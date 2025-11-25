Klobouk dolů před uhlíkovou stopou

Kdysi dávno, v šerém dávnověku, stačilo, když jste přišli do banky v čistém obleku a slíbili, že nezkrachujete. Nyní ovšem nastala éra zeleného bankovnictví.

Dnes vás tam přivítá muž se svatozáří z úsporné LED žárovky a jeho první otázka zní: „Pane řediteli, kolik CO2 vyprodukuje vaše kancelářský kávovař během jednoho cyklu?“

Ano, je to tu; nastala éra Zeleného bankovnictví. Je to jako normální bankovnictví, jen místo úroků se počítají hříchy proti planetě a místo ručitele složíte slib, že už nikdy nebudete tisknout e-maily.

Kázání o zázračné proměně

Děda Vševěd už 40 let úspěšně vyrábí šroubky tak kvalitní, že by jimi utáhl i rozpočet Ministerstva životního prostředí. Přijde do banky pro běžný úvěr a je mu položena existenciální otázka: „Jakou barvu duše mají vaše výrobky?“

„Mají duši z oceli,“ odpoví děda hrdě.

„Špatně!“ podíví se bankéř. „Musí mít duši z recyklovaného kompostu! Jinak vám ten úvěr neuvolníme. Ale máme pro vás řešení – náš exkluzivní kurz zeleného sebeurčení!“

Kurz obsahuje:

  • Kalkulátor uhlíkové stopy: Geniální přístroj, který převede veškeré vaše podnikání na jedno číslo, které je vždy příliš vysoké. Spočítá emise z vašeho vozu, z vašeho oběda i z myšlenek na to, jak celou tu ekologickou šarádu doběhnete.
  • Povinný nákup zeleného klobouku: Bez něj to nejde. Je vyrobený z juty, které pěstovali mniši v klášteře za svitu měsíce. Snižuje úrok až o 0,5 %. (Klobouk je povinný, sleva na úroku volitelná.)
  • Přijetí nové víry: Už nejste šéf firmy. Jste Strážce svatého dealu. Vaším cílem není zisk, ale dosažení stavu nirvány s nulovými emisemi.

Ekonomika sedmi divů světa (ale nebojte, bude jich o dost víc)

Nejlepší na celé této zelené revoluci je její naprosto magická ekonomika.

Banky vám vysvětlí, že utratit 5 milionů za nový „uhlíkově neutrální“ lis je vlastně úspora peněz. „Podívejte,“ šeptá vám bankéř svůdně, „tento stroj spotřebuje o 3 % méně energie. Za pouhých 83 let se vám investice vrátí! A do té doby budete mít náš zelený certifikát, který vás ochrání před sankcemi z Bruselu!“

Jiná banka mezitím s hrdostí hlásí, že „přechod na nízkoemisní ekonomiku podpořila úvěry za 40 miliard.“ To je, jako byste postavili zeď z bankovek kolem celé Prahy a nazvali ji „ochranou před klimatickou změnou“. Je to naprosto úžasné. Nejprve se vytvoří problém (strach z toho, že bez zeleného štítku jste vyvrhel), a pak vám za tučný poplatek prodají řešení.

Vaší první otázkou v bance už nesmí být dotaz na úroky.

„Kde máte kapli pro meditaci nad uhlíkovým rozpočtem?“ vám nejspíše přinese nějakou tu slevičku. „Pořádáte odpoledne fair trade výměnu zelených klobouků?“ „Uznáváte jako měnu uhlíkové kredity vydělané jízdou do práce na koloběžce?“

Cesta k záchraně planety nevede přes nižší spotřebu, ale přes více úvěrů. A až vás bankéř příště bude přesvědčovat o nutnosti být zelený, zeptejte se ho, zda jeho bonusy jsou také uhlíkově neutrální.

Noste ale ten zelenkavý klobouk s hrdostí. Je to váš meč v boji za nižší úrok a vnitřní pocit vlastní dokonalosti. Spasení a dobrá úroková sazba určuje přece ducha vašich budoucích financí.

