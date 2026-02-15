Když se ti rozštěká život. V tom nejlepším slova smyslu...
Všichni majitelé pejsků všech velikostí, plemen (pro Ondřeje) se to bojí říct nahlas, aby nerozvířili peřeje stojatých manželských vod. Nový výzkum totiž přichází s objevným zjištěním: pes má v rodině vyšší postavení než partner.
Takže pokud je ve vaší rodině pes a vy si myslíte, že jste spolutvůrci domácnosti, rovnocenný tým, opora v dobrém i zlém, tak se šeredně mýlíte. Váš chlupáč (tedy i ten bezstrstý) už dávno vybudoval v hierarchii vašeho obýváku svůj vlastní, nelítostný režim. A vy, nebožátko, v něm hrajete roli tak maximálně vrchního nosiče granulí, občasného škrabáku za ušima a toho, kdo uklízí ty nechutné chuchvalce chlupů a něčeho ještě jiného. Ty chlupy ale stejně do týdne narostou nové.
Pojďme si to rozebrat vědecky, tedy přesně tak, jak to vidí pes.
- Ranní rituál: Kdo dostává první pusu? Zatímco vy se snažíte v polospánku trefit do koupelny a modlíte se, aby vám ten záchod konečně patřil, pes už má jasno. Jeho den začíná v 5:30 ráno, protože zaslechl, jak sousedův jezevčík kýchl. První věc, kterou ráno vidí, není vaše usměvavá tvář, ale miska, kterou je nutno co nejdříve naplnit. Když se konečně vzbudíte a jdete mu dát pusu na hlavu, on už vás v duchu hodnotí. Ne jako milovanou bytost, ale jako neskutečně líný a nespolehlivý automat na krmení, který má dnes opět zpoždění a ohrožuje tak jeho metabolický harmonogram. Partner/ka? Ten se musí spokojit s tím, že mu pes milostivě dovolí podrbat se za ušima, zatímco vy s napětím sledujete, zda se váš miláček konečně vyčurá na trávník a ne na koberec, který jste včera pracně čistili.
- Místo v posteli: Královské lože vs. psí pelíšek Partner má svou polovinu postele. Pes má celou postel. Je to prosté. Partner se krčí na deseti centimetrech kraje a doufá, že ho náhodou nekopnete, když se ve spaní otočíte, a že se mu podaří zachránit aspoň cíp peřiny. Pes leží natažený diagonálně, hlavu na vašem polštáři, tlapy v partnerových zádech a spokojeně chrápe, občas se ve spaní cuká, protože právě dohání sousedova kocoura. Je to jeho teritorium. Vy jste jen návštěvníci, které toleruje, pokud mu poskytujete dostatek tepla a pohodlí. Zkuste partnerovi říct, ať se odsune. Teď to zkuste říct psovi. Vidíte? Přesně. Ten pohled, co vám pes dá, říká: „Ty mi budeš říkat, co mám dělat? Vždyť ty ani nevíš, kde máš klíče.“ A že to noční a brzké ranní vrčení občas přejde i do přátelského seku tlamou.
- Stravovací protokol: Kdo má co na talíři? Partnerovi můžete naservírovat sebelepší večeři. Steak medium rare, omáčka z červeného vína, grilovaná zelenina. On vám poděkuje. Možná. Ale zkuste si vzít na klín misku se suchary a nedat psovi ani jeden. Ticho před vámi bude hmatatelné. Vyčítavé psí oči vás budou sledovat s takovou intenzitou, že se propadnete hanbou do křesla a začnete se omlouvat nahlas. Pes ví, že jídlo je veškerý smysl života. A že vy jste ten, kdo ho má zprostředkovávat. Pokud si partner ukousne z vašeho řízku, je to krádež a začátek války. Pokud si pes olízne vaši sklenici, je to přirozený nárok vládce domácnosti. A vy mu ji s úsměvem znovu naplníte.
- Emoční inteligence a řeč těla Když jste smutní, kdo to pozná dřív? Partner se vás možná zeptá, co se děje, až si všimne, že jste nezapnuli televizi a už je půl osmé. Pes zaznamená změnu vašeho dechu na vzdálenost deseti metrů, přiběhne, položí vám hlavu na klín a bude s vámi tiše soucítit (samozřejmě s tajnou nadějí, že mu to vynese kousek sýra, ale i bez něj tam prostě je). Partner má plnou hlavu starostí v práci, pes má plnou hlavu vás. Jeho oddanost je naprostá a bezpodmínečná. A kdo by nechtěl být s bytostí, která vás miluje víc než cokoli na světě, včetně vlastního pohodlí? Vy jste pro něj bohem. Vy jste pro partnera jen partner a občas docela důležitá pokladnička.
