Když spánek promluví: Jak jediná noc dokáže odhalit budoucí zdraví
Vědci ze Stanfordu nedávno představili technologii, která posouvá hranice toho, co si o spánku myslíme. Umělá inteligence s názvem SleepFM dokáže z jediné noci strávené na spánkové klinice předpovědět riziko více než 130 nemocí – a to často roky předtím, než se objeví první příznaky. Zní to jako sci‑fi, ale stojí za tím největší databáze polysomnografických záznamů, jaká kdy byla použita: přes 65 tisíc lidí a více než půl milionu hodin spánku.
Polysomnografie je přitom fascinující disciplína sama o sobě. Zaznamenává mozkové vlny, srdeční aktivitu, dýchání, pohyby svalů i očí. SleepFM tato data nerozděluje na jednotlivé signály, ale čte je jako celek – jako orchestr, ve kterém každý nástroj hraje svou roli. Právě tato komplexnost umožňuje modelu odhalit jemné vzorce, které lidskému oku unikají. A výsledky jsou překvapivě přesné: model dokáže s vysokou spolehlivostí odhadnout riziko demence, infarktu, srdečního selhání, mrtvice, fibrilace síní i celkové úmrtnosti.
Spánek je totiž mnohem víc než odpočinek. Je to období, kdy se tělo i mozek chovají jinak než ve dne – a právě tato odlišnost odhaluje skryté slabiny organismu. Výzkumy dlouhodobě ukazují, že narušená REM fáze, častá probuzení, nízká saturace kyslíkem nebo nepravidelné dýchání souvisejí s vyšším rizikem řady nemocí. SleepFM tyto signály zachytí v mnohem jemnějších detailech, než jaké dokáže vyhodnotit lidský odborník.
Přesto je důležité dodat, že technologie má své limity. Jedna noc není osud. Zdravotní stav se mění, stres přichází a odchází, a spánek v laboratoři není totéž co spánek doma. Elektrody, cizí prostředí a vědomí, že jste sledováni, mohou spánek zkreslit. Model navíc pracuje s populací, která už byla odeslána na spánkovou kliniku – tedy s lidmi, kteří se od běžné populace liší. A i když jsou predikce přesné, stále jde o korelace, nikoli o jistotu.
S tím souvisí i etická rovina. Představte si, že vám někdo řekne, že máte zvýšené riziko Alzheimerovy choroby, přestože se cítíte zdraví. Taková informace může vyvolat úzkost, změnit chování, nebo dokonce způsobit nocebo efekt. Lékaří sice říkají, že chytré hodinky jsou někdy užitečné, ale pro úzkostlivé osoby mohou problémy se spánkem ještě zhoršit, protože se začneme zbytečně hlídat.
Technologie, která předpovídá budoucí nemoc, musí být používána s velkou opatrností – a s vědomím, že člověk není dataset a jeho životní trajektorie není předem daná.
Přesto je výzkum fascinující. Ukazuje, že spánek je nečekaně bohatým zdrojem informací o našem zdraví. Pokud se podaří získat podobně kvalitní signály i z běžných nositelných zařízení, může se spánek stát nenápadným, ale mocným nástrojem prevence. Možná jednou budeme mít doma zařízení, které nás upozorní na riziko neurodegenerativní nemoci dřív, než se projeví. Možná budeme schopni zasáhnout včas.
Zatím je SleepFM především výzkumný nástroj. Ale ukazuje směr, kterým se medicína může ubírat: od léčby k prevenci, od symptomů k signálům, od pozorování k porozumění. A připomíná nám, že spánek není ztracený čas. Je to okno do budoucnosti, které jsme teprve začali otevírat.
Další články autora
Milan Hausner
