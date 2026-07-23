Kolektivní výchova od čtyř, ještě před krizí identity
Ještě neodezněly notifikace zakázaných telefonů a už tu máme novou perlu budoucnosti: Nazývá se kolektivizace dětství: Jak povinná školka od 4 let dokončí dílo soudruha Makarenka
Anton Semjonovič Makarenko (1888–1939) byl sovětský pedagog, spisovatel a teoretik výchovy, který se stal symbolem „kolektivní výchovy“ – tedy myšlenky, že člověka formuje především skupina, ne jednotlivý učitel.
Původ: Narodil se na Ukrajině, původně učitel na základní škole.
Zatímco veřejnost ještě netuší, jestli má větší strach z mobilů nebo z chytrých hodinek, ministerstvo školství tiše vytáhlo další eso z rukávu: povinné předškolní vzdělávání od 4 let. Prezentuje se to jako pomoc znevýhodněným dětem a investice do lidského kapitálu. Ve skutečnosti jde o nejodvážnější sociálněinženýrský projekt od dob, kdy se ve školkách zaváděly jednotné ručníky a povinný spánek po obědě.
Dítě jako polotovar pro průmysl vzdělávání
Hlavním argumentem je vyrovnávání šancí. Ale ruku na srdce, pokud devět z deseti čtyřletých dětí už dnes do školky chodí, proč to zbývající jedno dítě prostě nesehnat, zavřít do hermeticky uzavřeného systému a nepodrobit ho schválené pedagogické dietě? Je přece statisticky neúnosné, aby se jedno dítě učilo barvičky od babičky, zatímco ostatní se to učí pod dozorem certifikované metodičky s interaktivní tabulí.
V duchu „Heckmanovy křivky“ (která brzy
Heckmanova křivka (někdy „Heckman selection curve“) je elegantní, lehce ďábelský graf, který ukazuje, jak se mění odhadovaný vztah mezi dvěma proměnnými, když do analýzy vstupuje selekční bias – tedy když nevidíme celý svět, ale jen jeho vybraný kousek.
nahradí křivku normálního rozdělení IQ) je každý měsíc strávený mimo kolektiv považován za promarněnou investici.
- Dítě v rodině je rizikové aktivum.
- Dítě v instituci je garantovaný výnos. Proto je potřeba onen rok přidat: ne kvůli dítěti, ale kvůli křivce.
Hromadná výchova jako ideál pokroku
Ministerstvo tvrdí, že devět z deseti dětí už do školky chodí. To ovšem znamená, že už máme skvělou základnu pro totální kolektivizaci. Zbývá jen zatnout a přesvědčit poslední „dezertéry z jesličkového věku“, že nejlepší rozvoj osobnosti probíhá v řadě.
Představme si krásy nového systému:
- Jednotný budíček pro všechny: Děti se naučí, že osobní biorytmus je buržoazní přežitek. Vstávání v 6:45 bude sladěno s centrálním rozpisem mateřských škol.
- Povinná ranní rozcvička s prvky Hejného metody: „Kolečko, udělej hvězdu. Matematizuj pohyb,Klaudie!“
- Centrální jídelníček „Předškolák“: Školní jídelny dostanou jasný plán. V úterý bude vždycky rybí filé, i kdyby traktory jezdily po stropě. Děti se naučí, že odchylka od normy je kontrarevoluce.
- Plánované socializační bloky: Každou středu od 10:00 do 10:45 probíhá „společné sdílení emocí“ dle schválené metodiky. Pláč z důvodu stesku po mamce je třeba vykazovat ve formuláři EMO-04/B.
EduKolektiv™ — děti mají KPI, učitelé jsou kouči, a místo pionýrských šátků by rozdával NFT s tváří vedoucího představitele.
Učitelka jako mistr závodu
Paní učitelka v mateřské škole už dávno není „teta“. Stane se z ní „operátorka vzdělávacího procesu v raném dětství“. Její práce nebude spočívat v utírání nudlí a hrání si na písku, ale ve sběru dat pro národní srovnávací testy čtyřletých.
Bude muset pečlivě vykazovat, kolik které dítě za den udělalo dřepů, kolikrát řeklo „prosím“ a zda jeho kresba sluníčka odpovídá standardizované normě dle věku. Pokud malý Pepík nakreslí sluníčko modře, spustí se mechanizmus podpůrných opatření a do rodiny okamžitě vyrazí sociální pedagožka zjistit, zda náhodou rodina nevyznává alternativní barvospektra.
