Koniášové doby datové
Od Koniáše zpátky k němu
Stránky se snímají po jedné: jemné světlo, žádné teplo, žádné násilí. Každý list se digitálně „rozsvítí“ a promění v čistý text, který může číst i stroj. Tak vypadá standardní archivní skenování, jak ho dělají knihovny, muzea a univerzity: šetrně, pomalu, s úctou k tomu, co přežilo staletí.
Jenže když se do hry vloží hlad po datech, rytmus se změní. A tady začíná příběh, který otřásl světem AI.
Skenovat, zničit, natrénovat: Případ Projektu Panama
Server Snopes na začátku srpna 2026 odhalil interní dokumenty společnosti Anthropic, které se dostaly ven díky soudnímu sporu autorů kvůli porušování autorských práv. Z nich vyplynulo, že firma skutečně:
- nakupovala fyzické knihy ve velkém,
- rozřezávala jejich hřbety, aby šly rychle skenovat,
- a tím je prakticky ničila.
Tento interní program nesl krycí jméno Projekt Panama a dokumenty otevřeně přiznávaly snahu držet ho mimo oči veřejnosti.
Motiv byl jednoduchý: Knihy jsou čistší, přesnější a kvalitnější textová data než internet, který je plný balastu, opakovaných textů a šumu. A když se AI trénuje opakovaně na vlastních výstupech, kvalita modelů se postupně zhoršuje. Proto se firmy začaly dívat po zdrojích, které jsou „nezkažené“ – tedy po knihách. Tak se dá předejít halucinacím z halucinací...
Co je jisté a co ne
Potvrzené:
- Anthropic knihy kupoval,
- skenoval destruktivně,
- a originály tím zničil. To není fáma, ale doložený fakt.
Nejasné:
- Zda firma cíleně likvidovala vzácné nebo sběratelské tituly. Interní komunikace mluví o zájmu o „méně běžné“ knihy, ale není jasné, zda tím myslela skutečnou raritu, nebo jen tituly, které nejsou v běžné distribuci.
- Zda podobně postupovaly i jiné AI společnosti. Sociální sítě to tvrdily, ale důkazy zatím chybí.
Snopes proto hodnotí tvrzení jako „většinou pravdivé“: jádro je doložené, dramatické detaily zatím ne.
Tento případ odhaluje hlubší konflikt:
- AI potřebuje data.
- Kultura potřebuje přežít.
Skenování knih samo o sobě není nezákonné. Ale tajné ničení fyzických výtisků, které mohou být součástí kulturní paměti, vyvolává otázky:
- Jak transparentní jsou AI firmy?
- Jak chrání díla autorů, kteří často ani netuší, že jejich texty slouží jako tréninková surovina?
- A kde je hranice mezi technologickým pokrokem a kulturní devastací?
Projekt Panama tak není jen epizoda z firemního zákulisí. Je to prostě lidské šílenství. To už není ani varovný signál, ale svinstvo toho nejhoršího kalibru. Honba za daty může vést k tomu, že se z knih – symbolů lidské paměti stane jen palivo pro algoritmy. A tak máme nyní jako ve středověku Koniáše ve jménu pokroku. V podstatě nevím, co mám napsat. Už dlouho mne žádná zpráva tak nešokovala jako tenhle marast.
Milan Hausner
Na přechodu i na asfaltu
Milý kolego v otcovství a v rozčilení, :):) čtu tvůj text a chápu: ta vteřina uprostřed silnice s dětmi je peklo. Zmrzlina na asfaltu bolí. A ten kamenný výraz za sklem dokáže člověka vytočit víc než samotné zabrzdění.
Milan Hausner
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Milan Hausner
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Milan Hausner
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Tehdy, dnes a v budoucnu. Žijící putyka, dnes open space a v budoucnu už budou nalévat pivko jen roboti... tak to holt už asi nebudu chodit nikam... tedy, jestli tedy budu vůbec ještě chodit...
Milan Hausner
Vrtěti megerou
Když se peníze rozdělují, odbornost je jen kulisou. A veřejnost se mezitím nechá vrtět plastovou megerou jako psem, aby si nevšimla, kam ty miliony skutečně tečou.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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