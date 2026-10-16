Koza, vůz a motoristé na kruhovém objezdu dějin
Jenže při pohledu na tachometr se ukáže, že ručička ukazuje nulu a mapa naznačuje, že jsme právě dorazili tam, odkud jsme před lety vyjeli.
Největším triumfem celé operace je totiž návrat spádovosti poraden. Tedy řešení, které už tu bylo, fungovalo, pak bylo zrušeno, aby bylo možno po letech slavnostně oznámit jeho znovuzavedení jako průlomovou reformu. Je to podobné, jako kdyby radnice vykopala studnu, kterou před deseti lety zasypala kvůli silnici a pak uspořádali tiskovou konferenci o úspěšné reformě.
Motoristé dorazili s pěti návrhy a odjíždějí s pocitem vítězství. Jedna část prošla, druhá neprošla a třetí byla odsunuta kamsi do budoucnosti, kde se z ní možná jednou stane pracovní skupina pro přípravu podkladů ke vzniku komise zabývající se možností zřízení expertního týmu. Česká politika totiž miluje pohyb. Hlavně ten kruhový. Hlavní je odejít z jednání vlády s hlavou vztyčenou. Přitom kluci benzínoví právě couvají po dálnici a řidič si libuje, že je to ten správný směr, co mu ukázala budoucnost a především blaho... koho ovšem, to už nechávám na úvaze.
Celá debata připomíná hospodského, který slavnostně oznamuje, že objevil otvírák na pivo. Hosté mu opatrně vysvětlují, že leží vedle pípy už deset let. Ale protože jde o reformu, všichni předstírají, že jsou svědky historického okamžiku.
Zvláštní kouzlo má také návrh, podle něhož když rodič nepřijde do poradny, nastoupí OSPOD. V zemi, kde se léta nedaří zajistit dostatek psychologů, speciálních pedagogů ani kapacity poraden, jsme našli elegantní řešení: přidáme další funkci úřadu. Pokud nebude fungovat ani to, jistě vznikne Úřad pro dohled nad úřady dohlížejícími na poradny.
A pak tu máme věčnou touhu některé děti někam přemístit. Do speciálních škol, diagnostických tříd, krizových středisek nebo na třicet dní domů. V principu jde stále o stejnou národní disciplínu: když se problém nevejde do systému, přesuňme problém. Hlavně ne systém.
Nejupřímnější moment celé debaty ovšem zazněl mezi řádky. Všichni totiž vědí, že kapacity speciálních škol nejsou. Všichni vědí, že poradny nestíhají. Všichni vědí, že asistenti jsou přetížení. A přesto se vede debata, jako by někde za rohem stála nevyužitá armáda speciálních pedagogů, psychologů a terapeutů čekajících na povel.
České školství tak znovu předvádí svůj oblíbený tanec: dva kroky vpřed, tři kroky vzad a následnou oslavu návratu na startovní čáru. Motoristé chtěli řídit reformu. Nakonec se ukázalo, že neřídí ani vůz. A koza? Ta už dávno stojí na střeše a nevěřícně pozoruje, jak se dospělí hádají, kudy vede cesta.
A tak se opět vydáváme kupředu.
Levá. Pravá. Zpět. Slavnostní fanfára.
A tisková zpráva o historickém posunu.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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