Když se všichni chtějí dostat do správné školy (a jen málokdo chce jít do školy hned) I.
Světlá kancelář školské poradenské služby. Je pár měsíců před zápisem a paní psycholožka; řekněme Hana, má na stole šestnáct žádostí o odklad školní docházky. Šestnáct. Z malého předškolního zařízení s třiceti dětmi. Matematika je jednoduchá: víc než polovina rodičů je přesvědčena, že jejich dítě není připravené na školu.
Hanička (5,5 roku) umí číst, počítá do dvaceti, mluví plynně anglicky díky Montessori školce za patnáct tisíc měsíčně. Ale je drobnější postavy. Takže potřebuje odklad. Matěj (skoro 7 let) neumí držet tužku, nerozezná barvy a nejraději by celý den stavěl z kostek. Ale je vysoký a silný. Takže určitě žádný odklad, ať jde konečně do školy – říká tatínek, co nemá čas na nějaké „psychologické kecy“. Paní Nováková sedí před Hanou a vysvětluje, proč její Kubíček potřebuje odklad: „Je prostě ještě malý. Není připravený. Navíc všichni říkají, že je lepší počkat – ať má náskok před ostatními.“ Hana se dívá na test školní zralosti. Kubíček zvládl všechno bez problému. Je průměrně vyspělý šestiletý kluk, naprosto připravený nastoupit do první třídy. Ale maminka četla na internetu, že „děti s odkladem jsou pak úspěšnější“. Četla to na blogu influencerky, která má titul ze sociologie médií, takže určitě ví, o čem mluví.
Hana zkouší diplomaticky: „Víte, Kubíček je vlastně připravený...“ Paní Nováková kontruje: „Ale náš soukromý psycholog řekl, že odklad je nejlepší řešení, kontruje paní Nováková Samozřejmě řekl – když mu za doporučení zaplatila osm tisíc korun. A pokud někomu platíte osm tisíc, diagnóza a doporučení mají přece tu OPRAVDOVOU cenu.
Mezitím v jiné školce paní učitelka marně přemlouvá rodiče Adámka, aby zvážili odklad. Adámek nemluví ve větách, má problém se soustředěním, sociálně je na úrovni tříletého dítěte. Ale rodiče nesouhlasí: „My nechceme, aby byl jiný než ostatní. Navíc to dodělá naše pracovní plány – už jsme s tím počítali!“
Výsledek? Kubíček dostane odklad a půjde do školy jako sedmiletý gigant mezi šestiletými trpaslíky. Adámek nastoupí do první třídy, kde bude beznadějně ztracený; což nakonec stejně skončí tím, že za dva roky bude opakovat. Ale až se to stane, budou za to samozřejmě moci „nekompetentní učitelé“.
A pak přichází ta nejzábavnější část: výběr školy.
Paní Svobodová má dceru Emičku. Emička je naprosto průměrné dítě, což je, mimochodem, úplně v pořádku. Ale paní Svobodová má jiné plány. Začíná pátrání po „té správné“ základní škole. Ne té za rohem, kam chodí všechny děti z okolí. To by byla hloupost! Ta pravá škola musí splňovat kritéria:
- Musí být „alternativní“ (čti: rodiče tam mohou mluvit do výuky)
- Musí mít „moderní přístup“ (čti: žádné známky, žádný tlak, děti si řídí tempo samy) a hlavně to musí všude říkat, nemít už učitele, ale průvodce...a tak
- Nesmí tam být „problémové děti“ (čti: chudé rodiny, cizinci, děti se speciálními potřebami)
- Musí mít „nadstandardní vybavení“ (interaktivní tabule v každé třídě jsou minimum)
- A hlavně – musí tam chodit „správné“ děti
Paní Svobodová stráví tři měsíce objížděním dnů otevřených dveří. Má v Excelu tabulku s patnácti školami, hodnotící kritéria a barevně odlišené sloupce podle priorit. Prý dokonce požádala umělou inteligenci o stanovení koeficientu úspěchu svého kamaráda Chat GPT. Ve vedlejším sloupci má poznámky typu: „Škola u parku – Ne, viděla jsem tam cikánské dítě“ nebo „Montessori ZŠ Vinoseče: Ano, ale čekací listina 2 roky, potřeba donace 50 000 Kč“. Nakonec Emička nastoupí do soukromé školy za dvacet tisíc měsíčně. Ne proto, že by to potřebovala. Ale protože maminka potřebuje na WhatsApp skupině rodičů napsat: „My jsme si vybrali Waldorfskou školu, tam se učí jinak, tam respektují individualitu dítěte.“
Respekt individuality v praxi znamená, že když Emička nechce počítat, tak nepočítá. Když nechce sedět, tak nemusí. A když dostane trojku (pardon, „potřebuje ještě více podpořit v rozvoji matematických dovedností“), tak je to chyba systému, ne Emiččina.