Kde zůstala rodina? Ta je teď partnerem (v podřízeném postavení)
Rodič bude mít samozřejmě možnost „individuálního vzdělávání“. To znamená, že doma s dítětem může zůstat, ale bude se muset každé čtvrtletí dostavit do spádové školky, kde před zraky komise předvede, že jeho čtyřletý potomek umí stejně dobře stát v řadě, zpívat „Skákal pes“ a poznávat geometrické tvary jako jeho vrstevníci.
Pokud dítě selže (např. odmítne spolupracovat, protože má zrovna období vzdoru), rodině bude „doporučena“ okamžitá reintegrace do kolektivu. V krajním případě může být rodič obviněn z „ohrožování předškolní socializace“ a poslán na přeškolovací kurz správného tleskání při písničce „Pec nám spadla“.
Děti patří všem
Cílem není pomoci znevýhodněným dětem. Cílem je dokonalá homogenizace populace od útlého věku. Až bude každé české dítě od 4 let ráno odcházet do státem garantovaného zařízení a vracet se až odpoledne, budeme si moci říct, že jsme konečně dohnali ty nejlepší tradice. A že je jedno, jestli to jsou tradice sovětských jeslí, nebo švédského folkhemmetu. Mimochodem to si najděte, co to bylo...
Už se těším, až bude povinná i prenatální pedagogika. Tam ta křivka návratnosti investic bude ještě strmější. Hlavně ať už ty děti nejsou s těmi svými rodiči samy. To je přece ta největší hrozba pro jejich duševní zdraví.
PS: Což ovšem vzhledem k tomu, co vidíme kolem sebe, je bohužel svatá pravda.
Milan Hausner
Zrcadlo do něj hledícího mouly
Anthropic nám naservíroval „vědeckou studii“, podle které jejich chatovací panák možná vykazuje známky vědomí. Objevil se v něm prý jakýsi „pracovní prostor“, ve kterém získal nové schopnosti, které agenti předtím neměli.
Milan Hausner
Datový feudalismus a hlasování opačně
Říká se, že žijeme v přelomové době. To je pravda. Jen málokdy se totiž stane, že se společnost dokáže tak dokonale rozdělit na dvě skupiny: ty, kteří se bojí digitálního dohledu, a ty, kteří pro něj hlasují.
Milan Hausner
Kornoutek poslušnosti
Havlíčkův Brod? Či kdekoli jinde. Jak kopeček zmrzliny názorně ukazuje, kam nás může plastová megera vést.
Milan Hausner
Křehká generace: Proč ochrana bez odolnosti společnost oslabuje
Evropa vstupuje do druhé poloviny 20. let 21. století zatížena souběhem hrozeb, které se navzájem zesilují a jejichž dopad se plně projeví právě u generace, jež dnes vyrůstá:
Milan Hausner
Špatná hra s historickými odvolávkami
Možná jste na sociálních sítích narazili na příspěvek, kde někdo označil svého politického nepřítele odvolávkou na nechvalně známé režimy a sám autor to považoval za vrcholně vtipné?
|Další články autora
Jak dobře znáte Evropu? Otestujte se před letní dovolenou
V Evropě si každý najde to své – od pláží přes horské túry až po historická města plná památek. Jak...
Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?
Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...
Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích
Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus
Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...
Srážka vlaku s člověkem zastavila vlaky ve východní části Prahy
Kvůli střetu člověka s vlakem ve stanici Praha-Rajská zahrada končí vlaky v Satalicích a Horních...
Radnice asi něco vyjedná, ale konec nočních letů je nereálný, myslí si experti
Noční lety nad Prahou nejdou jen tak zakázat. Myslí si to odborníci v reakci na požadavek Prahy 6,...
Stavební pozemky ve Valašském Meziříčí nikdo nechce, problém je v lokalitě
Valašskomeziříčské radnici se stále nedaří prodat jednadvacet stavebních pozemků v místní části...
Léto bez vodotrysků. Kašny v Ústí překvapily spotřebou vody, museli je odstavit
Vodní prvky ve městech jsou v letních měsících vítaným společníkem. Aby ne. Nejenže dobře vypadají,...
- Počet článků 661
- Celková karma 8,49
- Průměrná čtenost 191x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.