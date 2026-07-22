Kornoutek poslušnosti
Algoritmus vám servíruje nudu: gelato jako digitální kazajka
Gratuluji vám, ubozí uctívači spontánnosti a gurmáni s mlsným jazýčkem. Nejspíš jsme poslední mohykáni svobodné vůle, kteří ještě věří, že jazyk patří jim a ne reklamnímu ekosystému. Pokud jste se právě rozhodli navštívit vyhlášenou cukrárnu v Havlíčkově Brodě a nechat své chuťové buňky napospas onomu „mistrovství italského gelata“ bez předchozího schválení algoritmem, právě jste spáchali akt digitálního vlastizrádcovství tak okatý, že by se za něj nemusel stydět ani člověk, co si sundá roušku v civilizovanější zemi než ta naše.
Žijeme v nádherné éře, kdy algoritmy konečně vyřešily ten otravný lidský problém jménem „vlastní já“, ten zbytečný přívažek plný chaotických nervových výbojů, kterému jsme kdysi z neznalosti říkali „osobnost“.“ Naše digitální stopy odhalují naše psychologické rysy s děsivou přesností a plastové já o nás ví i to, co ani tchýně ani manželka. Proč byste se tedy, proboha, pokoušeli o nějaký vlastní názor v Havlíčkově Brodě? Algoritmus už dávno spočítal, že vaše neurotičnost v kombinaci s historií vyhledávání „jak přežít pondělí“ a oněmi třemi hodinami nočního scrollování jasně ukazuje na hořkou čokoládu nebo vanilkovou. Jakýkoliv pokus o ochutnání jiných chutí a barev je jen patetickým voláním o pomoc vaší umírající individuality – slabým, zoufalým zaškrábáním nehtů na skle klece, ve které jste sami zapomněli, že je klec.
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Představte si tu hrůzu v Havlíčkově Brodě: stojíte před pultem, vidíte ty hory řemeslné zmrzliny a váš mozek, ten zastaralý kus biosoftwaru plný evolučních chyb, začne uvažovat o experimentu. To je přesně ten okamžik, kdy selháváte jako moderní datový bod. Algoritmy nás mají chránit před chaosem tím, že omezují to, co vidíme a co zkoušíme, a je to od nich ušlechtilé gesto, za které jim splácíme jen nevděkem a tou pitomou potřebou „objevovat“. Je to vlastně taková digitální svěrací kazajka, akorát ušitá na míru a voňavá po vanilce : proč byste chtěli „rozšiřovat své obzory“, když se můžete nechat uzavřít do algoritmické ozvěny, kde je každý kopeček potvrzením vaší naprosté, uklidňující předvídatelnosti?
Je to prosté: AI nás dělá „nudnými“, a to je to nejlepší, co nás mohlo potkat, protože nuda je jen jiné slovo pro bezpečnost. Být nudný znamená být efektivně zpracovatelný. Pokud se v Havlíčkově Brodě rozhodnete pro něco, co neodpovídá vašemu digitálnímu profilu, narušujete statistickou odchylku a komplikujete práci tisícům serverů v Silicon Valley. Technologie nás limitují v tom, kým se můžeme stát, ale upřímně – kdo by se chtěl stávat někým novým a nepředvídatelným, když může být jen dalším spokojeným konzumentem v nekonečné smyčce téže příchutě?
Takže prosím, než ve zmrzlinářství otevřete pusu, raději vytáhněte telefon. Nechte AI, aby zanalyzovala vaše „psychologické rysy“ a vybrala vám tu jedinou správnou, bezpečnou a dokonale nudnou zmrzlinu. Spontánnost je přežitek pro lidi, kteří ještě nepochopili, že nejvyšší formou svobody je nechat za sebe rozhodovat kód.
Dobrou chuť k té digitálně schválené šedi, kterou jste si zvykli nazývat životem.
Ale ten skutečný masakr se OVŠEM neodehrává v cukrárně
Ten se odehrává v samotném jazyce, dřív než vůbec dojdete k pultu. Algoritmus totiž nepracuje jen s vaší chutí. Pracuje s vaší slovní zásobou. Čím víc se necháváte krmit uhlazenými, predikovatelnými formulacemi, tím míň slov vlastně potřebujete, abyste se ve světě vyznali; a tím snáz se z vás stává tvor, který nerozezná nuanci od šumu. To je ta pravá echo-komora: není to bublina názorů, je to bublina slovníku. Jazyk se zplošťuje, protože zploštělý jazyk je levnější na zpracování a příjemnější na konzumaci. Nikdo se nepohádá s větou, která zní přesně tak, jak čekal.
A tady je ta ironie: čím dřív se naučíte spoléhat na algoritmicky předžvýkanou realitu, tím míň máte vlastní aparát, kterým byste tu realitu mohli zpochybnit. Kritické myšlení a bohatý slovník nejsou ozdobou pro intelektuály – jsou to jediné nástroje, které vám umožní poznat, že vám něco chybí, i když vám to nikdo neřekne. Bez nich prostě nevíte, že v Havlíčkově Brodě existuje i jiná zmrzlina než ta, kterou vám nabídl telefon, a taky nevíte, že existují i jiná slova než ta, která vám nabídl predikční text.
Jak se tomu bránit:
- Vyhledávejte cíleně to, co byste nikdy nedostali doporučené – ne náhodně, ale vědomě.
- Čtěte dlouhé, nelineární texty offline; kniha nemá tlačítko „další doporučení“.
- Pěstujte si slovník mimo obrazovku : psaní rukou, čtení nahlas, živé hádky s lidmi, kteří vám odporují.
- Ptejte se „proč mi tohle systém ukázal“, abyste si udrželi návyk vidět mechanismus, nejen výsledek.
- Vyhledávejte konfrontaci, ne potvrzení: čtěte nejsilnější verzi názorů, se kterými nesouhlasíte.
Jediná skutečná obrana proti algoritmické nudě: ať už v miskách gelata nebo ve větách, které používáte, je udržovat si návyk být sám sobě tou nepředvídatelnou proměnnou, kterou žádný model nedokáže spočítat dopředu
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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