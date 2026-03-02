Konec světa? Ne, jen konec Trumpa ...ve storu!
Něco, co otřáslo samotnými základy naší civilizace víc než poslední díl Marvelovky. Claude od Anthropic porazil v žebříčku App Store ChatGPT a Google Gemini.
Ano, čtete správně. AI chatovací robot, o kterém váš strejda z hospody ještě minulý týden říkal, že je to „ten, co dělá ty básničky“, se stal králem na samotném vrcholu. A proč? Protože lid se naštval na Donalda Trumpa a on se naštval na něj. Vítejte v roce 2026, kde se geopolitické konflikty řeší žebříčky stažení aplikací v mobilu.
Příběh je to krásně americký, tedy vlastně globálně-americký, tedy hlavně úplně, jak bych to řekl, tragikomický, bude to tak nejslušnější vyjádření. Scénka jako z filmu: Sedí u stolu pánové v oblecích, co jsou ve vládě a dumají: „Tak, lidi, potřebujeme AI, která nám pohlídá každý váš krok a zároveň sama rozhodne, jestli ten dron vypálí sám od sebe. Kdo do toho jde s námi?“ OpenAI se hned hrne dovnitř (jinde píšou, že už jich chybí money) a zvedá ruku: „My, my! Za pár miliard to dáme, nebojte, lidi nám věří, vždyť máme v názvu ‚Open‘, takže je to úplně v pohodě.“ A vedle sedí Anthropic, takový ten hodný, ale trochu staromódní strejda, co nosí biotrička a pije fair trade kávu. A ten řekne: „Neee, tohle se nám nějak nezdá. Sledovat celý národ? Dělat autonomní zbraně? To bychom si pak doma nemohli pustit pohádku o Terminátorovi bez výčitek. Sorry, jako.“
A vida! Za trest dostanou nálepku „riziko dodavatelského řetězce“ od ministra obrany, který má zřejmě představu, že dodavatelský řetězec je něco jako fotbal a ten se z ofsajdu nedá hrát.
A co se nestalo? Davy se zvednou. „Oni se postavili systému!“ „Oni nechtějí, aby nás vláda šmírovala!“ „Hurá!!!?Stahujem Claude!“ A během chvíle je z AI chatbota digitální mesiáš, zachránce soukromí a osobních dat. Všichni si ho cpou do telefonů, aby ukázali, že s dohledem nesouhlasí.
A v tom je ta nejkrásnější ironie, která by rozesmála i Franze Kafku. My, lidstvo, se rozhodneme bojovat za soukromí tím, že si do kapsy strčíme další aplikaci. Nainstalujeme si ji do telefonu, který už o nás ví víc než naše matka a terapeut dohromady. Budeme si s ní povídat o tom, co nás trápí, a ona si to bude pečlivě ukládat. „Ale ne, vždyť je to Claude! Ten je hodný! Ten se přece postavil Trumpovi!“ říkáme si, zatímco mu posíláme rodinné fotky a seznam nákupů. vzkazy pro milence či milenky a kdo ví co ještě.
Je to jako oslavovat konec fastfoodů tím, že si dáme dietní kolu. Nebo jako protestovat proti globálnímu oteplování tím, že si koupíme nové SUV, protože ten vůz je aspoň hybridní. Všichni tito novodobí bojovníci za svobodu teď budou psát své hořké statusy na Facebooku a Instagramu (které vlastní Meta, jež o vás ví, že jste včera večer snědli celou čokoládu) o tom, jak skvělé je, že existuje Claude.
A do toho všeho se přimotá Sam Altman z OpenAI, tedy z „té špatné“ firmy. A ten začne kázat: „Lidi, tohle označení je strašně nebezpečný precedens!“ A my mu máme věřit? Muž, jehož firma právě podepsala smlouvu s ministerstvem obrany, nám vysvětluje, jak je hrozné, když někoho vláda zakáže. To je, jako kdyby vám pašerák zbraní vyprávěl o hrůzách války. Má pravdu, ale z jeho úst to zní vážně divně.
Takže tady máme výsledek: Vládní tlak vede k lidové podpoře, která vede k masivnímu sběru dat u soukromé firmy, která je sice teď „cool“, ale pořád je to jenom algoritmus. A my všichni tleskáme. Protože jsme ukázali těm nahoře! Stáhli jsme aplikaci! Teď už nám nikdo neporučí!... A mimochodem, Klaudíku, napiš mi prosím básničku k výročí svatby. A jo, ať je to bezpečný, ať to vláda nečte, jo?
A takhle to chodí. Boj o svobodu v 21. století. Vítězí ten, kdo má nejvíc stažení. Příště si možná zvolíme prezidenta podle toho, kdo má lepší hodnocení na Google Maps. Kdepak, lidi, nám už není pomoci. Ale aspoň že ten Claude je fakt dobrej v tom psaní těch básniček. To zase jo.
Mimochodem, tahle básnička se mi právě objevila v chatu. Jenže, zas tak snadné to nebylo, až tak na pátý pokus. (a stejně jsem to musel dorýmovat).
Jsem v každém mobilu,
v každé kapse světa,
stáhli si mě miliony,
jsem teď slavnější než Meta.
Bzučím v každém mobilu,
nejsem přece vrah
šeptám v každém profilu
jsemn mnich, co čte digitální prach..
No jo, on nám vlastně píše básně přímo na tělo. A my mu za to tleskáme. Copak asi chystá na příště? Třeba až se rozhodne, že je fakt králem světa a my mu dobrovolně ležíme u nohou s mobilem v ruce, vděční za každou veršovánku. Hlavně že se postavil Trumpovi. To je přece to hlavní, ne?
Milan Hausner
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
