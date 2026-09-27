Klíčem je strach (k prachům)
Argus vše viděl, otestoval, odsekvenoval. Také Ticho, které nikdy nespí.
Kdysi jsem viděl thriller Klíčem je strach, který vznikl v roce 1972 a tak nějak ani nevím zůstal vepsán hluboko v mém nevědomí a při psaní této eseje na mne zcela nevědomky vyskočil. Nic si z něj nepamatuji, jen tu závěrečnou scénu s ponorkou...
Jsme ale o padesát let dál. Rok 2026 zase jednou ukazuje, že nejlepší byznys plán není „vyřešit problém“, ale „vytvořit pocit, že virus křížený s vetřelcem právě teď leze z větrací šachty a už ti líže kotníky“. Vlastně naprosto stejná zápletka. Klíčem je strach.
Dva šéfové Anthropicu právě vstoupili do nového startupu. Firma vyrábí 23kilové monstrum jménem Argus, které saje vzduch, sekvenuje genomy a údajně umí najít ebolu, antrax nebo cokoliv, co si zrovna AI vymyslí o půlnoci, když se nudí. Klasická sestava: lidé, kteří vydělali na softwaru a teď najednou zjišťují, že hardware s červeným tlačítkem „ZACHRAŇTE NÁS“ vypadá na staromódním PowerPointu mnohem lépe.
Možná, že stojí připomenout i další moment. Šlo také o americký startup Theranos, který založila Elizabeth Holmes. Firma slibovala revoluci v krevních testech: údajně stačila jen kapka krve z prstu a speciální zařízení (hlavně Edison a Nanotainer) mělo zvládnout stovky různých testů. Ve skutečnosti technologie nefungovala spolehlivě, většina testů se dělala na běžných přístrojích od jiných firem a výsledky byly často nepřesné. Holmes a její partner Ramesh „Sunny“ Balwani oklamali investory (firma měla valuaci až kolem 9 miliard dolarů) a část veřejnosti. Holmes byla později odsouzena za podvod na investorech.
Ale co, třeba to má racionální jádro.
Protože AI prý může vytvořit nový virus, který vyhladí lidí lidstvo. A jediný způsob, jak se tomu ubránit, je samozřejmě koupit si drahý senzor od 22letého kluka, který si dřív testoval hojení ran tím, že si sám vyřezával díry do nohy. (To není vtip. To je skutečná část jeho životopisu. A přesto mu někdo dal peníze na biodefense. Trh je magický.)
Strach je tady hlavní produkt. Nikoli nějaká detekce. Nikoli sekvenování. Klíčem je strach.
Stejně jako phishingoví smejdi, kteří vám v e-mailu napíšou „Váš účet bude za 24 hodin zablokován, klikněte sem, jinak přijdete o všechno“, tady se říká: „AI je skoro u vědomí, může vyrobit virus, proti kterému nemáme obranu, a jediná cesta je postavit obranu dřív, než to stihne.“ A šup. My máme řešení!!!! Třicet kilo plechu a plastu a naděje a tuny keců. A pak už je to jen krůček k tomu se stát hegemonem biologické ochrany.
Je to krásný uzavřený kruh:
Přesně jako když podvodník zavolá babičce, že její vnuk měl autonehodu a potřebuje okamžitě peníze, a pak se v teambuildingu smějí nahrávce, jak paní pláče a převádí. Jen s lepším PR a investicemi v pozadí.
Možná, že ti kluci ušatí, trénovali společně s těmi phishingovými šmejdy.
Chce to vibe!!! Jen místo „váš účet je ohrožen“ je to „lidstvo je ohroženo“ a místo darovací SMS je to 25 milionů dolarů od lidí, kteří sedí ve firmách, které tyhle AI systémy sami staví.
Bioweapon je prý největší existenciální hrozba a „neexistují žádné účinné obrany“. Takže pojďme jednu postavit. A prodat. A pak další. A pak ještě větší. Protože jakmile máte senzor, který umí detekovat „něco“, můžete vždycky říct, že hrozba je ještě horší, než jsme si mysleli. A že potřebujete verzi 2.0. A kontrakt s Pentagonem. A další kolo financování.
Poznámka autora: Jinak si ale i já myslím, že tak trochu mají pravdu...
Strach není vedlejší produkt. Strach je celý business model.
A zatímco Argus tiše saje vzduch někde v Americe a hledá antrax (nebo falešný pozitivní signál, kvůli kterému se zase zamkne Pentagon), někde v kanceláři se lidi usmívají na valuaci 150 milionů a říkají si: „Paráda, Funguje to. Funguje to pořád stejně. Od nepaměti do budoucnosti. Furt.“
Grok Imagine
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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