Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Kompetenční rámec politiků ve světle slovního hodnocení

Absurdní divadlo české politiky měří úspěch délkou zbytečného proslovu a počtem zablokovaných schůzí. S dnešním komentářem pana doktora souzním do puntíku, jenže co má našinec dělat, když opozice dostává takovéhle vysvědčení?

Pokud se současná vládní situace dá s trochou nadsázky (či bez ní) nazvat „zběsilostí“, pak by logickou rolí opozice mělo být nabídnutí záchranného kruhu v podobě klidu, kompetence a jasného plánu. Chápu, že to mnohdy nejde. Průzkumy veřejného mínění ale mluví naprosto jasně: lidé nechtějí platit z daní jen profesionální potížisty, chtějí vidět skutečnou a funkční politickou alternativu. Místo toho nám ale opozice servíruje nekonečný seriál trucování a politické prázdnoty. Spletla si totiž roli stínové vlády s kroužkem uražených batolat, kterým někdo vzal oblíbenou hračku.

Navíc, přiznejme si to narovinu – samotná anketa agentury NMS operující s průměrnými známkami typu 3,53 je vlastně beznadějně zastaralá a metodicky pochybná. Každý dnešní osvícený pedagog nebo reformátor školství vám přece potvrdí, že známkovat čísly je přežitek, který jen traumatizuje a brzdí rozvoj osobnosti. Když dnes hodnotíte komplexní „kompetenční rámce“ (ať už u nezbedného žáka třetí třídy, nebo u poslance, co se právě ve flanelce z trucu přilepil k řečnickému pultíku), jedinou přípustnou cestou je moderní, citlivé a formativní slovní hodnocení. Nechceme přece, aby se nám opozice z těch trojek a čtyřek psychicky hroutila!

Pojďme si tedy výsledky onoho průzkumu přeložit z hrubého a necitlivého jazyka čísel do moderního formátu. Takhle vypadá formativní vysvědčení opozice:

Slovní vysvědčení opozice (Školní rok: Neustálá kampaň)

  • Blokování a obstrukce: Prospěl s vyznamenáním (a záchvatem hyperaktivity) Zlatá medaile v disciplíně „lehnu si na koleje a nebudu se hýbat“. Opozice zde prokazuje nebývalý talent dělat přesně to, co od ní 70 % lidí nečeká a nechce, s takovou vervou, jako by na tom závisel osud galaxie. Kdyby se energie věnovaná pultíkovým maratonům dala napojit na síť, máme po energetické krizi.
  • Příprava vlastních řešení: Hluboké zamyšlení hraničící s kómatem Opozice mistrně ovládla umění neviditelnosti. Místo psaní smysluplných zákonů nebo vizí se zdá, že hlavním politickým programem je sedět v koutě, mračit se a čekat, až se vláda znemožní úplně sama.
  • Podpora dobrých vládních nápadů: Těžká alergická reakce Funguje zde dokonalý autoimunitní systém. Jakmile má vláda návrh, který by nedejbože mohl lidem pomoci, opoziční organismus okamžitě spustí obrannou reakci a návrh z principu poplive. I kdyby vláda navrhla zákon, že voda je mokrá, opozice zablokuje pultík a bude dvanáct hodin číst z encyklopedie o tom, že za určitých podmínek může být i ve formě ledu, takže vláda lže.
  • Odhalování korupce a kontrola moci: Inspektor Clouseau na dovolené Ačkoliv je po této dovednosti gigantická společenská poptávka, opozice k ní přistupuje s razancí slepecké hole s vypnutou GPS. Většinou si kauz všimnou novináři, pak se o nich týden baví lidé v hospodách, a teprve poté opozice hrdinně svolá tiskovku, kde oznámí, že je situací „hluboce znepokojena“.

Proč tahle sestava není alternativou ke stávající „zběsilosti“?

Analytička to v textu nazvala „pastí“, ale přesnější slovo by bylo politická bezhlavost. Zde jsou hlavní důvody, proč s tímto přístupem opozice nepředstavuje záchranný člun, ale jen děravou bóji:

  1. Lidé nechtějí volit brzdu, chtějí jiný volant Pokud je současné vládnutí vnímáno jako „zběsilost“ (chaos, zmatky, přešlapy), lidé v krizi přirozeně hledají klid, kompetenci a jasný plán. Opozice ale žádný plán bohužel nenabízí. Nabízí jen hluk, křik a zataženou ruční brzdu. Křičet na řidiče autobusu, že jede špatně, je sice hezké, ale dokud neřeknete, kudy byste jeli vy, nikdo vás za volant nepustí.
  2. Identita postavená na negaci Když je celá vaše existence definována větou „My nejsme oni“, je to zoufale málo. Volič si nakonec řekne: „Dobře, vy nejste oni. Ale kdo teda sakra jste?“ Reaktivní politika znamená, že opozice neurčuje témata; nechává vládu diktovat hřiště a sama jen běhá za míčem a křičí, že je faul.
  3. Taktika trucovitého teenagera Odmítání úplně všeho z principu (i toho, co by zemi objektivně prospělo) působí na dospělé voliče dětinsky. Volič ví, že ne všechno, co vláda udělá, je čisté zlo. Pokud opozice nedokáže uznat dobrý krok a nepodpoří ho (jak by podle průzkumu chtělo 83 % lidí!), ztrácí punc státníků a stává se z ní jen spolek naštvaných křiklounů.

