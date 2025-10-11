Kelímek od jogurtu, drobky na stole a ráno milované manželky
Nezvednuté prkénko. Nenančaná domácnost a prostě neheroická, obyčejná špína. Není to velkolepý nepořádek divoké party, je to tichý, fádní bordel soukromí. Stojíš před ním a cítíš tu absurdní blízkost vlastní animality. Je to první realita dne, neoslazená, nefiltrovaná. Jen ty a tvá biologická stopa v porcelánové míse.
Vedle v kuchyni leží kelímek od jogurtu včetně drobků a vedle postele ponožky. Včerejší. Lžička uvnitř málem už zaschlá na bílo, zbytek se přilepil k okrajům jako fosilie chvilky klidu. Je to artefakt všednosti, který by mohl být v muzeu obyčejného dne. Není to romantická sklenička na víno, není to designový šálek na kávu. Je to kelímek od jogurtu. Prázdný. Hotový. Symbol něčeho, co skončilo, co bylo spotřebováno a odloženo. Mezi záchodem a tímto kelímkem visí v atmosféře rodiny zvláštní pravda: život se z velké části skládá z takovýchto nepatrných, trochu ošklivých, zcela neesenciálních okamžiků. Z vykonané potřeby a dojedené svačiny.
A pak přijde ten druhý okamžik. Ten, který všechno smývá. Vrátíš se do ložnice, kde se vzduch ještě tetelí z dechů. A ona spí. Ranní světlo, slabé a šedivé, kreslí obrysy jejího ramene, křivku hlavy zabořené do polštáře. Je to stejné tělo, které znáš v celé jeho pozemskosti – které občas stůně, které se potí, které je taky jen hmotou. Ale teď, v tom pološeru, je z něj najednou to nejposvátnější dílo. V jejím spánku je celý vesmír klidu a důvěry. Je zranitelná a ty jsi strážcem toho klidu. Ten kontrast je naprosto ostrý, nesmlouvavý: Počuraný záchod. Kelímek od jogurtu. A anděl v tvé posteli.
Tahle ostrá souslednost není náhoda. Je to pravdivá zpráva o soukromí. Láska není jen o společných dovolených a večeřích při svíčkách. Je především o tom, že se navzájem necháte vstoupit do té syrové, neupravené zóny svých životů. Vidíte se v té nejméně zářivé podobě – s ranním dechem, s bolavým břichem, s leností jít ten záchod umýt hned. A přesto, nebo právě proto, když se na ni podíváš, jak spí, zaplaví tě vlna něhy, která je tak drtivá a absolutní, že bys pro ni převrátil svět.
Je to láska, která neprorazí dveře, ale která je otevře a najde tě tam, kde zrovna jsi. U umyvadla s pastou na zuby, s pohledem upřeným na ten kelímek. A ví, že za chvíli, když se probudí, bude ten stejný, trochu ošklivý svět najednou barevný. Protože v něm bude ona.
Takže dobré ráno. S nezvednutým prkénkem, kelímkem od jogurtu a s celým tvým krásným, obyčejným, zázračným životem.
Milan Hausner
5 kritických dovedností a AI k tomu nebo mimo to...
Vznešené titulky z Harvard Business Review nám sdělují, že aby lídři přežili éru AI, musí se stát „průzkumníky organizačních hranic“, „architekty redesignu“ a „dirigenty týmové spolupráce“.
Milan Hausner
O omylech vnímání a naší skromné roli
Je velmi pravděpodobné, že nemám pravdu, ta je totiž relativní. Ale občas se zdá, že moderní komunikace nabývá jistých... řekněme zajímavých forem. Jednou z nich je fenomén, který se – zcela jistě mylně – označuje jako „gaslighting“
Milan Hausner
Lídr v petřínském zrcadlovém bludišti
Nemohlo to dopadnout jinak. Poslední dobou se objevilo několik článků a tři souhrnné zprávy, které ve zkratce píšou následující: pokud lídr ve firmě se učí skills prostřednictvím AI...tak je stokrát lepším manažerem.
Milan Hausner
O iránském Bivojovi a moderních gerojích bez kance, zato s kanclem
„Přines si svého kance – a nezapomeň na VPN.“ Od bobulové glazury k bezpečnostnímu incidentu. Slavnosti se změnily. Dřív se lovilo, dnes se loguje. Teambuilding kdysi znamenal sdílet maso. Dnes sdílíme obrazovku. –
Milan Hausner
Pořídím si virtuálního přítele. Ten aspoň furt neodmlouvá
V době, kdy je definitivní lidská zkušenost – láska – stále častěji outsourcována algoritmům, by nás zpráva, že třetina Američanů má romantický vztah s AI, neměla překvapit.
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
Turka viní z rasismu ve smazaných výrocích. Závažné, chci schůzku, říká Babiš
Poslanec a čestný předseda Motoristů Filip Turek má problém. Objevil se archiv jeho starších,...
Bez vody a elektřiny, jen prach a trosky. V Gaze je zpět na 200 tisíc Palestinců
Po pátečním uzavření příměří se z jihu Gazy vracejí domů tisíce Palestinců. Své město nacházejí v...
Muž po pádu z elektrokoloběžky skončil v bezvědomí, letěl pro něj vrtulník
V pátek krátce po 17. hodině zasahovali záchranáři u vážné nehody v obci Kujavy na Novojičínsku....
Policie hledá muže, který utekl z Bohnic. Je nebezpečný a může zaútočit, varuje
Pražští policisté pátrají po muži, který se v pátek nevrátil z vycházky do lékařského zařízení v...
- Počet článků 119
- Celková karma 8,84
- Průměrná čtenost 216x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.