Když vám to AI osolí...
V prvé řadě se čtenářům omlouvám za poněkud obhroublejší mluvu v dnešním příspěvku, ale když ona slova tak nějak k tomuto tématu patří...
1. AI v kuchyni aneb Sůl nad zlato (ale jen v té metafoře)
Nejprve ten „zázrak“ za 3 490 Kč
Normálně byste sáhli po soli za 15 Kč kilo a hotovo. Ale vy jste moderní. Vy máte doma chytrý dávkovač koření. Zařízení, které vypadá jako mlejnek na steroidy a obsahuje přesně šest vyměnitelných kapslí. Šest. Třeba chili, skořici a kmín. Je to vlastně mlejnek, co ani neumí mlít. Zkuste si to přečíst p o m a l u: Tři a půl tisíce korun za půl tuctu tub s kořením.
Za stejnou cenu koupíte v normálním obchodě 230 kilogramů soli, tedy něco jako malý velkoobchod s touto surovinou. Ale tady je to AI koření, víte? To znamená, že za jedno osolení připlatíte mozkové buňky stroje.
A jak to „usnadní“ vaření? Otevřete appku v mobilu. Mobil se nechce připojit k dávkovači. Strávíte 20 minut párováním, které funguje hůř než váš vztah s manželkou po pěti letech.Appka chce aktualizaci. A heslo. A přístup k vašim fotkám. A vaši polohu. Protože přece koření potřebuje vědět, jestli jste v kuchyni, nebo na ... tak to až za chvilku. Konečně sypete. AI usoudí, že máte rádi „středně pálivé“. Vysype na řízek půl kapsle kajenského pepře. Propečené masíčko chutná jak z atomového reaktoru, vy brečíte u okna a vaše peněženka zeje prázdnotou.
Obyčejná sůl vás vyjde na 0,015 Kč za špetku (kilo za patnáct korun, špetka asi gram). AI sůl? Ta vás vyjde na několik korun za jedno „osolené“. A k tomu všemu – kdo z vás doma používá šest druhů koření? Většina rodin vystačí se solí, pepřem, paprikou a občasným provoněním bytu skořicí z adventního trhu.
Ale pozor – ta stará moudrá metafora „sůl nad zlato“ je sice hezká, ale pojďme si to spočítat. Jedno zrnko (grain) zlata stojí asi 200 Kč. To by za tu cenu dalo 13,3 kilogramu soli – tedy asi 13 300 špetek. Jenže ten Mlejnek, co vám tu metaforu prodal, zapomněl dodat, že to srovnání ve výsledku stejně nedává smysl – protože vy solíte řízek, ne zlatíte ho. A hlavně: za cenu jednoho zrnka zlata byste si mohli koupit celý pytel soli, ale AI dávkovač koření vám za ty peníze neprodá ani půl kapsle. Takže sůl je sice nad zlato, ale AI je nad obojím – alespoň co se ceny týče.
Tento dávkovač jako výkřik nejnovější techniky je prostě něco, bez čeho se žádná hospodyňka neobejde.
2. Kde končí sůl, začíná analýza
Chytrá mísa, která vás zná líp než vaše vlastní vnitřnosti
Po té AI večeři, kořeněném michelinském zážitku vaše střeva začnou vysílat SOS signály. A vy běžíte...A tam na vás čeká druhá rodinná vychytávka: inteligentní mísa.
Tenhle zázrak techniky stojí okolo čtvrt milionu korun. Za tu cenu čekáte snad i to, že záchod uvaří kafe. Ale ne. On jenom:
- hřeje prkýnko (to je fajn, uznávám); svítí na vás LED diodami jak na diskotéce, hraje vaši oblíbenou písničku (vestavěný reprák, samozřejmě). Takže si můžete pustit podcast i na záchodě, aniž byste museli tahat mobil k trubkám. Zapomeňte na klid. Zapomeňte na chvilku samoty. Teď je z vás dobrovolník v reality show pro instagram s hashtagem„Sleduj svůj trus, to není žádný hnus.“.
- A hlavně analyzuje vaši stolici.
🔬 Jak probíhá „osobní zdravotní monitoring“
Sedíte na té fungl obyčejně neobyčejné míse (není zlatá, podotýkám) a místo klidu vám začne telefon vyzvánět:
„Vaše stolice č. 42 vykazuje známky dehydratace. A vysoký obsah chilli. A něco, co vypadá jako skořice. Doporučujeme méně experimentovat v kuchyni.“
Vy na to koukáte a dojde vám: Tenhle záchod o vás ví víc než váš praktický lékař.
3. A co moderní nálepky?
Evropská unie by vám nedovolila utrácet čtvrt milionu za blbost bez nálepky. A tady máte přinejmenším tři. E jako Environmental: kapsle jsou z recyklovaného plastu, ale vozí se z Číny dieselovým tankerem. S jako Social: vaše stolice je genderově neutrální. G jako Governance: každé osolení i spláchnutí se zaznamenává do blockchainu. Bez těchto nálepek by vaše AI koření ani AI záchod nemohly být uvedeny na trh. Je to nepostradatelný koncept.
