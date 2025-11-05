Když vědomí plodí úzkost a úzkost plodí vědomí: o ničem, které se tváří jako všechno
„Venku prší. Ale to nikoho nezajímá. Skutečná bouře přichází z televize – s logem, grafikou a hlasem, co zní jako konec světa. Mládež nepanikaří kvůli počasí, ale kvůli tomu, co jim říká moderátor.
Klimatická úzkost: nová forma občanské poslušnosti.“
A pak jsou chvíle, kdy se s veškerou vážností a statistickou grácií vydá zkoumat, zda si adolescenti v Číně uvědomují, že je klima v háji – a jestli je to náhodou neděsí. Výsledkem je studie Ge et al. (2025), která s pomocí tří let dotazníků, křížových modelů a teorie stresu zjistila, že když se mladí lidé dozvědí, že planeta hoří, začnou být nervózní – a když jsou nervózní, začnou se o planetu víc zajímat.
Bravo!
Vědomí ↔ Úzkost: perpetuum mobile pozdní ekopedagogiky
Autoři studie s vážnou tváří popisují „pozitivní zpětnou vazbu“ mezi klimatickým povědomím (CCAw) a klimatickou úzkostí (CCAn). Čím víc víš, tím víc se bojíš. A čím víc se bojíš, tím víc chceš vědět. Tento elegantní kruh je prezentován jako objev hodný teoretického rámce – konkrétně Stress and Coping Theory, která se v tomto kontextu mění v jakousi psychologické perpetum mobile: vědomí plodí úzkost, úzkost plodí vědomí, a tak pořád dokola.
Zní to jako začátek dystopického sitcomu:
„V dnešním díle: Li Wei se dozví, že ledovce tají. Začne mít úzkosti. Aby se uklidnil, přečte si víc o tání ledovců. Úzkost se zhorší. A tak dál…“
Statistika jako rituál
Studie se opírá o tři vlny dotazníků, 426 čínských adolescentů a baterii škál, které měří, jak moc se bojíš a jak moc si uvědomuješ. Výsledky jsou prezentovány s grácií: Cronbachova alfa, CFI, RMSEA – všechno sedí. Měření je „validní“, „reliabilní“ a „invariantní napříč pohlavími“.
Hausner -AI
Jinými slovy: měříme přesně to, co jsme si předem definovali, že měřit chceme.
Co když měříme jen
Ale co když je samotný předmět měření – klimatické povědomí a úzkost – spíš kulturní artefakt než psychologická konstanta?
to, jak dobře adolescenti internalizovali narativ, který jim servíruje škola, média a globální diskurz?
Úzkost jako ctnost, vědomí jako výkon
Zarážející je, že úzkost není v této studii vnímána jako problém, ale jako indikátor angažovanosti. Věta „úzkost z klimatické změny vede k vyššímu povědomí“ se čte skoro jako doporučení: Chceš být víc eko? Znepokojuj se víc. V tomto světě je úzkost nejen normální, ale i žádoucí. Je to známka toho, že jsi „v obraze“. Že jsi „dobrý občan planety“.
Tím se dostáváme k jádru věci: nejde o klima, ale o disciplínu. O to, jak vychovat generaci, která bude správně reagovat na správné podněty. Úzkost se stává měřítkem správného naladění. A vědomí? To je nová forma morálního kapitálu.
Výzkum o ničem?
Je to výzkum o ničem? Ano – pokud „něco“ chápeme jako snahu pochopit realitu. Ale je to výzkum o něčem velmi důležitém, pokud nás zajímá, jak se vyrábí psychologická norma. Jak se úzkost stává součástí občanské výchovy. Jak se vědomí mění v metrický výkon.
Autoři studie nezkoumají, zda je úzkost oprávněná, zda je vědomí pravdivé, ani zda mají adolescenti reálnou možnost jednat. To všechno je mimo rámec. Věda se tu mění v rituál měření správně naladěné mysli.
Závěr (a odvolávka)
Studie Ge et al. (2025) je fascinujícím příkladem toho, jak lze s pomocí seriózních metodologických nástrojů zkoumat psychologické jevy, které jsou samy produktem kulturního klimatu, nikoli toho meteorologického. Je to výzkum, který neodhaluje realitu, ale zrcadlí diskurz. A právě proto je tak cenný –
jako zrcadlo, ne jako mapa.
Ge, J., Pan, W., Liang, X., & Zhang, J. (2025). Complex psychological responses to climate change: a longitudinal study exploring the interplay between climate change awareness and climate change anxiety among Chinese adolescents. BMC Public Health, 25, 2139. https://doi.org/10.1186/s12889-025-23282-2
PS: Jeden z mých čtenářů poznamenal: „Já mám úzkost z těch mladých „v úzkosti“, ať jsou kdekoli, že Gréto.“ A já musím jen přitakat.
Milan Hausner
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.