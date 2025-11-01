Kreativní účetnictví pro každého. Stačí říct: „Prosím.“
Zatímco dřív jste potřebovali Photoshop a svědomí z oceli, dnes vám na vyšší diety stačí flek od kafe a pár kliknutí v AI. Kreativní účetnictví pro každého – bez nutnosti účetního.
Nová éra výdajových kouzelníků právě začíná. Až vám příště někdo ukáže účtenku z hotelu v Dubaji, zeptejte se: „A co na to Nano Banana?“
Konečně je na světě spravedlnost. Po dlouhá desetiletí byl boj mezi zaměstnancem, toužícím po proplacení večeře za pět set, a finančním ředitelem či přísnou účetní hledajícími v účtence sebemenší nesrovnalost, brutálně nevyvážený. Na jedné straně stála lidská vynalézavost, podporovaná primitivními nástroji jako tužka, guma a později i nešikovné klikání v Photoshopu. Na straně druhé stála nudná, byrokratická moc účetního oddělení. Tato nerovnost byla konečně zrušena. Podle nejnovějšího výzkumu společnosti SAP téměř 70 % finančních ředitelů tuší, že jejich podřízení nasadili do války o diety těžké dělostřelectvo: umělou inteligenci.
A takové kreativní využití vyžaduje krátké zamyšlení.
Konečně totiž zmizela ona urážlivá nerovnost v přístupu k technologiím. Jak trefně poznamenal jeden výzkumník, „nulová bariéra vstupu“ je tím nejdemokratičtějším opatřením, jaké si lze představit. Proč by měl mít výhodu pouze ten, kdo se namáhal osvojit si složité funkce grafického softwaru? Proč by měl být trestán jedinec, jehož kreativní duch převyšuje jeho technické schopnosti? Nyní stačí pár slovně vyslovených přání do chatbotu a dokonalá účtenka, opatřená patinou autentičnosti i s náhodnou skvrnou od kávy, je na světě. Je to inkluzivní revoluce – každý, kdo umí číst a psát, se nyní může stát mistrem iluze. A inkluze je přece tak moderní slovo, bez ohledu na politické směry.
Finanční ředitelé jsou vlastně naprostí pokrytci. Vždyť celá jejich kariéra stojí na predikcích, modelech a analýzách dat – činnostech, které jim usnadňuje tatáž umělá inteligence. Proč by zaměstnanci zůstávali ve věku tužky a papíru, zatímco šéfové se prohánějí na vlně digitální transformace? Kreativní účetnictví bylo vždy výsadou managementu. Nyní se toto privilegium dostalo i do rukou prostého smrtelníka. Je to jen spravedlivé vyrovnání poměrů, máme přece demokracii.
A co na tom, že se z „důvěry“ stal prázdný pojem a že tradiční firemní hodnoty dostávají na frak? Důvěra byla přece přežitek, sentimentální relikt z doby, kdy se lidé znali jménem. Moderní, globální firma potřebuje moderní, technologicky vyspělé vztahy. A co může být modernějšího než vztah založený na tichém předpokladu, že se druhá strana pokusí systém obejít, zatímco ta první se jej bude snažit odhalit? Je to vzrušující, nekonečná hra na kočku a myš, která dodává jinak fádnímu procesu schvalování výdajů potřebné napětí.
Budoucnost je tedy rozzářená všemi barvami.
Filutové, ale pozor:
Můžeme se těšit na éru, kdy se firemní rozpočty stanou živým, dynamickým ekosystémem, kde budou proti sobě soupeřit dvě superinteligentní AI: jedna generující dokonalé fiktivní výdaje a druhá je s neméně brilantní přesností odhalující.
Sestávající (ne) předloženým státním rozpočtem to nejspíš bude podobně. Je se nám ty řády čísel někam posunuly. Člověk mezi těmi čísly a hausnumery bude hrát jen tu nejokrajovější roli – dodavatele podnětů a konzumenta výsledků. A až se jednou sejdeme na firemním teambuildingu, budeme si moci vyměňovat zkušenosti s nejlepšími prompty pro generování účtenek z michelinského podniku, který ve skutečnosti neexistuje. Bude to skvělá zábava. Alespoň pro některé z nás. Pro ty druhé, to už ovšem bude docela hlavobol...
Milan Hausner
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.