A navíc, představte si to: U dávkovače i u záchodu je čeština v základu. Bez příplatku. Ano, neplatíte ani korunu navíc. Protože v EU je samozřejmé, že když už mastíte 3 490 Kč za koření a čtvrt mega za mísu, tak hláška „Vaše stolice je genderově neutrální“ musí zaznít česky. Jinak by to byl skandál. Tleskejme, občané, dostali jsme češtinu zadarmo.
4. Chvála spolupráce
Večeře: AI dávkovač nasype do jídla jedovatou ironii. Následek: Vaše střeva přepnou do havarijního režimu. Mísa: AI toaleta vše zdokumentuje, pošle do cloudu a zařadí do ESG profilu. Česky, zadarmo. A nejhorší? Ty dvě AI spolu nemluví.
· Kuchyňský dávkovač neví, co provedl. · Záchod neví, že by měl varovat: „Hej, ty kráme s kořením, příště dej méně chilli!“
Místo spolupráce máte dvě samostatné supramoderní aplikace. Přitom by stačilo:
Upozornění z toalety (česky, bez příplatku): „Vážený dávkovači, uživatel právě prodělal kuchyňský terorismus. Vaše licence na tymián je pozastavena.“
Co z toho plyne, milá soli i pepři země?
Než si koupíš AI dávkovač koření, vzpomeň si, že pak na to budeš muset sednout na AI mísu. A ten koloběh: od poněkud dražší skořice k ponížení na chytré míse stojí dohromady čtvrt milionu korun. K tomu pár ESG nálepek a čeština zadarmo, což je hezké, nemyslíte?
Za což byste si mohli koupit:
- 16 667 kilogramů obyčejné soli (což je přes 16 tisíc balení – na 200 let solení)
- 70 lahví kečupu (pro radost)
- večeři pro celou rodinu na tři měsíce (v kvalitní restauraci)
- jednu normální toaletu s teplým prkýnkem do 7000 Kč
- · a ještě vám zbude na jednu pěknou dovolenou u moře i s kufrem plným té obyčejné soli.
Ale ty dovolené nemají ESG nálepku. Takže vlastně nemáte na vybranou.
5. Prostě takový nákup je nutno zvážit.
- Kupte si sůl za patnáct korun kilo. Pepř za dvacet. A záchod bez AI.
Protože až jednou ten záchod začne brečet česky (bez příplatku), že jste měli moc piva a „vzorek nevyhovuje ESG reportu“, tak už to nepřežijete. Ani vy, ani vaše peněženka. Takže jo. Osolit vás může každá AI. Ale pro.. čtvrt mega za to, že vám pak stroj napíše česky, jak jste to technicky provedli: na to je fakt potřeba umělá inteligence nejvyššího kalibru.
Vaše střeva, peněženka, Úřad pro udržitelnost i jazykový koutek tleskají vestoje.
Milan Hausner
Nevědomí rodiče: rákoska, kterou držíme v hlavě, i když ji nemáme v ruce
K této úvaze mne vede celá řada reakcí na můj článek na zdánlivou banalitu – líheň kuřat v mateřince. Jenže skutečné problémy se líhnou docela někde jinde. A zas tak moc to nemůžeme ovlivnit.
Milan Hausner
O zemi, kde zítra znamená...
Když se řekne „konzistentní politika“, většina lidí si představí něco předvídatelného. V Trumpově Americe to ale znamená, že včera /před časem vydal dekret o nulové regulaci AJEJE, jenže JEJDA...
Milan Hausner
Udavač, odpudivý padouch či moderní hrdina?
Esej P. Borovce představuje sofistikovanou obhajobu společenské kontroly a vymáhání pravidel, přičemž se snaží rehabilovat negativně konotovaný pojem „udavač“. Stejně tak oponentura pana Kšíra je myšlenkově bohatým textem.
Milan Hausner
Varování pro školy, ale i rodiče
Bohužel se ve školním prostředí v posledních týdnech objevuje jedno zásadní nebezpečí. Phishingové útoky přicházejí z důvěryhodných a ověřitelných adres.
Milan Hausner
Sejde z očí, sejde z mysli
Magistrát slavného města na kanálech rozhodl, že stačí zakrýt obrázek hamburgeru a obyvatelé přestanou chtít hamburgery. Tato teorie byla naposledy ověřována v různých historických kontextech s různou mírou úspěchu.
|Další články autora
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále
Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
Požár v Českém Švýcarsku je zlikvidovaný, hasiči předali území správě parku
Hasiči uhasili požár v národním parku České Švýcarsko, kde v sobotu vzplál les. Poté, co ve čtvrtek...
Spor o obří skladovací halu pro Rohlík končí, obec se stížností neuspěla
Odpůrci nové skladovací haly u Čeperky zkusili prakticky všechno, aby jejímu vzniku zabránili....
Lupiči v pražském obchodním centru odpálili bankomat, pátrá po nich i vrtulník
V obchodním centru v pražských Kunraticích dnes nad ránem neznámí pachatelé odpálili bankomat....
Pediatři ve Vodňanech mají moderní ordinaci. Zkušený lékař v ní zaučí mladou kolegyni
Ve Vodňanech otevřeli novou dětskou ambulanci za čtyři miliony korun, kterou nechala zřídit...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
- Počet článků 500
- Celková karma 8,63
- Průměrná čtenost 202x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.