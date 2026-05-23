Klimapolitický tyátr: Velký zelený cirkus na kolečkách, co topí ...čím
Vítejte v roce 2026, kde se pokrytectví stalo hlavní exportní komoditou a zdravý rozum byl prohlášen za klimatický zločin.
Jistá paní ekonomka nedávno v médiích moudře pravila, že Green Deal je „nezbytností.“ Fascinující slovo, ta nezbytnost. Otázkou je pro koho? Pro hordu byrokratů, solárních baronů a konzultantů, kteří z téhle zelené dojné krávy sají miliardy? Určitě. Pro zbytek kontinentu je to spíš rituální ekonomická sebevražda v přímém přenosu.
Blouznění o slunci a větru: Zhasnuto, tma, ticho
Představa, že nás do pár dekád stoprocentně spasí občasné zdroje energie (OZE), vyžaduje buď silná psychofarmaka, nebo absolutní absenci základního vzdělání. Každé malé dítě ví, že v noci slunce nesvítí a v bezvětří se větrník netočí. Aby tenhle zelený sen fungoval v realitě, potřebujeme buď gigantická bateriová úložiště; která neexistují, jsou drahá a planetu by jejich výroba zdecimovala víc než meteorit; nebo masivní flotilu „špinavých“ fosilních elektráren jako zálohu. Jenže za ty nás bičují emisní povolenky. Výsledek? Ceny elektřiny letí do stratosféry, těžký průmysl balí kufry a stěhuje se do Číny (kde mají z našich emisních cílů záchvaty smíchu) a nám tu zbývají jen astronomické účty a pocit morální nadřazenosti u svíčky.
Elektromobilní podvod století: Přesun výfuku do komína
Elektromobilita nespasí vůbec nic. Naše přenosové soustavy by zkolabovaly, kdyby na nabíječky najednou najela pouhá třetina aut. Ale to hlavní kouzlo leží jinde. Ty úžasné „čisté“ baterie se vyrábějí z lithia a kobaltu, které v Africe a Jižní Americe těží děti v nelidských podmínkách, za cenu totální ekologické destrukce tamní krajiny. Navíc ta elektřina, kterou do těch ekologických zázraků v Německu nebo Polsku tlačíme, pochází z hnědého uhlí. Celá slavná elektromobilita udělala jediné: přesunula emise z výfuku auta do komína uhelné elektrárny. Uhlíková stopa při výrobě je tak obří, že ten vůz musí najezdit tisíce kilometrů, aby se vůbec dostal na nulu. Fantastická záměna jednoho CO2 za totálně stejnou molekulu jen z jiného zdroje. A zase ty dotace.
Jádro a vodík: Pohádky pro dospělé
Chcete čisté jádro? Skvělé. Připravte se na patnáct let byrokratického pekla, schvalování a hysterie ze strany Německa, které raději hodlá zdevastovat své uhelné pánve, aby se mohlo tvářit patřičně „eko“. Česko prý postaví nový blok v Dukovanech. Možná. Tou dobou už ale bude náš průmysl spolehlivě zlikvidován a odstěhován do Asie. Ale bude mít nové jezero nad uhelnou slojí.
A co teprve „zelený vodík“? Fyzikální facka do tváře. Efektivita je tak mizerná, že z jedné kilowatthodiny vyrobené ze soláru dostanete na kola auta sotva pětinu energie. Zbytek prostě protopíte do vzduchu. Ale dotační kolotoč pro výrobce elektrolyzérů se točí dál. Kdo to platí? Vy.
Finální grandiózní chaos: Válka a emisní imunita
A teď přichází ten absolutní vrchol intelektuálního perpetua. Zatímco vám politici s vážnou tváří nařizují netopit, nejíst maso, nelétat na dovolenou a sešrotovat funkční auto se spalovacím motorem, ze stejných peněz, které vám seberou na Green Deal, financují ten vůbec nejšpinavější, nejdestruktivnější průmysl na světě: zbrojení.
Vítejte v programu ReArm Europe. 800 miliard eur teče do tanků, dělostřelectva a stíhaček. Všechna tahle monstra jezdí na naftu, petrolej a spalují chemikálie, jejichž výroba devastuje ovzduší tempem, ze kterého by ekologického aktivistu trefil šlak. Jsem si samozřejmě vědom, že svět dnes nedá jinak a ten krok je prostě vynucenou realitou. Není čas ten green deal pozastavit?
- Jedna stíhačka F-35 propálí za jedinou hodinu letu tolik paliva, jako sto běžných osobních aut za celý rok. A Evropa jich nakupuje celé letky.
- Samotný Bundeswehr (německá armáda) vyprodukuje přes 10 milionů tun oxidü uhličitého.
- Světové armády dohromady mají na svědomí zhruba 5,5 % globálních emisí. To je víc než celé mezinárodní letectví a lodní doprava dohromady.
A pointa? Vojenské aktivity jsou ze všech klimatických cílů a emisních povolenek slavnostně vyjmuty. Armádní emise neexistují. Jsou neviditelné. Na ně se uhlíková neutralita nevztahuje, protože „národní bezpečnost“. Takže vy nesmíte mít doma starý kotel, ale tank Leopard může prohánět litry nafty výfukem zcela zdarma a s požehnáním.
