Klobouk dolů před uhlíkovou stopou
Dnes vás tam přivítá muž se svatozáří z úsporné LED žárovky a jeho první otázka zní: „Pane řediteli, kolik CO2 vyprodukuje vaše kancelářský kávovař během jednoho cyklu?“
Ano, je to tu; nastala éra Zeleného bankovnictví. Je to jako normální bankovnictví, jen místo úroků se počítají hříchy proti planetě a místo ručitele složíte slib, že už nikdy nebudete tisknout e-maily.
Kázání o zázračné proměně
Děda Vševěd už 40 let úspěšně vyrábí šroubky tak kvalitní, že by jimi utáhl i rozpočet Ministerstva životního prostředí. Přijde do banky pro běžný úvěr a je mu položena existenciální otázka: „Jakou barvu duše mají vaše výrobky?“
„Mají duši z oceli,“ odpoví děda hrdě.
„Špatně!“ podíví se bankéř. „Musí mít duši z recyklovaného kompostu! Jinak vám ten úvěr neuvolníme. Ale máme pro vás řešení – náš exkluzivní kurz zeleného sebeurčení!“
Kurz obsahuje:
- Kalkulátor uhlíkové stopy: Geniální přístroj, který převede veškeré vaše podnikání na jedno číslo, které je vždy příliš vysoké. Spočítá emise z vašeho vozu, z vašeho oběda i z myšlenek na to, jak celou tu ekologickou šarádu doběhnete.
- Povinný nákup zeleného klobouku: Bez něj to nejde. Je vyrobený z juty, které pěstovali mniši v klášteře za svitu měsíce. Snižuje úrok až o 0,5 %. (Klobouk je povinný, sleva na úroku volitelná.)
- Přijetí nové víry: Už nejste šéf firmy. Jste Strážce svatého dealu. Vaším cílem není zisk, ale dosažení stavu nirvány s nulovými emisemi.
Ekonomika sedmi divů světa (ale nebojte, bude jich o dost víc)
Nejlepší na celé této zelené revoluci je její naprosto magická ekonomika.
Banky vám vysvětlí, že utratit 5 milionů za nový „uhlíkově neutrální“ lis je vlastně úspora peněz. „Podívejte,“ šeptá vám bankéř svůdně, „tento stroj spotřebuje o 3 % méně energie. Za pouhých 83 let se vám investice vrátí! A do té doby budete mít náš zelený certifikát, který vás ochrání před sankcemi z Bruselu!“
Jiná banka mezitím s hrdostí hlásí, že „přechod na nízkoemisní ekonomiku podpořila úvěry za 40 miliard.“ To je, jako byste postavili zeď z bankovek kolem celé Prahy a nazvali ji „ochranou před klimatickou změnou“. Je to naprosto úžasné. Nejprve se vytvoří problém (strach z toho, že bez zeleného štítku jste vyvrhel), a pak vám za tučný poplatek prodají řešení.
Vaší první otázkou v bance už nesmí být dotaz na úroky.
„Kde máte kapli pro meditaci nad uhlíkovým rozpočtem?“ vám nejspíše přinese nějakou tu slevičku. „Pořádáte odpoledne fair trade výměnu zelených klobouků?“ „Uznáváte jako měnu uhlíkové kredity vydělané jízdou do práce na koloběžce?“
Cesta k záchraně planety nevede přes nižší spotřebu, ale přes více úvěrů. A až vás bankéř příště bude přesvědčovat o nutnosti být zelený, zeptejte se ho, zda jeho bonusy jsou také uhlíkově neutrální.
Noste ale ten zelenkavý klobouk s hrdostí. Je to váš meč v boji za nižší úrok a vnitřní pocit vlastní dokonalosti. Spasení a dobrá úroková sazba určuje přece ducha vašich budoucích financí.
Milan Hausner
Hlava v cloudu, rozum pozadu
Třída je tichá, jen křída škrábe po tabuli. Žáci hledají smysl v řádcích, které by jim cloud vyřešil lusknutím prstu. Ale právě v té pomalosti se rodí rozum – bez loginu, bez statusu, bez validace.
Milan Hausner
Co AI dáš, tak to zpátky máš
Notebook LLM je skutečně uchvatný nástroj. Grafika, audio, video... Je to takový politeistický bůh v binárním kódu. Co se ale stane, když mu necháte zpracovat potměšilý a veskrze ironický text?
Milan Hausner
Delfská mlha nad digitálním chrámem od A až do Z
Předpovědi s AI a její budoucnosti slyšíme denně „neurekom.“ Jen občas však zazní v prohlášení zástupce broligarchů zvláštní sluvko... iracionalita.
Milan Hausner
Trocha poezie nikoho nezabije...ale AI hned
Že básníci lezou politickému systému na nervy, je známá věc. Konec konců slovo bylo vždycky velmi silnou zbraní. Ale že jsou rýmy tak toxické, že dávají AI totálně na frak, by mne ani ve snu nenapadlo...
Milan Hausner
Střípky z dob blahé nevědomosti I- Missie, dentes tuos purga
Kolem roku 2000 jsme už měli počítačovou síť, obrazovky se leskly novotou. A stál tehdy za tím Bill i Indoš. Byl to křehký, vrčící poklad, který se k nám donášel po telefonním kabelu, šlapalo to jako hlemýžď, ale pár coulů ...
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...
Macron avizuje vojnu pro studenty. Poté, co generál vyděsil výrokem o umírání dětí
Do Francie se od příštího roku zřejmě vrátí vojna. Na rozdíl od povinné služby, kterou země zrušila...
Žena ukradla seniorce 400 tisíc korun přímo před bankou, policie ji zadržela
Policisté v Praze zadrželi ženu, která podle nich v jedné z bank ukradla jednaosmdesátileté...
Nosorožčí samice ze Dvora má ve Rwandě druhé mládě, starší musí občas odhánět
Samice nosorožce černého Jasiri převezená ze Dvora Králové do Rwandy přivedla na svět druhé mládě....
Proč je polární záře vidět častěji a dál na jih? Slunce se po 11 letech přepóluje
Podle jedné legendy jsou to odrazy světla od štítů bojovných valkýr, podle jiné putující duše a...
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...
- Počet článků 189
- Celková karma 9,02
- Průměrná čtenost 200x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.