Zatím ve státní škole za rohem sedí třicet dětí ve třídě. Včetně Nasry, která neumí vůbec česky. Včetně Vojtíška s odloženou diagnózou autismu (rodiče nesouhlasili s vyšetřením, protože „nálepky škodí“). Včetně Adámka, který není zralý, ale rodiče odklad nechtěli. A včetně Marečka, který by tam vlastně ani nemusel být, protože je nadaný – ale jeho rodiče nedělají excel tabulky škol, prostě ho poslali tam, kam chodí všechny děti z ulice.
Paní učitelka Marta se na tuto směsici dívá a v duchu počítá roky do důchodu. Má tam dvě děti s odkladem, které jsou o hlavu vyšší než ostatní a nudí se, protože dávno umí všechno, co se probírá. Má tam čtyři děti bez odkladu, které by ho zoufale potřebovaly. A má tam pět prázdných židlí – protože tyto děti chodí do škol, kam jejich rodiče „investovali do budoucnosti svých dětí“.
Ředitelka školy mezitím řeší s krajským úřadem, proč má tak nízké počty žáků. „Musíme šetřit, takže vám snížíme rozpočet,“ říká úřednice přes Teams. Ředitelka se snaží vysvětlit, že všichni rodiče, co mají na výběr, volí soukromé nebo církevní školy. Ti, co nemají na výběr, posílají děti sem. Často s komplikovanou rodinnou situací, často s migrujícím zázemím, často s nezaplaceným obědem. „To není náš problém,“ usmívá se úřednice z obrazovky. „Musíte být konkurenceschopní. Nabídněte rodičům něco atraktivního.“ Atraktivního. S rozpočtem, který vystačí na toaletní papír a křída, pokud budou šetřit.
Paní Nováková zatím na facebookové skupině „Rodiče první třídy - ZŠ Sluníčko Elite“ píše status: „Holky, kdo má zkušenosti s angličtinou už od první třídy? Nechci, aby Kubíček ztrácel náskok z odkladu!“ Má 47 lajků a 82 komentářů. Polovina radí soukromé lekce za 500 korun na hodinu. Druhá polovina varuje, že „škola by měla dělat víc“.
Kubíček má sedm let, měří 130 centimetrů a při nástupu do školy umí všechno, co se učí v první třídě. Bude se tam celý rok nudit a rodiče budou zklamaní, že „škola ho neposunula dál“. Za tři roky bude mít průměr jedna a rodiče budou pyšní na to, jak dobře zainvestovali do odkladu. Adámek má šest let, měří 110 centimetrů a nerozumí ani základní instrukci „Sedni na židli“. Za tři roky bude opakovat první třídu a rodiče budou nadávat na nekompetentní učitele, kteří „nedokázali jeho problém včas odhalit“.
A Marta? Ta si večer nalije další sklenku vína a přemýšlí, jestli se má ještě obtěžovat psát individuální vzdělávací plány, když stejně polovina rodičů má pocit, že jejich dítě je buď přezralý génius, nebo je vlastně všechno v pořádku a škola by jen neměla tolik tlačit. A teď ještě přidáme slovní hodnocení, což v heterogenní třídě bude totéž jako napsat román a soutěžit o Pullitzerovu cenu...
Vítejte v české předškolní a školní výchově. Kde ti, co odklad nepotřebují, ho dostávají jako strategickou investici. Kde ti, co ho potřebují, ho nedostanou, protože rodiče se bojí stigmatu. A kde ti, kteří by chtěli normálně dát dítě do normální školy za rohem, jsou považováni za lidi bez ambicí. Systém funguje skvěle. Akorát bohužel pro nikoho.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.