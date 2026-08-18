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Kobra 11: Revír mezi chodbami, formuláři a bojem o smysl

Jejich revírem je školní chodba. Jejich tempo je administrativní. Jejich protivníci jsou formuláře, tabulky, rodiče a kompetenční rámce. Muži a ženy ze sborovny pracují ve dne v noci...

Úvodní hláška seriálu Kobry 11 je kultovní. Rychlá auta, dálnice, nebezpečí, tým, který jede naplno a chrání řád. Když se však stejná forma aplikuje na učitele, vznikne text, který je spíš trpký: Jejich revírem je školní chodba. Jejich tempo je administrativní. Jejich protivníci jsou formuláře, tabulky, rodiče a kompetenční rámce. Muži a ženy ze sborovny pracují ve dne v noci. Jejich úkolem je chránit vzdělávání často i před samotným vzdělávacím systémem. Proti všem.“

Tato parafráze funguje právě proto, že není v podstatě vtipem. Odhaluje něco podstatného o současné podobě učitelské profese.

Revír a tempo

U policistů z Kobry je revírem dálnice a město v pohybu. U učitelů je to škola: prostor, který vypadá klidně, ale je plný skrytých konfliktů, napětí a nečekaných situací. Chodba není jen prostorem mezi třídami. Je to místo, kde se řeší konflikty, kde se setkávají rodiče, kde se odehrávají drobné krize a kde se učitel stává zároveň mediátorem, psychologem i strážcem pravidel.

Tempo je však radikálně jiné. Zatímco Kobry jedou na plný plyn, učitelé často jedou v režimu permanentního administrativního provozu. Příprava na hodinu, hodnocení, zápisy, tabulky, výkazy, individuální vzdělávací plány, kompetenční rámce, sebehodnocení, hodnocení kolegů, komunikace s rodiči, evidence absence…

To všechno tvoří druhý, často náročnější proud práce, který běží paralelně s vlastní výukou. Výuka je jádrem povolání, ale systém kolem ní vytváří hustou síť povinností, která učitele žene do režimu „ve dne v noci“.

Protivníci

V seriálu jsou protivníci jasní: zločinci, nebezpečí, chaos. U učitelů jsou protivníci méně viditelní, ale o to vyčerpávající.

  • Formuláře a tabulky nejsou jen papíry: jsou konkrétním projevem byrokratizace vzdělávání.
  • Kompetenční rámce a různé metodické dokumenty mají teoreticky pomáhat, v praxi však často působí jako další vrstva kontroly a administrativní zátěže.
  • Rodiče mohou být spojenci, ale stejně tak mohou být zdrojem tlaku, nedůvěry nebo nerealistických očekávání.
  • A systém sám o sobě – s jeho neustálými reformami, měnícími se požadavky a někdy i vnitřní rozporuplností se může stát tím, před čím je třeba vzdělávání chránit.

Právě v tom spočívá nejsilnější část parafráze: „chránit vzdělávání — často i před samotným vzdělávacím systémem.“

Učitelé se ocitají v paradoxní pozici. Jsou zaměstnanci systému, který mají zároveň korigovat, obcházet nebo alespoň zmírňovat jeho negativní dopady na žáky. Mají učit, vychovávat a rozvíjet, ale zároveň plnit požadavky, které s tímto cílem nemusí být vždy v souladu.

Tým ze sborovny

Kobry jsou elitní jednotky. Učitelé jsou tým, který často funguje v podmínkách, jež elitní rozhodně nejsou. Sborovna je místem sdílení zkušeností, stížností, rad i vzájemné podpory. Je to prostor, kde se tvoří neformální kolektivní vědomí: „my proti tomu všemu“. Právě toto kolektivní vědomí drží mnoho škol nad vodou. Bez něj by jednotliví učitelé daleko snáze vyhořeli.

Práce „ve dne v noci“ není nadsázka. Příprava, hodnocení, komunikace s rodiči, řešení krizových situací a administrativa se často přelévají mimo pracovní dobu. Učitelská profese má v sobě silný prvek povolání: nikoli jen zaměstnání.

Lidé, kteří v ní zůstávají, obvykle věří, že má smysl. Právě tato víra je však zároveň zdrojem vyčerpání: čím víc člověk věří ve smysl vzdělávání, tím bolestivěji prožívá překážky, které mu systém klade do cesty.

Proti všem?

Fráze „proti všem“ je dramatická a do jisté míry nadsazená. Učitelé nejsou v otevřeném konfliktu se společností. Společnost vzdělávání potřebuje a většinou si ho i váží: alespoň deklaratorně. Konflikt je spíše strukturální.

  • Mezi ideálem vzdělávání a jeho byrokratickou, politickou a společenskou realitou vzniká trvalé napětí. Učitelé stojí uprostřed tohoto napětí. Mají chránit prostor, ve kterém se ještě dá učit, přemýšlet, chybovat a růst; prostor, který systém někdy sám ohrožuje svou snahou vše měřit, standardizovat a kontrolovat. A dělat jednu reformu za druhou.

Parafráze Kobry 11 funguje, protože odhaluje heroický rozměr všední učitelské práce. Nejde o spektakulární zákroky na dálnici. Jde o každodenní, často neviditelnou obranu smyslu. Učitelé nejsou elitní jednotkou v policejním smyslu. Jsou však jednotkou, která drží linii na místě, kde se rozhoduje o tom, jaká bude příští generace – a často to dělají navzdory podmínkám, které jim systém vytváří.

Jejich revírem zůstává školní chodba. Jejich tempo je administrativní. Jejich protivníci jsou formuláře, tabulky, tlak a někdy i samotný systém. A jejich úkolem je stále to samé: chránit vzdělávání. I když to znamená pracovat ve dne v noci. I když to někdy znamená jít proti proudu.

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Autor: Milan Hausner | úterý 18.8.2026 12:00 | karma článku: 0 | přečteno: 39x

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