlouhodobě zůstává hluboko pod hranicí prosté reprodukce (kolem 1,4–1,6 dítěte na ženu), populace stárne a poměr ekonomicky aktivních k důchodcům se zhoršuje. Důsledkem je tlak na penzijní systémy, zdravotnictví a dlouhodobý ekonomický růst.
- Bezpečnostní rizika. Válka na Ukrajině, obnovené velmocenské soupeření, hybridní hrozby (kybernetické útoky, sabotáže infrastruktury, dezinformační kampaně) a nejistota ohledně dlouhodobé americké bezpečnostní garance nutí evropské státy k rychlému přezbrojování a přehodnocení obranné soběstačnosti.
- Kulturní a sociální fragmentace. Polarizace veřejného prostoru, oslabení sdílených národních a náboženských narativů, migrace bez plné integrace a rostoucí nedůvěra v instituce podkopávají soudržnost, na které dřív stálo krizové řízení evropských společností.
Tyto hrozby nejsou hypotetické ani vzdálené; jsou strukturální a dlouhodobé, a jejich břemeno ponese primárně dnešní mladá generace: bude muset financovat starší ročníky, bránit kontinent v méně stabilním světě a udržet pohromadě společnost s řidšími sdílenými základy. Otázka proto nezní, zda tuto generaci připravit na zátěž, ale JAK a právě zde se ukazuje, že převažující odpověď (ochrana a zákaz) jde proti vlastnímu cíli.
Evropská (a šířeji západní) reakce na reálné hrozby ohrožující mládež: digitální závislost, úzkost, ztrátu sociálních vazeb se v posledních dvou dekádách ustálila na jednom nástroji: prohibici a přehnané přecitlivělé ochraně.
Tato strategie je sice pochopitelná, ale strukturálně chybná. Ignoruje ekonomickou i psychologickou zákonitost, že zákaz bez budování vnitřní odolnosti produkuje křehčí, nikoli silnější jedince a společnosti.
Řešením není absence regulace, ale posun důrazu: od zákazu ke kultivaci charakteru, expozici přiměřenému riziku a chytré regulaci namísto plošných zákazů.
Proč prohibice historicky selhává
Zákaz funguje spolehlivě jen tam, kde produkt nemá hlubokou lidskou poptávku a škoda je jednoznačná a měřitelná; zákaz olova v benzínu nebo azbestu jsou učebnicové úspěchy. Jakmile ale zákaz cílí na něco, co uspokojuje silnou psychologickou potřebu (opojení, útěk od nudy, sociální kontakt), nastupuje jiná dynamika:
- Vznik černého trhu. Americká prohibice alkoholu (1920–1933) spotřebu snížila jen částečně, zato vynesla organizovaný zločin a otrávený alkohol. Iron Law of Prohibition“ =zákaz tlačí nabídku k silnějším, koncentrovanějším a nebezpečnějším formám produktu, protože se lépe pašují.
- Erozivní účinek na vymahatelnost práva. Masové porušování zákazu podkopává autoritu zákona jako takového.
Portugalský model dekriminalizace drog z roku 2001 ukazuje alternativu: kombinace regulace, léčby a sociální podpory namísto trestu vedla k poklesu úmrtí a nákaz, aniž by stát rezignoval na řízení problému. Koneckonců i český adiktologický program ukázal, že nejen tvrdý postih vede k cíli. Uvidíme, zda změna směru k tvrdé kriminalizaci i tady povede k nějakému cíli.
Digitální prohibice jako opakování stejné chyby
Zákazy telefonů ve školách (Francie od 2018, řada dalších zemí) mají smysl v omezeném rozsahu; data sice ukazují méně rozptýlení, mírně lepší soustředění, méně kyberšikany ve škole. Efekt na celkové akademické výsledky je ale nula, protože se řeší jen zlomek problému. Většina škody na spánku a duševním zdraví vzniká večer a o víkendech, mimo dosah školního zákazu.
Teze Jonathana Haidta o „úzkostné generaci“ (The Anxious Generation) spojuje nástup smartphonů a sociálních sítí kolem roku 2010 s nárůstem úzkosti a deprese u mládeže, zejména dívek. Je to vlivná, ale ne nesporná teze; kritici upozorňují, že přímá kauzalita není prokázána a že roli hraje i ekonomická nejistota, tlak na výkon a klimatická úzkost. Realita je prostě multifaktoriální. To ale nevyvrací hlavní bod:
plošný zákaz bez práce s příčinou je kosmetické řešení.
Mechanismus škody: umělé prostředí místo odolnosti
Jádro problému není technologie sama, ale filozofie výchovy, která ji doprovází.
Namísto expozice přiměřenému stresu:
nudě, selhání, sociálnímu konfliktu, samostatnému rozhodování
nabízíme dětem
trvalý dohled, safe spaces a preventivní odstranění každého nepohodlí.
Zásadním prvkem je ale resilience = odolnost či chcete li antifragilita = schopnost zesílit právě díky přiměřenému stresu. Systém budovaný na prohibici cílí nanejvýš na odolnost — a často nedosáhne ani na ni, protože odstraňuje samotnou příležitost k tréninku.
Výsledkem je to, co bývá popisováno jako „generace jahúdkových dětí“ navenek funkční, ale zranitelná při prvním kontaktu s neřízenou realitou: pracovním trhem, konkurencí, nesouhlasem, neúspěchem.
Co funguje místo plošného zákazu
- Cílená regulace, ne totální zákaz. Věkové hranice pro sociální sítě, design zařízení podporující sebeovládání (režimy „dumb phone“), transparentní algoritmy: nástroje, které mění pobídky, aniž by eliminovaly volbu.
- Škola jako trénink na svět, ne skleník. Praktické dovednosti, řízené vystavení konkurenci a neúspěchu, méně umělého odstínění od důsledků vlastních rozhodnutí.
- Rodičovská výchova k sebeovládání. namísto vnějšího dohledu jako jediné bariéry: dítě, které umí samo říct „ne“, nepotřebuje zeď.
- Volná hra a reálné riziko jako protiváha k obrazovkám — ne jako morální apel, ale jako nahrazení jedné potřeby (stimulace, sociální kontakt) zdravější alternativou.
Zákaz bez budování vnitřní odolnosti je krátkodobě uklidňující, populisticky efektivní a hlas voličů získávající nástroj, dlouhodobě ale kontraproduktivní, ať šlo o alkohol ve 20. letech, drogy dnes, nebo telefony ve školách.
Společnost, která chce mládež skutečně chránit, potřebuje méně zdí a víc tréninku v bezpečném, ale reálném prostředí. Jinak si vychová generaci, která bude volat po ochraně před realitou právě ve chvíli, kdy na ni bude nejméně připravena. A příprava na nový svět a Evropu zaznívá v téměř každé druhé větě od všech představitelů našeho kontinentu.
Milan Hausner
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