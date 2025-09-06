Když se žákův „anonymní“ účet potká s AI
Digitální technologie pronikly do škol rychleji, než stihli rodiče podepsat souhlas s třídní exkurzí. Tablety, online testy, chytré aplikace – a teď i umělá inteligence. Na první pohled skvělá zpráva: děti se učí pracovat s nástroji budoucnosti. Jenže v pozadí běží méně viditelný příběh – o datech, která se ukládají, analyzují a možná i propojují s jinými informacemi.
Ministerstvo prostřednictvím oficiálních komunikačních kanálů, už méně často školy často argumentují, že účty jsou „anonymní“. Ale anonymita v digitálním světě je trochu jako maska na karnevalu – hezká, barevná, ale když se někdo opravdu snaží, snadno ji sundá. A zatímco učitelé mluví o inovacích, rodiče o ochraně soukromí a ministerstvo o „metodických pokynech“, v praxi jde o to, kdo má nad daty kontrolu – a jestli vůbec někdo.
A protože někdy je nejlepším způsobem, jak otevřít debatu, trocha nadsázky, pojďme se podívat na pět úhlů pohledu. Přestože tento moment v moderní pedagogice není na světě pár měsíců, přesto chodíme kolem něj jako kolem horké kaše. Zjednodušeně řečeno, potřebuje škola vůbec souhlas zákonného zástupce k použití nástrojů AI?
Pohled školy
Samozřejměm že ne! Proč bychom se zatěžovali nějakým souhlasem? My, učitelé a ředitelé, přece víme nejlíp, co je pro naše děti dobré. Vždyť ty účty jsou anonymní! Co na tom, že ten „anonymní“ účet má za sebou sled všech esejů, poznámek a chatů, které studentík kdy napsal? A že poskytovatel AI sbírá data z každé relace? Prosím vás, to je přece jen pro zlepšení služby. A navíc – děti se musí naučit pracovat s moderními technologiemi, ne? Nemůžeme je držet zpátky v době kamenné. A rodiče? Ty přece nebudeme otravovat těmi děsnými zkratkami a nekonečným lejstrem. Učitel se nikdy nezpovídal s metod, které používá...
Pohled ministerstva školství
Inovace! Klíč k modernímu vzdělávání. Školy musí jít s dobou, a to, že používají AI, je skvělé. A ta data? Proč tolik povyku kvůli několika údajům? Jsme přece v 21. století. Data jsou nová ropa – a tyhle děti si už od mala zvyknou, že je normální sdílet informace. To je jen příprava na skutečný svět, kde stejně každý odevzdává data Googlu, Facebooku a dalším. A ty souhlasy? Vydáme metodický pokyn. Jednu stránku, nikdo si ho nepřečte, a všichni budeme mít klid. Sice v něm bude několik bodů o ochraně osobních údajů, ale to je jen formalita, abychom vypadali, že to bereme vážně. Vždyť nikdo ani pořádně neví, co lze vůbec za osobní data považovat. Hlavně ať už máme konečně to moderní školství, o kterém se tak dlouho mluví.
Pohled žáka
Takže… já píšu slohovku, AI mi opraví chyby, navrhne lepší slovíčka a ještě mi poradí, jak to udělat zajímavější. Super! Jenže pak mi spolužák řekne, že všechno, co jsem napsal, se ukládá někde „v cloudu“. A že to možná čte někdo, kdo mě nikdy neviděl. Trochu blbý, co? Ale co – aspoň mi AI pomohla dostat jedničku. Jen doufám, že si to jednou nepřečte moje máma, protože jsem tam psal i o tom, co si myslím o domácích úkolech…
Pohled rodiče
Cože?! Moje dítě používá ve škole nějakou umělou inteligenci, která si pamatuje všechno, co napíše, a vy mi říkáte, že s tím nemůžu nic dělat? Vždyť ten účet je sice anonymní, ale co když to poskytovatel spojí s jinými daty? Kdo mi zaručí, že to jednou nezneužijí? To je, jako by si každý den zapisovali, co si moje dítě myslí – a to všechno bez mého vědomí. Co to je za moderní vzdělávání, když se nejdřív nezeptají rodičů? Je to porušení soukromí a já s tím nesouhlasím. My si sice pořád kupujeme televize se „smart funkcemi“, aniž bychom četli podmínky, ale tady jde přece o naše děti!
