Když se učí AI od pana Lipského
Ano, jde o kultovní scénku z Císařova pekaře, kde pan Werich s panem Lipským excelují. Pan Werich říká: „my mu nerozumíme, ale stejně mu věříme...“ A s tou Ai je to tak nějak podobně...
Naprosto doslova tento výjev (Patlama, patlama) odpovídá mému hlubšímu dojmu z novějšího AI nástroje KIMI. Můj dnešní příspěvek je osobně zaujatý, na malém vzorku, a je založen na čistě osobních a nejspíš uražených pocitech, nikoli na objektivním zhodnocení, proto prosím ji takto přijměte. Očekával jsem pokročilou entitu, která mi rychle vyhledá rodokmen a přehled životních milníků mého táty, o kterém jsem tady už leccos napsal. Představte si, že Kimi už o mých článcích na LinkedIn před dvěma měsíci věděla, což nedá ani slovutnější operátor. A dokonce z nich v odpovědí čerpala!!! :) Z Dobromily Komenské (fiktivní autor našeho společného překladu) se stala najednou jeho dcera a moje sestra, co mi navíc ukradla autorství právě těch článků... Panečku, kdo by to do té fiktilky řekl...taková rodinná kariéra...
A pak následovalo neutuchající patlamo a patlamo... Z hlediska odbornosti těch chyb tak moc nebylo, zato v rodinné historie nebylo snad správně vůbec nic. Nemá smysl rozsah hranic těchto prapodivných konotací víc hodnotit. Kimi bez varování zamění data – historiky promění na babičky, aktuální události vykřičí jako dvacet let starou kavárenskou záležitost a zcela ignoruje, když text, z kterého vychází, informace opsahuje správně. Prostě asi neumí dobře česky... ne, ne, ne... spíš prostě nechápe kontext, souvislosti, ale zejména čas... Trocha ironie a vtipu je pro umělou inteligence doslova rána do vazu.
Je vůbec možné se na takový nástroj spolehnout? Nepopírám, plynulý proud textů mi dal spoustu námětů na výukové hodiny, poetické rodokmeny, haldy myšlenek k historickému brainstormingu či určitě by se našlo pár námětů na beletristický román ve stylu dějepisného scifi. Podle mého, ničím neověřeného a zcela subjektivního názoru, Kimi AI funguje spíš jako generátor absurdního chaosu než jako spolehlivý asistent. Ale pro ty, kdo hledají inspiraci v nečekaných zápletkách, se může stát nekonečným zdrojem groteskních příběhů. Pohádky v moderním duchu píše úžasné...
A když už nic jiného, jednu věc mi připomněl naprosto dokonale, a bez zaváhání. Důvěřujte vlastním očím a vlastním pramenům. A mně nezbývá než si vzpomenout na naši rodinnou historku s Jiráskem. Ta by teprve v této čínské souvislosti dostala vpravdě celosvětový rozměr.
Poznámka: U Aloise Jiráska si Kimi zas tolik nevymýšlel... :), evoluci také docela obstojně zplodil, odkazy k dalšímu studiu sice přiřadil teoreticky správně, ačkoli... ani jeden nešel otevřít...
Textově jsou ale výstupy docela konsistentní.
Nezbývá než parafrázovat poučku jistého pána s bradkou, jehož jméno si netroufám ani vyslovit, na novou formu: „Ověřuj, ověřuj, ověřuj.“ A je úplně jedno v kterém nástroji...
|Další články autora
- Počet článků 71
- Celková karma 8,05
- Průměrná čtenost 216x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.