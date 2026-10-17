Knižní veletrh Havlíčkův Brod a dialýza
Tento článek vychází v souhlase s redakcí blogu idnes.cz
Když jsem poprvé usedl do dialyzačního křesla, myslel jsem si, že můj život končí. Bál jsem se jehel, bál jsem se ticha mezi alarmy, bál jsem se, že už nikdy nebudu mít sílu psát. A pak jste přišli vy. Lékaři, kteří mi vysvětlovali, co se děje, a nikdy se neunavili odpovídat na mé otázky. Sestry, které mi držely ruku, když se jehla nechtěla trefit. Všechny vy, kdo jste se na mě usmívali, i když jste sami byli unavení. Děkuji vám. Děkuji, že jste mi dali sílu pokračovat. Děkuji, že jste mi vrátili radost z psaní. A děkuji, že jste mi ukázali, že i v dialýze může být naděje – a že ji můžu přinášet dál, svými příběhy, ostatním pacientům. Každá její stránka je díky vám. Děkuji především týmu nemocnice Havlíčkův Brod za podporu a svým způsobem za nový domov.
Když stroj půjčuje čas „To vzrušující samozřejmě není to, co o tom lidé říkají, ale vidět někoho, kdo je odsouzen k smrti, žít a být šťastný. Dostal jsem dopis od ženy, kterou jsem nikdy neviděl. Napsala mi: ‚Doktore Kolffe, jsem na dialýze 18 let. Přikládám fotku se svým prvním vnoučetem. Měla jsem velmi bohatý život, velmi plný život, a moc děkuji.‘ To je ta odměna, která vás samozřejmě naplňuje velmi dobrou pocitem.“ Dr. Willem J. Kolff – vynálezce dialyzačního přístroje
Kdysi dávno, ještě v dobách, kdy se ledvinové selhání rovnalo rozsudku smrti, sedávali lékaři bezmocně u lůžek lidí, kteří pomalu usínali vlastními toxiny. Bylo to tiché, důstojné a naprosto neodvratné. Až jednoho dne, v holandském městečku Kampen, napadl mladý lékař Willem Kolff něco, co znělo jako science fiction: vzal dřevěný buben, hadice z voňavky, pár kovových trubek a sklenici s roztokem a sestrojil první přístroj, který dokázal dělat to, co nemocné ledviny přestaly. Byl to rok 1943 a Kolffův „umělý ledvinný stroj“ vypadal spíš jako výrobek z dílny podivínského hodináře. Ale fungoval. Poprvé v dějinách dostal člověk půjčený čas. Od té chvíle se dialýza vydala na neuvěřitelnou cestu. Z improvizovaných bubnů se staly sofistikované přístroje s bezpečnostními senzory, z ocelových jehel se staly tenké fistule šité pod kůži s přesností hodinářů, z několika hodin týdně se stala rutina, která dnes po celém světě udržuje při životě statisíce lidí. A přesto – nebo právě proto – zůstává dialýza něčím víc než jen medicínským výkonem. Je to zvláštní druh společenství. V dialyzačních centrech totiž vzniká neviditelná obec. Lidé, kteří by se na ulici minuli bez povšimnutí, se tu vedle sebe posadí na tři hodiny, čtyřikrát týdně, a najednou sdílejí něco, co nelze sdílet s nikým jiným. Vědí, jaké to je, když tělo přestane poslouchat. Vědí, jaké to je, když zazvoní telefon a v sluchátku uslyšíte: „Máme pro vás ledvinu.“ A vědí také, jaké to je, když vedlejší křeslo zůstane prázdné. Tato kniha povídek není učebnicí nefrologie. Není ani smutným dokumentem o nemoci. Je to mozaika; okna do světa, kde se čas měří v litrech pročištěné krve a naděje má podobu zprávy, který se rozsvítí na displeji, když je vše v pořádku. Jsou tu příběhy o trpělivosti i o vzdoru, o ztrátách a o zázracích, které se dějí uprostřed všedního dne, když se v nemocniční jídelně vaří káva a sestra s úsměvem přinese nový balónek k narozeninám. A co budoucnost? Možná že se dočkáme doby, kdy se dialýza stane přechodnou epizodou, nikoli celoživotním údělem. Už dnes kráčí věda mílovými kroky; přenosné umělé ledviny, xenotransplantace, bioumělé ledviny pěstované z vlastních buněk. Kdosi jednou řekl, že dialýza je nejdelší cesta, jakou člověk urazí, aniž by se pohnul z místa. Ale možná právě proto se na té cestě lidé naučili být spolu. A možná, až se jednoho dne dialýza stane jen historickou poznámkou v lékařských učebnicích, zůstanou z ní právě tyhle příběhy, o tom, jak se lidé dokázali držet za ruku, když stroj dělal za ně to, co jejich tělo už nezvládalo. Pojďte je tedy číst s nadhledem, s úsměvem i s dojetím. Nejsou to kazuistiky. Jsou to osudy. A všechny; ty s transplantací i ty, které skončily tiše u okna s výhledem na lípu; mají jedno společné: jsou to příběhy o tom, že život se dá žít i v přestávkách mezi alarmy přístrojů. A že i v místnosti, kde čas odměřují pumpy, může být veselo. Někdy stačí jen tatranka, kytka v konvičce nebo první doušek obyčejné vody. Vítejte v dialýze.
