Kindermanagement: tak trochu pomotané pojmy
Pokud si myslíte, že vrcholným manažerským zážitkem je krocení egocentrických programátorů nebo vyjednávání s odbory, zřejmě jste ještě nezkoušeli aplikovat metodiku Agile na skupinu patnácti jedinců, z nichž polovina momentálně pláče, protože jejich banán má „špatný tvar“, a druhá polovina se pokouší sníst pastelku.
Vítejte ve světě Kindermanagementu: v disciplíně, kde se zkušenosti z korporátu mění v absolutní bezmoc a kde se osvědčené manažerské poučky hroutí rychleji než domeček z lega.
Vyjednávání o rukojmích (tzv. Oblékání na ven)
V korporátní sféře se tomu říká Crisis Management. V kindermanagementu je to každodenní rituál před odchodem na písek. Cílem je dostat subjekt do kombinézy a bot.
- Strategie podřízeného: Pasivní odpor (tzv. „tekuté tělo“, kdy dítě ztratí jakoukoli kostru a proteče vám mezi prsty na podlahu) nebo otevřená sabotáž (skrytí jedné boty do koše na prádlo).
- Zkušenost manažera: Použít techniku Win-Win. V praxi to znamená: „Když si obuješ ty boty, dovolím ti nést ten špinavý klacek, co jsi včera našel u popelnice.“ Úspěšnost? Asi 30 %. Zbytek je čisté autoritářství maskované za sliby cukru.
Time Management a flexibilní plánování
Pokud si do kalendáře napíšete: 14:00–14:30 Odpočinek, jste roztomilí optimisté. V kindermanagementu čas neexistuje jako lineární veličina. Existuje pouze vteřina před katastrofou a nekonečno během záchvatu vzteku v supermarketu.
Zkušený manažer ví, že Sprint zde netrvá dva týdny, ale zhruba čtyřicet vteřin; což je přesně doba, po kterou udržíte pozornost týmu u kreslení sluníčka, než někdo začne testovat strukturální integritu sádrokartonové stěny pomocí plastového autíčka. Plány se nemění za pochodu; plány se vteřinu po schválení hází do stoupy.
KPI a hodnocení výkonu
Jak měřit úspěch v tomto segmentu? Zapomeňte na grafy a obrat. Mezi klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) v kindermanagementu patří:
- Počet dní v řadě bez nutnosti volat instalatéra kvůli spláchnuté hračce.
- Procento úspěšně identifikovaných a lokalizovaných zdrojů zápachu v místnosti.
- Zachování vlastního duševního zdraví nad hranicí klinické apatie.
Zpětná vazba (Feedback) je v tomto odvětví okamžitá, brutální a naprosto upřímná. Pokud se vám nepovede oběd, nikdo vám nenapíše diplomatický e-mail. Váš tým prostě převrátí talíř na stůl, podívá se vám hluboko do očí a řekne: „To vypadá jako bláto a já tě nemám rád.“
Teambuilding a řešení konfliktů
Konflikty na pracovišti se obvykle řeší s HR. V kindermanagementu funguje HR na principu „kdo dřív přijde a víc křičí“. Typický spor o alokační zdroje (oranžová tatrovka) nerespektuje žádná vlastnická práva ani senioritu.
Případová studie:
Zaměstnanec A drží tatrovku. Zaměstnanec B chce tatrovku. Zaměstnanec B kousne zaměstnance A do předloktí.
Řešení manažera: Odebrání tatrovky oběma. Výsledek? Oba zaměstnanci se spojí proti managementu v koordinovaném řevu. Gratulujeme, právě jste dosáhli týmové synergie.
Umění delegování
Zkušený lídr ví, že musí delegovat. Zkusit delegovat úklid hraček na tříleté podřízené je však ekvivalentem zadání auditu firmě, která zrovna objevila taje sezení na židli.
Úklid probíhá tak, že se věci přesunou z bodu A (střed místnosti) do bodu B (pod pohovku), přičemž se polovina personálu cestou zraní o vlastní kostku lega a zbytek vyhlásí stávku kvůli únavě. Manažer nakonec stejně provede micro-management – tedy klečí na kolenou a sbírá ty drobné plastové nesmysly sám, zatímco tým sleduje televizi.
Závěr: Certifikace nejvyššího stupně
Kdo přežije pět let v top managementu nadnárodní korporace, získá respekt a tučné bonusy. Kdo přežije pět let v kindermanagementu, získá superschopnosti, jako je rentgenový zrak (schopnost vidět nebezpečí za rohem), absolutní imunita vůči biologickému znečištění a schopnost spát v sedě s otevřenýma očima.
Zkušenosti jsou nepřenosné. Ale pokud dokážete přesvědčit hysterické dítě, že jíst mrkev je vlastně výsada pro vyvolené, prodej ročních licencí na software korporátním klientům pro vás bude už jenom nudný relax.
Pavle, děkuju za malou inspiraci.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.