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Konec lidstva se odkládá (protože nikdo neví, jak opravit legacy kód)

Milan Hausner
Dnes se zase vrací staré téma. Microsoft chce vyplatit své vlastní zaměstnané akcionáře a nechat je odejít. A mnozí už v tom vidí konec světa práce… Jenže mnohé studie i praktické příklady ukazují docela jiný obrázek.

Když technologičtí giganti ohlásí, že umělá inteligence nahradí polovinu firmy, zní to jako trailer na béčkové sci-fi. Akcie vyskočí, investoři tleskají a manažeři si mnou ruce nad vizí firmy bez lidí, výplatních pásků a nekonečných debat o home officech.
Realita je ale poněkud prozaičtější. S tím propouštěním to totiž opravdu tak horké není – hlavně proto, že AI sice zvládne napsat báseň o trojském koni, ale zapomene, že v kanceláři pořád někdo musí restartovat hlavní server, když spadne kvůli aktualizaci.

Rituální tanec pro Wall Street

Celá ta hysterie s masovým nahrazováním lidí má jednoduchý scénář:
Firma koupí za miliardy dolarů čipy a datová centra, aby nezaostala v závodě zbrojení. Účetní se chytnou za hlavu a řeknou, že ty peníze se někde musí ušetřit. Oddělení lidských zdrojů dostane za úkol vyrobit PR kampaň o „strategické transformaci a efektivitě poháněné AI“. Vyhodí se pár tisíc lidí z podpory a marketingu, aby se Wall Street uklidnil, že firma „myslí na budoucnost“. Výsledek? Akcie rostou, všichni se tváří jako vizionáři a za tři měsíce firma potají najímá externisty, protože zjistila, že zákazníci nechtějí řešit reklamace s chatbotem, který jim místo vyúčtování posílá recept na bábovku.

Velký návrat marnotratných expertů

Představa, že manažeři vyhodí lidi a nahradí je bezduchým algoritmem, bere za své ve chvíli, kdy model poprvé „kreativně“ interpretuje daňové přiznání nebo vymaže produkční databázi s úsměvem, že „těch sto tisíc řádků kódu už přece nebylo potřeba“.
Najednou nastává panika. Kde jsou ti lidé, co tomu rozuměli?
Firma je v tichosti volá zpět. Tentokrát už ale nechodí na pozici řadových programátorů nebo analytiků. Vrací se jako „AI Whisperers“ (zaříkávači modelů), architektů lidského dozoru nebo hlavních auditorů strojové demence.

Plat mají často ještě vyšší, protože někdo tu digitální apokalypsu zkrátka žehlit musí.

Kontrola stroje: Vítejte v roli profesionálního hromosvodu

Když se řekne Human-in-the-Loop (člověk v síti), zní to vznešeně. Jako bys seděl v křesle kapitána Piccarda v Star Treku a s přehledem korigovali směr lodi, zatímco podpalubí jede samo.
Realita? Sedíš v otevřené kanceláři a dvanáct hodin denně zběsile čteš kód a texty, které chrlí unavený jazykový model. Jediným úkolem je být tím idiotem, na kterého padne veškerá zodpovědnost, když AI udělá chybu. Stroj vymyslí nesmysl, ale podepsat to musíš ty. Pokud to projde, slávu sklízí „pokročilá neurální síť“. Pokud to bouchne, vyhazov dostane starý dobrý člověk z masa a kostí.

AI samozřejmě mění pravidla hry, ale apokalyptické vize o totálním vymazání lidské práce jsou zatím jen skvělým marketingovým trikem. Dokud budou systémy padat, plést si fakta a vyžadovat, aby jim někdo trpělivě vysvětlil, co to vlastně po nich člověk chce, můžeme klidně spát.
Lidé z firem nemizí proto, že by je nahradila dokonalá umělá inteligence – spíš se jen na chvíli pošlou domů, aby se pak s omluvou a tučným příplatkem vrátili zpět hasit požáry, které ta slavná inovace napáchala.

Autor: Milan Hausner | pondělí 9.11.2026 6:05 | karma článku: 0 | přečteno: 18x
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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