Kognitivní klimatizace
Sebeklam je nejstarší lidská technologie.
Starší než oheň. Starší než kolo. A podle některých diskusí i výrazně rozšířenější než rozum. Nevyrábí se v laboratořích. Nepotřebuje elektřinu. Nezanechává uhlíkovou stopu. Běží výhradně na lidském egu a obnovuje se samo. Je to jediný perpetuum mobile, které skutečně funguje.
Začne nenápadně.
Nejdřív jen přebarví jednu vzpomínku. Z „udělal jsem chybu“ se stane „okolnosti byly složité“. Potom upraví jednu motivaci. Z „chtěl jsem vyhrát“ vznikne „bojoval jsem za princip“. Z „záviděl jsem mu“ se stane „měl jsem oprávněné výhrady“.
A pak už jede výrobní linka naplno.
Psychika otevře architektonické studio a začne přestavovat skutečnost na luxusní rezidenci. Nosné zdi faktů se odstraní. Nepohodlná okna se zazdí. Praskliny ve svědomí zakryje sádrokarton morálních zásad.
Nakonec vznikne nádherný penthouse identity. Výhled je jen na vlastní velikost. Lidé si často myslí, že sebeklam je lež.
To je nedorozumění. Lež ví, že lže.
Sebeklam si myslí, že vyučuje objektivitu.
Lež je kapsář. Sebeklam je ministr financí. Lež ukradne peněženku. Sebeklam přepíše účetnictví dějin.
Jeho největší výhoda spočívá v tom, že nikdy nevypadá jako cizinec. Nepřichází dveřmi. Bydlí uvnitř. Nosí tvůj hlas. Používá tvoje argumenty. Píše pod tvým jménem. Je to osobní tiskový mluvčí ega.
Každé ráno vydává prohlášení, že jsi v podstatě výjimečný člověk obklopený mimořádně problematickým lidstvem.
Diskusní fóra jsou jeho výzkumné centrum. Sociální sítě jeho skleník. Komentáře jeho porodnice. Tam sebeklam neleží. Tam prosperuje.
Člověk tam celý den chodí od zrcadla k zrcadlu a říká tomu hledání informací.Algoritmus poslušně přináší další a další porce potvrzení. Jako číšník v restauraci pro narcisy. „Přejete si další důkaz, že máte pravdu?“
„Ano, prosím.“ „A přílohu z pohrdání opačným názorem?“ „Dvakrát.“
Když se náhodou objeví skutečnost, která nezapadá do interiéru jeho přesvědčení, nastane poplach. Nikoliv intelektuální. Imunitní.
Mozek ji nezačne zkoumat. Mozek ji začne odmítat. Jako transplantovaný orgán.
Objeví se známé diagnózy: To je manipulace. To je propaganda. To je útok. To je zaplacené. To je závist. To je spiknutí. To je cokoliv, jen ne možnost, že bych se mohl mýlit.
Pravda má proti sebeklamu jednu zásadní nevýhodu. Musí být doložitelná.
Sebeklam potřebuje jen příjemný pocit. Proto většinou prohrává.
Je těžké soutěžit s konkurencí, která si sama píše pravidla, sama píská zápas a sama sobě rozdává medaile. Sebeklam umožňuje člověku zažít hrdinství bez rizika. Moudrost bez studia. Morálku bez obětí. Odvahu bez nebezpečí. Vítězství bez boje.
Je to psychologický fast food. Okamžitě zasytí. Dlouhodobě ničí organismus. Přesto má plno.
Každý člověk si postupně staví vlastní akvárium. Ne ze skla. Z názorů. Pak do něj nalije filtrovanou realitu. Nasadí několik dekorativních přesvědčení. Vypustí pár ochočených autorit. A spokojeně plave dokola.
Když někdo zaklepe zvenku na stěnu, označí ho za extremistu. Když někdo ukáže na sklo, označí ho za nepřítele.A když někdo řekne, že venku existuje celý oceán, pokrčí rameny. Protože oceán není komfortní.Akvárium ano.
Sebeklam nesedí někde v koutě lidské mysli. Sedí v ředitelské kanceláři. Podepisuje rozhodnutí. Udílí prémie. Rozhoduje o personálních změnách ve svědomí.
A pokaždé, když člověk slavnostně prohlásí: „Já na rozdíl od ostatních vidím věci takové, jaké opravdu jsou.“ sebeklam si do výroční zprávy připíše další mimořádně úspěšný rok.
Protože přesně v tu chvíli dosáhl vrcholu své dokonalosti:
přesvědčil hostitele, že vůbec neexistuje.
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