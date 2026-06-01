Kráska a zvíře staví společně mrakodrap
Krásně se to totiž vyjímá v dotačních titulech,
Nablýskané školení: vepředu exceluje (skoro doslova v xls) elegantní metodička v kostýmku a s nakažlivým nadšením líčí zářnou budoucnost plnou autonomních agentů. Má to jediný háček: celou tu digitální hitparádu předvádí na prokazatelně ukradené a nelegálně naagentované učebnici.
ministerských strategiích a na nablýskaných powerpointových slidech konferenčních vizionářů. Což je mimochodem fascinující paradox.
Doba sice zběsile pokročila, ale prezentace většiny těchto novodobých metodiků a věrozvěstů pokroku jsou pořád ty klasické, strnulé .ppt soubory plné nudných odrážek a clipartových ikonek. Kážou nám o příchodu sci-fi budoucnosti, ale technologicky uvízli na přelomu tisíciletí. Není to poněkud tragikomické? Ukazuje to, že tito lidé často nežijí v digitální budoucnosti, ale pouze v marketingu o ní. AI se stala tématem, na kterém si kdekdo přihřívá svou politickou polívčičku. Jenže tenhle hlasitý křik má jeden zásadní háček: buduje se tu střecha domu, který nemá ani vykopané základy.
Nedávno jsem seděl na jednom takovém školení. Vepředu stála elegantní mladá dáma s perfektním mejkapem, metodička v bezchybném kostýmku, a s nakažlivým, téměř náboženským nadšením vykládala o úžasné AI gramotnosti, autonomních agentech a zářné budoucnosti, která nás nevyhnutelně čeká. Připouštím, že to možná schytám za povrchní a šovinistický přístup, ale já prostě nemohu za to, že ta vizuální stylizace byla tak okatým prodejním artiklem. Obal zkrátka musel maskovat absenci smysluplného obsahu.
Paradox celé situace však udeřil do očí s intenzitou blesku ve chvíli, kdy k té vizi digitálního zítřka začala účastníky prakticky učit z evidentně ukradené, nelegálně stažené a naskenované učebnice jednoho nejmenovaného nakladatelství. Jako starý netvor jsem to nevydržel a zavrčel do pléna logickou otázku: zda by nebylo lepší nejdřív vykopat pořádnou základovou desku, než začneme létat v oblacích a učit se létat s agenty. Polovina sálu na mě koukala jako na dinosaura a blázna, co záměrně kazí večírek pokroku, a vůbec mě nepochopila. Ale ta druhá půlka? Ta chápavě přikývla. A to mi udělalo docela velkou radost. Znamená to totiž, že v tom rozumu bez hranic nejsem jen osamocený voják v poli.
Mluvit o masové AI gramotnosti v prostředí, kde kulháme v naprostých základech, je totiž jako učit lidi řídit formuli 1, když ještě spolehlivě nezvládají ani jízdu na koloběžce bez pomocných koleček. Pohled na syrovou realitu, o které se technologickým guruům mlčí velmi nerado, odhaluje, že nám chybí přesně ty nejzákladnější hranice a pilíře:
- Informační hygiena a kritické myšlení: Chceme po lidech a dětech v lavicích, aby sofistikovaně a kriticky hodnotili halucinace velkých jazykových modelů, když polovina populace okamžitě skočí na první prokazatelný fake news s vykřičníkem na sociálních sítích? Dokud není absolutním a plošným standardem základní schopnost ověřit si zdroje, oddělit fakta od emocí a vůbec pochopit psaný text, je celá slavná AI gramotnost jen prázdnou frází a dalším levným obchodním blábolem. Nebo vlastně příliš drahým, jak se to vezme.
- Právní, etické a autorské bezbřehosti: Všichni nadšeně promptují, generují a tleskají výsledkům, ale málokdo tuší, kam ta data reálně tečou, komu vlastně patří a jak se (ne)chrání osobní údaje dětí i dospělých. Školy a instituce se vrhají do AI bez jasných právních mantinelů, což dokonale ilustrovala i zmíněná paní metodička.
- Kázat o pokroku, morálce a kompetencích digitálního věku s pirátskou kopií cizí práce v ruce, to je tragikomedie hodná pana Beana. Je to profesní i etický faul, který v přímém přenosu dokazuje, jak morálně bezbřehé a neukotvené toto prostředí momentálně je.
- Technologický analfabetismus převlečený za evoluci: To, že generace takzvaných „digital natives“ umí bleskově swipovat palcem po skleněném displeji a konzumovat nekonečný proud videí, v žádném případě neznamená, že rozumí tomu, jak algoritmy fungují. Bez chápání základní logiky, principů algoritmizace a elementárního faktu, že AI je jen nesmírně pokročilý statistický model (a nikoliv vševědoucí, vědomá entita), se z uživatelů stávají jen pasivní, snadno manipulovatelní konzumenti digitálního šamanismu.
Místo toho, aby se nejdřív na celostátní úrovni jasně a srozumitelně řeklo:
„Tohle jsou pravidla hry (nebo spíš pravidla přežití v informační společnosti), tohle jsou reálná rizika a tohle je naprosté minimum, které musíte umět v analogovém světě, abyste vůbec dokázali bezpečně existovat v tom digitálním,“ se raději volí zkratky.
Kdepak, na poctivé základy nikdo nemá čas ani trpělivost. To je mnohem jednodušší a politicky výhodnější vytisknout barevné papíry a rozdat školám certifikáty na AI dovednosti. Je to klasický podmíněný reflex z první signální: bleskově prodat líbivou vizi, shrábnout dotace a na ty nudné, těžké, drahé a systémové základy se raději vykašlat.
Dokud ty základní hranice jasně nepojmenujeme a nepostavíme pevnou, nekompromisní základovou desku, bude veškerá „AI gramotnost“ jen dalším drahým a zbytečným žvástem pro lidi, co se strašně rádi poslouchají. A ne že bych k nim, coby starý reptající netvor, občas sám nepatřil. Rozdíl je jen v tom, že já u toho vím, že stojím na zemi, a ne na obláčku z ukradených PDF.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.