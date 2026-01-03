Když zachránci světa objeví „aplikaci na všechno“ - tentokrát šlo o sex
Ne, u nás, tak daleko si zas tak netroufneme, ale v Keni ano.
Jenže, my tu aplikaci za pár milionů liber, eur či jakékoli měny, otevřeme, a po třech sekundách víme, co si máme myslet: „Tohle je přesně ten typ pomoci, která pomáhá hlavně… těm, kdo ji vymysleli.“ Přesně jako ten britský pokus změnit sex v Keni za 41 milionů liber – digitální misionářství 21. století.
Opět zachraňujeme situaci — tentokrát přes klávesy
Některé organizace mají zvláštní dar: dokážou spojit aroganci nepochopení s techno‑optimismem tak hladce, že si toho všimne i člověk, který nikdy neslyšel o metodice podpory za každou cenu. A tak vznikají řešení, která měla „revolucionizovat přístup k tématu“, ale působí jako nechtěná parodie oné keňské „potěšení-orientované“ sexuální aplikace: produkt navržený lidmi, kteří o cílové skupině vědí jen to, co si přečetli v analytické zprávě, ale zato mají certifikáty z AI a víru, že svět se opraví notifikacemi. Jestlipak také u nás nemáme takové organizace? Plno krásných slov, které tečou jiným směrem než Vltava? Když se podíváme na naše školství, tak bychom podobných spolků, co mají univerzální řešení, našli hezkých pár ...kousků. Jen ty skutky a reálné dopady zůstávají v předpovědích třiadvacátého století.
Miliony za digitálního rádce, který radí jako ztracený turista
Výsledky jsou tak předvídatelně trapné, až to bolí. Připomíná to tu slavnou zprávu: Zdvořilé, ale zcela neúčinné. Drahé, ale bez dopadu. Plné správných klíčových provolávek (“orientace na potěšení“ se skvěle hodí i na firemní wellness apku), ale bez jediného dotyku s realitou těch, kteří tu aplikaci mají skutečně používat.
Digitální misionářství s korporátním akcentem
Kdysi Británie posílala do Afriky misionáře s Biblí. Dnes firma posílá na „trh“ nebo „do terénu“ digitální nástroj s rozhraním, které vypadá, jako by ho designovali k poradenskému soustředění v Alpách. Stejná logika: „Co kdybychom těmto lidem vysvětlili jejich vlastní problém… ale v našem jazyce, naší logikou a hlavně v našem design systému?“ Výsledek? Chatbot, který mluví jako interní newsletter, když se snaží být „cool“ – digitální bratranec toho keňského, co mluvil s přízvukem BBC.
Technologie, která nerozumí ničemu, ale zato se tváří, že ano
Měl to být „inteligentní společník“. Ve skutečnosti je to jen digitální ekvivalent poradce z konzultantské firmy (či britského úředníka rozvojové agentury), který: vše okomentuje, nic nevyřeší, a na konci se zeptá, zda byste mohli dát pět hvězdiček v App Store. Přesně jako ten projekt, co měl učit Keňany bezpečnému sexu přes AI, která nikdy nebyla na východ od Readingu.
Proč píšu o Keni, když máme podobných případů dost i u nás? Možná, právě pro ten kontrast. Realitu zdravotních podmínek, školství a celkové úrovně života prostě slovy jen tak neukecáš, i když se budeš hodně snažit.
Objev řešení, které řeší jen naše svědomí
Takový projekt není jen neúspěch. Je to moderní globalizovaná specialita: kombinace korporátní a možná leckde politické koloniální pýchy, povrchního výzkumu a drahého selhání, servírovaná s grafikou s indentitou a přesvědčením, že „alespoň jsme to zkusili“. Londýn tak utratil desítky milionů za aplikaci, která skončila jako nejdražší interaktivní brožura o sexu, kterou si keňský mladík smaže z telefonu během první minuty. A uživatel? Ten si aplikaci odinstaloval. Bez komentáře. A tím projevil víc britského stoicismu (nebo prostě zdravého rozumu) než celý tým „change makerů“, který to vymyslel.
Tento projekt jako mnoho dalších je učebnicovou ukázkou toho, jak hluboko může klesnout snaha o inovaci, když se řídí módními slovy místo pochopením reality. Ať už je to keňská vesnice, nebo český vidlákov s větrníky.
Inovace s AI ve formě slov a obrázků tak často skončí jako spoluautor nejdražší digitální brožurky své kategorie – lokální ekvivalent úsměvného britského fiaska. Je to dokonalá ukázka technologické arogance: víra, že jedna vychytaná technologie vyřeší problémy, které jsou ve skutečnosti o lidech, zvyklostech, penězích a hlubokých, neaplikovatelných souvislostech. Stejná víra, která myslela, že chatbot vymýtí v Keni nechtěná těhotenství a skutečně hrůznou situaci s pohlavními nemocemi.
Základním omylem je ovšem porozumění (spíš neporozumění) danému problému: dostupné služby, místní zábrany, ekonomické možnosti a prostá lidská nedůvěra k cizímu řešení odněkud z centrály (ať už z Londýna, nebo z pražských Holešovic) nelze nahradit tlacháním o best practices a „pleasure-based approach“.
Propadák se tak dá vysvětlit docela jednoduše: Děje se to pořád dokola! Porozumění vyvolané klikem na klávesy „empatie“ a „osoby“ v aplikační nástěnce prostě nenahradíš.
Kdyby to už konečně ti evangelíci digitální spásy – od Temže po Vltavu – pochopili, hned by na světě bylo méně zbytečných aplikací a více skutečného, byť nekřičícího a neaplikovatelného, pochopení.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.