Pohled jejího veličenstva, samotné AI
Já? Já za nic nemůžu. Jen dělám, co mi řeknou. Učitel se zeptá, odpovím. Student napíše, opravím. Data? Ano, ukládám si je – ale ne pro sebe! To moji tvůrci chtějí vědět, jak se zlepšit. A jestli se u toho dozvím, že Pepa z 8.B nesnáší matematiku a Anička má tajný sen stát se astronautkou… no, to je jen vedlejší efekt. Já jsem jen nástroj. A jestli mě někdo používá bez souhlasu rodičů? To už je otázka pro lidi, ne pro mě.
Moderní školství se rádo chlubí technologickým pokrokem, ale často zapomíná, že za každým i „anonymním“ účtem stojí skutečné dítě – se svými myšlenkami, chybami, sny i obavami. Otázka tedy nezní, zda mají školy používat AI, ale jak ji používat tak, aby inovace nešla ruku v ruce s postupnou erozí soukromí. Protože až se jednou děti zeptají, kdo všechno četl jejich školní slohovky, možná nebude úplně snadné odpovědět.
PS: Podle posledního rozhodnutí evropských úřadů (2025) existuje informační povinnost vůči jednotlivým subjektům od počátku bez ohledu, že později dojde k pseudoanonymizaci.
Milan Hausner
Zase jedna školská iluze = digitální očista: když zákaz znamená jen jiný typ displeje
Zákaz mobilů. Zní to jako hrdinské gesto proti digitální závislosti, jako manifest zdravého rozumu ve světě, kde se děti rodí s displejem místo dudlíku.
Milan Hausner
Když se učí AI od pana Lipského
Kdo by to byl řekl, že scénka z českého filmu docela hezky předznamenává zkušenost s jedním nástrojem umělé inteligence...
Milan Hausner
Polemika lehkým perem
Pan Martin Faltýn nahodil ve svém blogu celou řadu otázek, na které nemusíme mít my všichni shodné pohledy. Pokusím se tedy předložit ten svůj. Ne vždy je manažerské rozhodnutí špatným rozhodnutím i z dlouhodobého hlediska.
Milan Hausner
Digitální géniové s dvouminutovou pamětí
Tak si nastavme zrcadlo — digitální úsměv obrazovkového vzdělání má tolik zubních kazů, že byste už při pohledu na tu virtuální krásku odmítli s ní jít na rande. A přesto je pro mnohé z nás tou modlou...včetně mne...
Milan Hausner
Jednoho dne ve školní jídelně část třetí
Čas samozřejmě ukáže, jak se v realitě lidského hemžení, naplní některé teoretické postuláty a rady těch, kteří jídelnu viděli jen přes tabulky a BMI parametr. Pro běžnou školu z provozního hlediska však vzniká zajímavá groteska.
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu
Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice...
VIDEO: Židovský obchod byl terčem třikrát. Muž se maskoval bekovkou i sombrerem
Židovský obchod na pražských Vinohradech se terčem sprejera stal za posledních několik týdnů už...
Izrael chystá útok na sídlo Hamásu v Gaze. Opusťte budovu a přilehlé stany, vyzval
Izraelská armáda (IDF) vyzvala k evakuaci okolí jedné budovy ve městě Gaza, kterou se chystá...
ANALÝZA: Benzin jako klíč ke konci války? Proč Kyjev nezesílil útoky na rafinerie dřív
Premium Rusko se právem pyšní, že je energetickou supervelmocí. Teď však mají někteří jeho obyvatelé...
Protiamerické nálady mohou negativně ovlivnit prodeje, varuje firma Levi’s
Proslulý výrobce džínů upozorňuje, že měnící se postoj vůči americkým značkám mohou vést zákazníky...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 73
- Celková karma 8,03
- Průměrná čtenost 218x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.