Každé čtyři hodiny začíná nová kapitola nepřetržitě dnes i nocí... Proč píšu v dialýze, nikoli na dialýze? Protože když se stanete jejím pacientem, jste její součástí.
Kniha byla včera představena na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. Příběhy pacientů se sice setkaly s jistým ohlasem, ale málo platné scifi zombíkům, dámám s Only Fans a sarkastickým komentářům o politice konkurovat nemohou. Přesto doufám, že si své čtenáře najdou, protože přinášejí naději.
Milan Hausner
Možná, že by to s podvodníkem bylo jednodušší
Internetová seznamka s reálným člověkem z jiného koutu Evropy dokáže člověka vyléčit z mnoha představ. Především z té, že někde za hranicemi čeká dokonalejší verze života, dokonalejší vztah nebo snad dokonce dokonalejší manželka.
Milan Hausner
Jak poznat Roma? Razítkem
Roky posloucháme, že české školství má problém s nálepkováním romských dětí. Že školy děti škatulují podle původu. Že učitelé podléhají stereotypům. O jednom rozporu jen pár hodin po sobě.
Milan Hausner
Koza, vůz a motoristé na kruhovém objezdu dějin
Revize inkluze v českém školství připomíná dopravu, kterou řídí zmateně ten či onen.Všichni slavnostně oznamují, že se podařilo výrazně pokročit vpřed.
Milan Hausner
Věčnost za tisícovku měsíčně...možná i za méně
Pohřebnictví bývalo po staletí podivně konzervativní odvětví. Obchodní model byl jednoduchý, téměř po tisíciletí neměnný – bez jakékoli inovace...
Milan Hausner
Kdyby nebyl Babiš
Protože mnoho problémů této země nevzniklo s Babišem a neskončí ani s Babišem. Ani inflace, ani byrokracie, ani předražené zakázky, ani rozdělená společnost, ani naše věčná národní záliba v hledání jednoduchých viníků.
|Další články autora
Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase
Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla...
„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči
Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici,...
Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?
Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026...
Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo
Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...
Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii
Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo...
Senátní volby 2026: Praha vybrala tři senátory. Volební výsledky druhého kola
O novém složení jedné třetiny horní komory Parlamentu rozhodli voliči v závěrečném souboji o...
Den seniorů oslaví v Rokytnici nad Jizerou
Kapela Naboso, tvořivá dílna, fotobedna, kouzelnické překvapení či promítání historických...
Rakovník povedou Nezávislí s podporou STAN a SEN 21, Město pro vás a ODS
Rakovník povedou Nezávislí s podporou STAN a SEN 21, Město pro vás a ODS. Dnes oznámili uzavření...
Francouzský podzim v Ostravě nabídne koncerty i debatu s politologem Rupnikem
Koncerty, přednášky, divadlo i gastronomii nabídne 35. ročník festivalu Francouzský podzim v...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
- Počet článků 839
- Celková karma 8,63
- Průměrná čtenost 187x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.