Aby toho bizáru nebylo málo, Německo aktuálně osekává rozpočet na klimatickou pomoc rozvojovým zemím o 1,5 miliardy eur. Proč? Protože ty prachy potřebuje nasypat do zbraní. Zase pochopitelné. Takže chudé státy, které mohly teoreticky budovat zelenou infrastrukturu, zůstanou u nejlevnějšího, nejšpinavějšího uhlí.
Shrnutí této schizofrenie v pár větách
Evropská unie úspěšně ožebračuje vlastní obyvatele zákazy a drahými povolenkami, likviduje svůj průmysl vysokými cenami energií, zatímco dotuje vojenskou mašinerii světa a upřímně se diví, že globální emise dál lámou historické rekordy.
Čína staví dvě nové uhelné elektrárny týdně. USA těží rekordní množství ropy. A my v Evropě si hrajeme na morální majáky lidstva, stojíme s holým zadkem v průvanu, máme zavřené oči a nadšeně tleskáme vlastní destrukci.
Co s tím? Zastavit tenhle blázinec:
- Ukončit to pokrytectví: Buď platí emise všichni; včetně armád, stíhaček, Číny a USA; nebo ten slavný systém emisních povolenek (ETS) okamžitě spláchněte do záchodu. Jednostranné ekonomické harakiri planetu nezachrání.
- Zmrazit Green Deal na 15 let: Udělejme to jako Čína. Postupně, racionálně nahrazujme uhlí jádrem a plynem, podporujme technologie tam, kde dávají smysl, a nechte ekonomiku dýchat, než z ní zbude jen skanzen.
- Přestat lhat: Říct lidem na rovinu: Evropa produkuje mizivé procento světových emisí. I kdybychom zítra všichni spáchali hromadnou rituální sebevraždu a přestali dýchat, globální klima to nepozná.
- Chtít účty: Každý europoslanec, který pro tyhle šílenosti zvedl ruku, by měl povinně předložit detailní kalkulaci, kolik to bude lidi stát a proč paní Nováková na vesnici musí pod pokutou měnit kotel, zatímco stíhačka nad její střechou může za odpoledne propálit roční rozpočet její rodiny na topení.
Až vám tedy příště nějaká uvědomělá paní ekonomka nebo progresivní aktivista začne kázat o „zelené nezbytnosti“ a „odpovědnosti za budoucnost“, představte si tu nádhernou scenérii: kolonu těžkých tanků na naftu, nad nimi letku stíhaček polykajících kerosin a politiky, jak vám k tomu posílají fakturu za uhlíkovou stopu vašeho nákupního košíku.
Klima se sice zachraňuje, ale rozhodně ne to naše. To naše se akorát dál vaří ve vlastní hlouposti a krátkozrakosti, zatímco my poslušně platíme obě strany téhle zvrácené rovnice. Gratulujeme. Tleskáme si vlastníma rukama přímo do vlastních úst. Skvěle odvedená práce na destrukci Evropy! Ať už to bude pod hlavněmi z východu nebo pod CO2 od nás samých. Obě cesty ale spolehlivě vedou k ekonomickému konci kdysi tak rozvíjející se Evropy.
Milan Hausner
Jak se všechno vykecá
Žijeme v nádherné době. V době, kdy se realita definitivně vzdala jakékoli snahy konkurovat béčkovým hollywoodským scénářům a prostě je začala žít.
Milan Hausner
Solární džihád: Zelená armáda, co bojuje jen za slunného odpoledne
V záchvatu klimatického fanatismu jsme dospěli vpravdě konečnému řešení obrany: 100% zelené, uhlíkově neutrální armády.
Milan Hausner
Kam vlastně (ne) patříme?
Existují národy, které celý svůj historický život řeší otázky prosperity, bezpečnosti, technologického pokroku nebo kvality vzdělávání. A pak existujeme my, národ, který pravidelně pořádá národní olympiádu...
Milan Hausner
Voláme"patříme na Západ", ale z čeho ta věta vzniká, nezačíná na g
Věčný sociobiologický paradox: rigidní hardwarová výbava (mozek) reaguje na neustále se měnící softwarové aktualizace (dějiny a kulturu) a vzniká prapodivná směsice názorů, postojů, co leckdo svádí na genotyp, ale ten...
Milan Hausner
Uražené ego, které kdysi chtělo být státníkem
Svět české politiky dosáhl dalšího evolučního milníku. Zatímco v minulých staletích se poražení státníci stahovali do ústraní...
|Další články autora
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní
Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se
Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...
Dějiny letenského Molochova. Židé, říšští Němci, komunističtí prominenti, ale taky sexshop
Byl trnem v očích už v době, kdy v roce 1936 kopli dělníci poprvé do země. Dlouhý blok třinácti...
Na hrdiny by se nemělo zapomínat. A tak radnice Prahy 8 ve spolupráci s Kulturním domem Ládví a...
Na hrdiny by se nemělo zapomínat. A tak radnice Prahy 8 ve spolupráci s Kulturním domem Ládví a...
Na hrdiny by se nemělo zapomínat. A tak radnice Prahy 8 ve spolupráci s Kulturním domem Ládví a...
- Počet článků 529
- Celková karma 8,18
- Průměrná čtenost 200x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.