Zkrátka a dobře: Dokud opozice nepochopí, že křičet „Takhle ne!“ není to samé jako říct „Takhle ano!“, zůstane pro voliče jen otravným komárem v místnosti: sice si ho všimnete, ale dům mu spravovat nesvěříte.

Děkuji ale za docela příznačnou analýzu právě Novinkám. Je to první krok k tomu, aby opozice začala konečně fungovat tak, jak by si lidé přáli. A samozřejmě vnímám i tu nepřekonatelnou většinu marast -milovníků, kteří je přehlasují.

Děkuji Novinkám za objektivní a analyticky kvalitní článek.

Grok Imagine vlastní prompt

Autor: Milan Hausner | středa 12.8.2026 9:04 | karma článku: 0 | přečteno: 23x

Další články autora

Milan Hausner

Pozor na oči, slunce a hlavně na vlastní úsudek

Zatímco se Evropa tuto středu připravuje na své nejlepší zatmění Slunce za posledních 25 let a „lovci zatmění“ balí kufry, aby na konci světa uctili pár minut chladného stínu, nemusíme za tímto fascinujícím přírodním úkazem...

12.8.2026 v 0:00 | Karma: 4,67 | Přečteno: 74x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Jedna paní povídala, a tak to tak prostě je… říká pan Trump

Celá tato záležitost je učebnicovým příkladem toho, co se stane, když se vědecká metoda nahradí metodou „jedna paní povídala“ (nebo v tomto případě „někteří lidé to říkají“) a politickým marketingem.

11.8.2026 v 16:55 | Karma: 10,43 | Přečteno: 141x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Jak jsem se ztratil v letopočtu a místopisu

Když jsem se poprvé pustil do WenWare, čekal jsem jen další z mnoha digitálních hříček. Banální únik z reality, který na pár minut ukradne pozornost a pak tiše zmizí v zapomnění.

11.8.2026 v 4:02 | Karma: 3,14 | Přečteno: 82x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Táborová výzva: razítko pro guláš a další

Veleben buď papír, neboť papír snese všechno – včetně vznešených myšlenek, které prošly hlavou úředníka s přesností a hloubkou parního válce.

11.8.2026 v 2:56 | Karma: 7,88 | Přečteno: 158x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Strach v mramoru a betonu, dvě tváře téhož

Václav Havel kdysi poznamenal: Moc je anonymní a neosobní a přežívá jen díky naší ochotě ji hrát. Když se však podívám na současný svět, vidím, že tato hra má dvě tváře, které se odrážejí v sobě navzájem jako v zakřiveném zrcadle.

10.8.2026 v 19:23 | Karma: 4,98 | Přečteno: 95x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.
6. srpna 2026  14:31

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...

Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...
vydáno 11. srpna 2026

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...

Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...
vydáno 10. srpna 2026

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)
10. srpna 2026  20:52,  aktualizováno  21:27

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.
7. srpna 2026  13:47

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...

Při nočním střetu s autem v Ostravě zemřel šedesátiletý chodec

ilustrační snímek
12. srpna 2026  10:11

Šedesátiletý chodec zemřel v noci na dnešek na následky zranění, která utrpěl při střetu s osobním...

Cyklistický závod Czech Tour omezí v Kroměříži o víkendu dopravu

ilustrační snímek
12. srpna 2026  10:03,  aktualizováno  10:03

Cyklistický závod Czech Tour omezí v Kroměříži o nadcházejícím víkendu dopravu. Řidiči nebudou moci...

Kamionu se při havárii z návěsu vysypaly nosníky a převrátil bagr

Kamion převážející bagr a ocelové nosníky havaroval krátce po čtvrté hodině...
12. srpna 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Kamion převážející bagr a ocelové nosníky havaroval krátce po čtvrté hodině ráno na silnici I/35 u...

Libuši Šafránkovou střídá jiná herecká legenda. Děti z Bullerbynu jsou zpátky v éteru

Libuše Šafránková a Petr Svojtka v pohádce Malá mořská víla (1976)
12. srpna 2026  11:41

Oblíbená dětská knížka Děti z Bullerbynu ožívá v nové rozhlasové četbě s Bárou Hrzánovou na Rádiu...

Milan Hausner

  • Počet článků 708
  • Celková karma 8,45
  • Průměrná čtenost 190x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×