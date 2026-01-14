Když ti kus žvance vyhrožuje
Ne není to ten klasický, dramatický jed s lebkou a zkříženými hnáty. Ne, moderní jed je mnohem sofistikovanější. Je to jed, který se tváří jako antioxidant, tváří se jako detox, tváří se jako „čisté stravování“. Je to jed, který se maskuje jako zdravý životní styl, ale ve skutečnosti vám pomalu leptá duši.
Je to jed úzkosti = abychom tomu dali zdání odbornosti = metabolická katastrofizace.
Jed, který vám šeptá do ucha, že každé sousto je morální rozhodnutí. Že když si dáte rohlík, jste slaboch. Když si dáte steak, jste vrah. Když si dáte tofu, jste naivní oběť marketingu. A když si dáte cokoliv, co vám chutná, jste nezodpovědný barbar, který si nezaslouží dlouhý život ani šest balení probiotik měsíčně.
Je to prostě toxín, který nás nutí počítat kalorie, kroky, makra, mikroživiny, glykemické indexy, glykemické nálože, a nakonec i vlastní radost, kterou si zapisujeme do aplikace, aby nám ji algoritmus schválil.
Je to téma, které nás učí bát se jídla víc než hladu.
A tak se ocitáme v paradoxu: v době, kdy máme nejvíc potravin, nejvíc možností a nejvíc informací, jsme zároveň nejvíc paralyzovaní. Jako bychom seděli před švédským stolem, kde je všechno označeno cedulkou „Pozor, může zabíjet“, a my se bojíme natáhnout ruku, aby nás někdo neobvinil z neznalosti nejnovější studie.
A přitom – a to je ta největší ironie – život je smrtelná nemoc přenášená jídlem. Ať už sníte cokoliv, dřív nebo později vás to dovede na konec hry. Ne proto, že jste si dali máslo, vejce nebo lepek, ale proto, že tak to prostě chodí.
A možná právě v tom je naše jediná šance na svobodu: přestat hledat dokonalé jídlo, které nás zachrání, a přestat se bát jídla, které nás údajně zabije. Protože skutečný jed není v potravinách. Je v našem strachu z nich.
Takže až zítra usednete ke stolu, klidně si dejte to čertovo vejce. Skořápka je možná tenká, ale uvnitř je pořád jen obyčejný život. A ten se má jíst za tepla.
Čertovo vejce, co nesmíme nikdy snít
Nutriční pravidla píšou schizofrenní géniové s doktorátem z amazonské magie. Cíl hry je prostý: najít něco, co můžete s klidným svědomím pozřít, aniž by vás zítra na titulní straně bulváru neoznačily za sebevraha.
Pískoviště jako předpolí moci
Na první pohled se může zdát, že mezi rozkopanou bábovičkou a politickou kariérou stojí celé dějiny civilizace. Ale to je jen iluze dospělosti. Pískoviště je laboratorní verze politiky — jen bez kravaty a bez kostýmku.
Inšalláh v horských oázách
Slunce nad tuniskými pískovcovými útesy nebylo hvězdou, byl to kat. Žhnulo do bělostných skal a vyprahlých údolí tak nemilosrdně, že se vzduch chvěl jako nad výhní.
Kámoš, všude kam se podíváš
Už jsou tady, čekají jen na nás, až si je pustíme... do ledničky, do vysavače, ale také na náš pracovní stůl... i snídani nám doporučí... ale zatím neuvaří.. ZATÍM...však ono na to ale dojde...
O Smolíčkovi a home office
Tak po letech růstu home office, tu máme zbrusu nový fenomén: jmenuje se týmová synergie v kanceláři ...panečku, to jsou změny!
- Počet článků 285
- Celková karma 8,59
- Průměrná čtenost 206x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.