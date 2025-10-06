Když se učitel/ka sžije se školním řádem
Žákyně, řekněme Petra, se odváží do školy v pruhovaném tílku. V tu ránu se z temného kouta ředitelny vynoří Hlídací duše školního řádu, otevře svatou knihu na straně 47, odstavec 12, písmeno c), které praví: „Žákyně chodí do školy slušně oblečena.“ Následuje trojdílný soudní proces, pětidílné odvolání rodičů a Petra končí s ředitelskou důtkou za „nedovolené nošení textilu“.
Školní řád je jako nemilosrdný robot – hloupý, předvídatelný a neoblomný. Jeho textace je někdy tak absurdní, že se z ní dá alespoň zpočátku trochu smát. Třeba když paragraf 38 stanoví přesný úhel, pod kterým má být otevřeno okno při větrání (skutečně existuje), nebo když příloha č. 5 detailně popisuje, co je „povolená aktivita v době polední pauzy.“ V souvislosti s novou metodikou pro školní jídelny ale bude velmi potřebné právě do této rubriky zanést nový zásadní zákaz – nedat svým spolužákům kousnout z vnesené krabičky s jídlem. Je to jako bojovat s byrokratickou verzí Terminátora.
Do třídy vstoupí paní učitelka (pan učitel), co ale nepotřebuje žádný řád. Oni JSOU TEN ŘÁD. Jejich pohled dokáže zmrazit kvantové částice. Když se zeptají: „Kdo nemá domácí úkol?“, neptají se. Rovnou konstatují existenciální prohru každého druhého žáka.
Zatímco rigidní řád je jako past nastražená na zvířata, kterou můžete s trochou štěstí obelstít, kantoři v této roli jsou lovci. Cítí váš strach. Slyší, jak se vám potí dlaně nad nedopsaným domácím úkolem. Ví, že jste včera večer hráli střílečku místo studia přítomného času prostého.
Z deníku žáka v třídě jejich třídě:
- Když se opozdíte o minutu, donutí vás celou hodinu mluvit v budoucím čase: „Budu chodit do hodin včas...“
- Zapomenete-li pomůcku, musíte celou hodinu kreslit kružítkem, které vám paní učitelka zapůjčí.
- Při odevzdání sešitu s „neestetickým“ přeškrtnutím vás nechá přepsat celý referát desetkrát.
Školní řád má jednu obrovskou slabinu – je to jen text. A jak nás učí všechny teenagerské rebelie a vlastně celý život, text se dá kreativně interpretovat. Na řadu podobných příkladů si jistě vzpomenete sami.„Zákaz používání mobilních telefonů o přestávkách“ se dá číst jako „výzva k vytvoření sofistikované sítě šeptandy a krycích manévrů v okolí šatních skříněk“. Je to hra na kočku a myš, kde myš občas uteče.
Zato s nimi to žádná hra není. Jejich přísnost je obohacena o lidskou (nebo spíše nadlidskou) vynalézavost v trestech. Kdo by nevzpomínal s hrůzou na chvíli, kdy vás nechají přednášet o významu nerostů, poté co jste hodili křídou? Řád by na vás poslal za ředitel. kantoři vás pošlou do hlubin geologického ponížení. (Malé k na začátku větu není gramatickou chybou).
Pár dalších příkladů:
- Učitelka nutí žáka celou hodinu stát jako sloup úcty buď v koutě, nebo za dveřmi. Pořád se občas vyskytuje
- Kantor, jenž za zapomenutý úkol přikáže žákovi, aby celou hodinu vysvětloval svou zapomnětlivost v rýmech.
- Učitel, který při žvýkání žvýkačky donutí provinilce přednášet s otevřenou pusou před zrcadlem o nebezpečí oxidu uhličitého v atmosféře.
A zde přichází ten nejzásadnější rozdíl. Padesátistránkový řád je neosobní pamflet. Je to jako být trestán algoritmem. Zatímco řád vám sebere půl hodiny života čtením pouček, kantoři s malým ká vám seberou sebevědomí, radost z učení a přesvědčení, že máte alespoň špetku intelektu. Jejich poznámky nejsou suchopárné jako paragrafy. Jsou to básně zmaru. Jsou jejich věčným souputníkem včetně uštěpačných poznámek ke kolegům, kteří někdy nad lumpárnou dítek školou povinných přimhouří oči.
Závěr je tedy jasný. Ať je ten řád jaký chce, pořád je ve své podstatě fér. Rigidní a neústupní kantoři představují M.Aliho v jeho nejlepších letech – jsou nepředvídatelní a osobní. Řád je hloupá zeď, o kterou se ale můžete otřít. Kantoři jsou však průvodci v bažinách, která vás může stáhnout ke dnu. Bohužel...
Že už takové paní učitelky neexistují? Ano, máte naprostou pravdu,
Přijměte prosím tuto esej jako moje poděkování všem skvělým kolegyním a kolegům, kteří prošli mým pedagogickým sborem–- až na těch pár vyjímek samozřejmě.
Milan Hausner
Překladač mezi strojovou dokonalostí a lidskou duší
Proč AI nepíše sama sci - fi? Proč takové slátaniny našinci neradi čtou? Vždyť ten lidský pisálek to tvoří stejně jako ten stroj? Zkušenosti s vesmírem nemá, tak jakýpak rozdíl?
Milan Hausner
AI a penicilin, aneb proč algoritmus nikdy nezapomene uklidit Petriho misku
Flemingova genialita nespočívala v naprogramovaném cíli, ale v jeho schopnosti vidět spojitost tam, kde ji jiní neviděli. Místo toho, aby zkažený vzorek vyhodil, využil jej k myšlenkové analýze s vyústěním v Nobelovu cenu.
Milan Hausner
Lesk a bída ...AI ...už taky na ní došlo...
Chcete vědět, proč AI nikdy nevymyslí penicilín, ale zato vám s jistotou uvaří chutný lektvar z mochomůrky? Připravte se na nejméně pět lesklých bíd, které rozloží vaší víru v digitální zázrak na prvočísla.
Milan Hausner
Lesk a bída školních řádů - ztracen v labyrintu paragrafů
„Školní řád: 50 stran, 42 zákazů, 6 práv, 7 příloh. Dokument, který nerozumí babička, rodič, učitel, ředitel – a nakonec ani inspektor. Papír, který měl chránit děti, se proměnil v labyrint paragrafů...
Milan Hausner
Lesk a bída metodické podpory - 1
Ach, ta metodická podpora! Ten velejemný mechanismus, kdy se obsah tak roztomile promění v formu, až je z toho najednou... no, vlastně zase jen obsah.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.