Kontinuální změna barev korytem
Ne. Jde o mnohem rafinovanější proces: o plynulý, téměř organický přechod odstínů, při kterém koryto zůstává po celou dobu stejně mělké, bahnité a pohodlné. Jen jeho barva se jemně přizpůsobuje aktuálnímu směru větru, průzkumu preferencí a indexu kupní síly velkých sponzorů. A mezi všemi těmito odstíny je jeden, který v posledních dvou dekádách zazářil nejvýrazněji: samozřejmě zelená.
Ale ne ledajaká zelená. Ta pravá politicky kontinuální zeleň nemá nic společného s lučním kvítkem nebo svěžími výhonky. Má mnohem blíže k sinici. Sinice, jak známo, nepotřebuje proud, čistou vodu ani zdravý rozum. Potřebuje klidnou hladinu, dostatek živin z přilehlých polí (nejlépe dotovaných) a naprosté ticho okolí. Přesně takové podmínky nabízí ono popsané koryto. Strany, které se do zelené začaly plynule přebarvovat, si v něm vytvořily dokonalý biotop: teplá, mělká voda prázdných frází, bohatá na přísady jako „uhlíková neutralita“, „udržitelný rozvoj“ nebo „kruhové objímání stromů“. Sinice Virtus signifer (čestný nositel zelené legitimity) se pak na tomto živném roztoku rozroste do slizové deky, pod níž není vůbec vidět, zda korytem protéká voda, kal, nebo jen hlasování o zákazu plastových brček.
Nejgeniálnější vlastností sinicového zbarvení je přitom jeho maskovací schopnost. Zelená barva totiž vzbuzuje dojem čistoty, svěžesti a pokroku. Zatímco dříve každý poznal, že hnědý smradlavý příkop je hnědý smradlavý příkop, dnes tentýž příkop pod zeleným fluorescenčním nádechem vypadá jako léčivé jezírko. Nikdo se nepozastaví nad tím, že se v něm nedá dýchat ani plavat, hlavně že to hezky zeleně odráží sluneční paprsky. Jenže pak nastane okamžik, kdy už je té zelené příliš. Kdy i ti nejtrpělivější voliči začnou zelenat vzteky a odporem až do fialova. A tehdy přichází na řadu další geniální fáze kontinuální péče o nádrž: odbarvení.
Když už je nádrž moc zelená, neřeší se příčina. Sinice se nechají sinicemi. Místo toho se řeka jednoduše odbarví. Trocha chemie, trocha snahy nekoukat se do vody, pár dobře míněných dekretů a zelená rázem vybledne do příjemného, nekonfliktního, lehce podezřelého šedomodrého nádechu. Domácnostem stačí iluze, že se něco děje. Že ta příšerná slizová peřina, která jim lezla krkem, je pryč. Nikdo už nebádá, že pod novým nátěrem leží tatáž sinicová hmota, akorát nyní v decentním provedení „utopená myš“
A nejkrásnější na celém tom procesu je, že je naprosto jedno, kdo odbarvení provede. Jestli odbarvená blondýna nebo plešatý vousáč v kombinéze, nebo kdokoli jiný, kdo zrovna prochází kolem a má chuť mávat kyblíkem. A ta blondýna... té to ovšem nedá. Jakmile kyblík vylije, okamžitě vytáhne na sociální sítě svou nejlepší fotku (úsměv od ucha k uchu, za ní ono prořídlé koryto s podezřelým odstínem šedé) a s hrdostí sobě vlastní konstatuje: „Dokázali jsme to. Posunuli jsme vodu o celý jeden stupínek – z deštivé zelené ke zlaté!“ Nikoho už nezajímá, že ten „zlatý“ odstín připomíná spíš močůvku po týdnu v plechovém sudu. Hlavně že se vytáhl stupínek. Hlavně že se má fotka. Protože odbarvování není o odbornosti, je o gestu. A o tom, kdo si gesto lépe zabalí do tiskové zprávy.
Takže směle dál. Když omrzí šedá, přijde na řadu hnědá – barva hlíny, poctivé zemité podzemní vody. Až omrzí hnědá, vrátí se zelená, jen o dva odstíny světlejší, aby se dalo zase vytáhnout, že jde o posun směrem k prameni. A kruh se uzavírá.
Sinice ostatně přežily na této planetě miliardy let. Strany, které se rozhodly pro barevný chameleonismus, mají naději na stejně dlouhou a neméně slizkou existenci. A to je právě ono: ukázkový příklad inspirace přírodou. Sinice to totiž nedělají zlomyslně. Ony prostě vědí, že ve stojaté, přehnojené vodě není lepší strategie než se plynule přebarvovat, přečkat všechno a nakonec stejně pokrýt celou hladinu. Politici se od nich jen učí. A učí se skvěle. Koryto se sice postupně zanese úplně, průtok se sníží na nulu a pod střídajícími se nátěry už nezbyde nic než pevná vrstva pokrytectví. Ale barva? Ta se bude měnit. Kontinuálně, plynule, podle potřeby. A fotky? Ty budou pořád. Až jednou voda definitivně vyschne, zůstane na dně nádherný, homogenní, dokonale přebarvený sliz. A někdo se s ním stejně vyfotí a napíše: „Posunuli jsme to o další stupínek. Ke zlaté.“ A to se počítá, ne?
A vlastně: proč bychom se zlobili? Sinice jsou dokonalý příklad přírodní inspirace. Politické koryto dělá přesně totéž co ony: přežívají, maskují se, mění barvu podle potřeby a nakonec stejně vyhrají, protože na bahno není lék. Takže bravo, pánové a dámy. Konečně někdo bere přírodu vážně.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.