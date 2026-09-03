Když se trouba napa(ř)ruje
A ani si toho nevšimne.
Představte si troubu. Zavřená dvířka, teplota stoupá, vzduch hustne. Většina lidí by v tu chvíli otevřela, vystoupila, aspoň se nadechla. On ne. On si v tom vedru ještě narovná kravatu, upraví úsměv a začne vysvětlovat, proč je právě tady nejpohodlněji na světě. Protože on ví. On vždycky ví. A když se stěny začnou rozžhavovat, není to problém trouby. Je to problém všech, kteří se dívají. Naparování je u něj ne koníček, ale životní funkce. Bez něj by se zhroutil. Proto musí realitu neustále přepisovat.
Když fakta ukazují jedním směrem, on ukáže druhým a prohlásí, že to je jediný správný. Když se mu něco nepovede, není to chyba. Je to nedorozumění. Když se mu něco povede, není to náhoda. Je to důkaz jeho výjimečnosti. A když se kolem něj začne vařit vzduch, prohlásí, že to není horko. To je jenom energie, kterou on sám vyzařuje. A ten vzduch si ho nezaslouží.
Nejnebezpečnější na tom není arogance. Arogance je hlučná a viditelná. Tohle je tiché a systematické. Trouba, kterému je horko i v troubě, si opravdu myslí, že peče on, a ne že je smažen ve vlastní šťávě. Že řídí i teplotu, když už nemá ty větrníky na starosti, a ne že je jí vystaven. Že ostatní jenom nechápou, jak geniální je jeho způsob přežití ve vlastní iluzi.
A právě proto to funguje tak dlouho. Protože člověk, který je ochoten se uvařit, jen aby nemusel přiznat, že se mýlí, má v sobě zvláštní sílu. Sílu, která vypadá jako sebevědomí. Dokud se dvířka neotevřou. A pak je najednou vidět, že to, co vypadalo jako pevný postoj, byl jen plyn, který se neměl kam vypustit.
Trouba, kterému je horko pro naparování i v troubě, není tragická postava. Je to postava, která si tragédii sama upekla. A ještě si k tomu namazala na hlavu margarín.
Milan Hausner
Gambit svědomí (sebevědomí) na semaforu
Existují lidé, kteří mají v hlavě místo kompasu semafor. Ne ten, co usměrňuje dopravu. Je to primitivní přístroj s jedním jediným účelem: zabránit havárii vlastního svědomí či sebevědomí. Podle toho, jak chcete.
Milan Hausner
Kdo lže, když AI halucinuje (tedy) spíš kecá
Pan Vejsada ve svém textu trefně popsal jeden z paradoxů dneška: rádi se pohoršujeme nad tím, jak si umělá inteligence vymýšlí a „halucinuje“, zatímco my lidé děláme se svými vlastními vzpomínkami a realitou úplně to samé. A basta
Milan Hausner
Co by... kdyby
V našem blogu se objevují víceméně náhodně texty, kde redakce přiznává, že jsou psány AI. Ale co by....kdyby...
Milan Hausner
Veš na sušence ragebaitu
Za mých bezmála třicet let v ředitelně jedné pražské školy jsem si vybudoval bláhovou iluzi, že mě rodičovská kreativita už nemá čím překvapit.
Milan Hausner
Iluze v želatině
Americký trh s doplňky stravy bývá často a poprávu častován přirovnáním k Divokému západu. Prostě western je tamnímu marketingu vlastní.
|Další články autora
Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí
Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou...
Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?
Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín,...
30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller
Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena...
XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun
Poznáte, která evropská země má tuto vlajku?
Evropské vlajky mají často podobné barvy i motivy, přesto je každá z nich něčím specifická a...
Při ranní nehodě u Kralovic se dnes zranili čtyři lidé včetně dvou dětí
Čtyři lidé, z toho dvě děti, utrpěli dnes ráno kolem 7:00 zranění při nehodě dvou osobních aut u...
„Byl bych prospěšný.“ Soud rozhoduje o propuštění doživotně odsouzeného vraha
Doživotně odsouzený trojnásobný vrah Jaroslav Hejna znovu žádá o podmínečné propuštění. O jeho...
Už ji nebudu hájit. Ženu viněnou z utýrání jezevčíka náhle opustila advokátka
Hlavní líčení v případu utýraného jezevčíka v Teplicích se komplikuje. Obžalovaná žena přišla o...
Zdravotnice při záchraně studenta na výcviku selhaly, potvrdil soud. Jedné trest zmírnil
Odvolací Krajský soud v Brně dnes potvrdil dvěma zdravotnicím v případu smrti studenta Univerzity...
- Počet článků 753
- Celková karma 8,57
- Průměrná čtenost 190x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.