Kniha džunglí v diskuzích na blogu
Básnici velmi často stáli za svým přesvědčením navzdory větru, dešti i různým individuům v lidské podobě, čelili existenčním výzvám, a je vlastně docela úsměvné vnímat ve stejném duchu i blogerův život, i když v lecčems podobný býti může. A jednou z protekvních metod jak chránit sebe a svůj názor je prostě diskuzi neotevřít. Koukněme se na tento fenomén trošku z poetického hlediska. Pro porovnání nám může sloužit slavná báseň Rudyarda Kiplinga. Protože se pouštět do nového překladu netroufám, AI tohle nesvěřím a navíc ctím autora i překladatele (Hora, Fisher) najdete na následujícím odkazu. Já zůstanu u originálu.
Sedmero metafor o diskuzích
I. Ochrana před ocelí
Názor je tak vzácný, že nesmí být vystaven oponentům. Diskuse se zavírá, aby se ten třpytivý kov nepoškrábal.
Kipling:
„If you can keep your head when all about you / Are losing theirs and blaming it on you…“
II. Oddělení osoby od názoru
Diskuse je povolena, ale jen k tématu – nikdy k osobě autora.
Kipling:
„If you can trust yourself when all men doubt you, / But make allowance for their doubting too…“
III. Sterilizace emocí
Emoce druhých jsou plky, mínusy autora jsou věcné názory vyžadující naprosté přijetí.
Kipling:
„If you can meet with Triumph and Disaster / And treat those two impostors just the same…“
IV. Demokracie v soukromém vlastnictví
Svoboda znamená: já určuji pravidla, já schvaluji účastníky, já zavírám diskusi.
Kipling:
„If you can talk with crowds and keep your virtue, / Or walk with Kings—nor lose the common touch…“
V. Sterilní prostředí pro zlato
Autorův názor nesmí přijít do styku s „plky“. Proto se filtruje, třídí a sterilizuje.
Kipling:
„If you can bear to hear the truth you’ve spoken / Twisted by knaves to make a trap for fools…“
VI. Souboj v soukromí
Veřejná diskuse se zavírá, nepohodlní se odklánějí do soukromé pošty.
Kipling:
„If you can walk with Kings—nor lose the common touch…“
VII. Názor bez zkoušky
Neotevřená diskuse chrání čistotu článku. Názor má cenu jen tehdy, když není testován.
Kipling:
„If you can fill the unforgiving minute / With sixty seconds’ worth of distance run…“
Názor, který se bojí diskuse, není zlatý – je to jen pozlacená figurka, která se rozpustí při prvním kontaktu s vlhkostí.
Milan Hausner
Svatá trojice doby virtuální
Sedíme před klávesnicí a řešíme, jací jsme hrdinové. Každý z nás má svůj typ, svou roli, svou masku. A všichni do jednoho máme ústa (nelze napsat jinak) jako šlejfku..jenže...
Milan Hausner
Jed jako algoritmus
Na první pohled by se mohlo zdát, že problém toxicity na sociálních sítích je především lidskou záležitostí. Že stačí odstranit člověka: jeho vášně, předsudky a sklony k nenávisti: a online prostor se promění v osvětu...
Milan Hausner
Narcisův gambit
Jistá míra narcismu je všem, kdo píší, vlastní. Není to urážka, ale prosté konstatování. Kdo sahá k peru, ať už skutečnému nebo digitálnímu, činí tak z přesvědčení, že má co říct. Že jeho myšlenky stojí za zaznamenání, za přečtení
Milan Hausner
Gender v době kamenné
„Konzervativec ve všech érách omdlévá: maďarští archeologové objevili ženu pohřbenou jako muž. Pravý bok, kamenné nástroje, žádné korálky. Gender v době, kdy vrcholem technologie byl oštěp a drbání se klackem.
Milan Hausner
Hrnce, ty jsou aspoň z nerezu… tady stačí kartón.
12 tun pokladů v Novém Smíchově včera zaplavilo mediální trh. Těch historek a provolání! Jen se divím, že v tak lákavém skladišti se nikdo na tento fenomén nepodíval s AIčkem.
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou
Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského...
Podzemí Staroměstské radnice čeká rekonstrukce. Vznikne nová expozice Strážci Prahy
Praha chystá revoluci v podzemí. Prague City Tourism připravuje ve sklepeních Staroměstská radnice...
Nové dálniční obchvaty zatím neulevily lidem naplno, část řidičů se jim vyhýbá
Nových 21 kilometrů dálnic dostali řidiči v závěru loňského roku v Olomouckém kraji a výhodou je,...
Politoložka z Brna je první Češkou v britské Akademii sociálních věd
Brněnská politoložka Monika Brusenbauch Meislová se stala první Češkou v britské Akademii...
Loket chystá rekonstrukci dřevěné ikonické lávky ve Svatošských skalách
Město Loket plánuje letos zrekonstruovat dřevěnou lávku pro pěší ve Svatošských skalách. Historický...
Do Harrachova přijede Krakonoš
Přijďte přivítat pána hor. Harrachov se chystá v sobotu 14. března na návštěvu Krakonoše.
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...
- Počet článků 389
- Celková karma 9,64
- Průměrná čtenost 207x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.