Keporkak se noří do vln
Na obrazovce telefonu či na sdíleném displeji se z olovnaté šedi severního oceánu noří prastaré leviatanské božstvo. Velryba. Její hřbet, zvrásněný časem, zbrázděný jizvami a posetý svijonožci jako nějaké prehistorické brnění, mocně rozráží hladinu. Z dýchacího otvoru tryská mrazivá tříšť a zachytává v sobě to bledé, skoupé islandské světlo, zatímco po masivních bocích zvířete stékají provazce temné, ledové vody. Vypadá to, jako by se ten obrovitý kolos na zlomek vteřiny zastavil v čase. Jen pro vás. Z očí do očí, člověk a absolutní majestát přírody, obklopení jen nekonečnou, drsnou prázdnotou mlžného fjordu.
Přátelé se rozplývají. Ten obdiv je v místnosti hmatatelný, hustý tak, že by se dal krájet. „To je neuvěřitelné... Jak blízko jsi u ní vlastně byl?“ vydechne někdo s neskrývanou závistí. „Nebál ses? Vždyť to zvíře mohlo tu loď převrátit jediným pohybem!“ dodá další. A vy, s tváří ošlehanou fiktivním oceánským větrem, jen nahodíte úsměv plný falešné skromnosti a mlčky, s mírným pokývnutím hlavy, přijmete roli neohroženého mořského vlka. V tu chvíli jste hrdina. Během jediné vteřiny jste rozehráli dokonalou iluzi člověka, který stoicky snášel drtivou mořskou nemoc, bičován ledovým vichrem, jen aby na kluzké palubě zhoupnuté lodi ulovil ten jeden osudový, životní záběr. Jste očitým svědkem zázraku.
.... vraťme se do reality. Do toho podivného limba, kde se láme to, co je ještě pravda, a co už ne. Pravdou je, že ta fotka je z Islandu. Pravdou je, že vám u toho opravdu mrzly prsty a že foukal nepříjemný vítr. Ale to moře, ta loď a ten intimní dotek divoké přírody? Byli jste přesně pět metrů od regálu se žvýkačkami, u oprýskaného stánku s tiskem někde na okraji Reykjavíku, kde to páchlo levnými párky v rohlíku a mokrou vlnou. Jediným úkolem k vyřešení nebyl rozbouřený oceán, ale neúprosná fyzika světla. Křečovitě jsem se snažil naklonit objektiv telefonu přesně do toho jednoho krkolomného úhlu, aby se na lesklém křídovém papíře jedné z pohlednic se neodrážela ta prskající neonová zářivka z výlohy.
Byla to absurdní, groteskní scéna. Balancoval jsem s telefonem nad fotkou, trnul hrůzou, jestli mne u toho nepozoruje znuděný prodavač, a pečlivě jsem ořezával kompozici, aby v záběru nezůstal čárový kód nebo cenovka v krónách.
Prostě nádherný rukodělný podvod. Analogový deepfake prostého člověka. Ta fotka je vlastně koláží dílčích pravd: velryba na snímku skutečně existuje, Island existuje, prokazatelně jsem tam byl. Jen to pojítko mezi tím vším je jedna velká, upocená, lidská lež. Ale lež, která stála za tu námahu. Byla to malá soukromá performance, dovednost balancující na hraně trapnosti, v níž se mísila lidská touha po uznání s potutelnou radostí z vlastního uličnictví. Byli jsem autorem své vlastní malé reality.
Když se ale ptám, kde leží hranice pravdy dnes, v éře umělé inteligence, narážím na absolutní prázdnotu. Technologie z tohoto procesu vysála veškerou duši a to, co zbylo, je jen hluboká tragédie duševní práce.
Dnes už se pravda neohýbá, dnes se vůbec nekoná. Nepotřebujete letenku, nepotřebujete stánek, dokonce nepotřebujete ani tu odvahu riskovat osobní trapas před prodavačem. AI nevyužívá fotku existující velryby. Vygeneruje zvíře, které se nikdy nenarodilo, v oceánu, který nikdy nevlnil, vyfocené objektivem, který nikdo nevyrobil. Do textového řádku zadáte chladný povel a algoritmus bez mrknutí oka vyvrhne sterilní dokonalost. Odstraní odlesky, které byste u stánku museli složitě stínit vlastním tělem, a vypočítá hustotu mlhy tak, aby zaručeně maximalizoval sociální odezvu.
Výsledek nemá chybu. Ale právě v té strojové bezchybnosti spočívá ten absolutní zmar. Zmizela hranice mezi realitou a lží, protože zmizel jakýkoliv styčný bod s realitou samotnou.
Outsourcovali jsme strojům nejen naše vědění a texty, ale tragicky i naši schopnost tvořit iluze. Z analogového podvodu, který býval hravou zkouškou lidské vynalézavosti a stál nás alespoň kousek reálné námahy, se stala jen prázdná konzumace syntetických dat.
Generativní sítě neznají ten moment napětí, jestli se v rohu fotky neobjeví stopa po tiskovině. Neznají tu zlomyslnou radost z úspěšného oklamání přátel, protože samy nemají co ztratit. Umělá inteligence nám vzala i to poslední – to tiché, hluboce lidské uspokojení z vlastnoručně odpracovaného a precizně zrežírovaného podvodu.
PS: Stejně jsem to vždycky nakonec prokecl, on ten huronský smích nakonec vlastně na té celé historce byl to nejlepší...
Gemini prompt
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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