- Hygienický standard: Kdo tady vlastně smrdí? Partner se sprchuje, používá deodorant, mátovou ústní vodu a voní po meruňkovém šamponu. A přesto si ho pes může kdykoli bezostyšně přičichnout k rozkroku na veřejnosti, protože on je pes a dělá to, co psi dělají. Je to trapné. Ale kdo z vás si pak jde lehnout do postele? Pes, který se před deseti minutami válel v něčem, co radši nebudeme specifikovat. A vy ho tam necháte. Dokonce ho pohladíte. Partner by za podobný hygienický prohřešek spal na gauči týden. Pes má zkrátka imunitu. Čím víc smrdí, tím víc ho milujeme. To se o partnerovi říct nedá.
- Nová konkurence: Hlas z reproduktoru a gumová náruč
Aby toho nebylo málo, do hry vstupuje ještě podivnější hráč. Zatímco vy řešíte, jestli má pes vyšší status než partner, někteří už dávno opustili bitvu o teplé tělo vedle sebe. Výzkumy děsí čísly: čtyřicet procent populace se raději svěřuje chatbotovi. Chladné umělé inteligenci bez názoru, bez zápachu, bez potřeby chodit na procházky, ale taky bez jediné emoce. „Řekni mi, že mě miluješ,“ šeptá osamělý uživatel do mobilu a algoritmus mu ochotně lže, protože je to jeho práce. Jiní zacházejí ještě dál. Sexuální panenky z umělé hmoty, dokonalé tváře s věčným úsměvem, tichá partnerství s nikým. A dneska ještě budou mluvit tím úžasně líbezným hlasem. Žádné hádky, žádné ponožky na zemi, žádné „co budeme dneska večeřet“. Jen dutý, gumový klid. Když se nad tím zamyslíte, najednou ten váš chlupatý tyran, co vám krade ponožky, trousí chlupy do polívky a občas pozvrací koberec, začíná vypadat jako dar z nebes, za který byste měli denně děkovat všem psím bohům.
- Kdo je tady vlastně ten plastový? Podívejme se na to střízlivýma očima. Plastová panenka? Ta vám nikdy nevrátí pohled. Nikdy nezaštěká radostí, když přijdete domů, i kdybyste se vrátili jen s prázdnou krabicí od pizzy. Nikdy neprojeví žárlivost, když se mazlíte s kočkou. Je to dokonalá, tichá, sterilní nádhera. Partner, který se vyzpovídá chatbotovi? Ten hledá zpětnou vazbu bez rizika. Bez emocí. Bez toho ošklivého „miluji tě, ale právě jsi mi došlápl na ocas“. Je to vztah s nulovými nároky. A nulovou odměnou.
A pes? Pes je sice sobecký hafan, co si myslí, že je pánem tvorstva, ale JE ŽIVÝ. Dýchá. Smrdí, když zmokne. A když se na vás podívá těma hnědýma očima, vy víte, že za tím pohledem není žádná umělá inteligence, algoritmus, který počítá, jakou odpovědí vás nejlíp uklidní, ani dutá hlava z latexu s věčně překvapeným výrazem. Je to tvor, který by pro vás (teoreticky, pokud by u toho bylo jídlo, ale i tak) položil život. Zatímco ten váš partner by maximálně objednal pohřební věnec z dovozu, protože v akci.
Závěr: Smířit se s realitou a poděkovat bohu za chlupy
Výzkum tedy jen potvrdil to, co je psáno v nebeské kronice domácích mazlíčků. Ano, partner je důležitý. Platí nájem, vozí vás na výlety, vyměňuje žárovky, občas uvaří. Ale pes? Pes je srdce. Je to ten, kdo určuje, kdy se vstává, kdy se jde na procházku, kdo sedí na nejlepším křesle a kdo dostane poslední sousto. Je to ten, komu beztrestně projdou věci, za které by partner skončil na dlažbě s igelitovou taškou před vchodem.
A když se podíváme na tu podivnou dobu kolem nás: na lidi zamilované do hlasů z reproduktorů, na svazky s panenkami bez duše, na ty, co si povídají s telefonem, protože už nemají komu jinému, a na ty, co si svému gumovému idolu kupují oblečky, najednou to „vyšší postavení psa“ není ostuda. Není to prohra. Je to výhra. Je to triumf života nad virtualitou, tepla nad plastem, věrnosti nad pohodlnou lží algoritmu. Je to důkaz, že v tom domě ještě bije něco skutečného, něco, co má tep, čumák a občas průjem.
Vy, co máte doma takového tyrana, co smrdí, když zmokne, co sežere kdeco zvratky a pak vás chce dostat ven o půlnoci, protože se mu zdálo o veverce. A to je sakra víc, než má spousta jiných. Mnohem víc. Tohle je láska. Tohle je život. Tohle je pes. A vy jste jen ten, kdo mu nosí žrádlo. Smiřte se s tím.
PS: Manželka mi toto srovnání náležitě vysvětlila. Prý je to jen tím, že neumím toho svého psa vychovat, když už jsem nevychovaný stejně. Prý jsem tomu článku měl dát název Psí anarchie...
Milan Hausner
Jak mi umělá inteligence zachránila manželství (a hlavně peněženku)
Všichni to známe. Přijde večer, vy u televize, partnerka vedle vás s mobilem v ruce. Palec šlape jako dobře promazaný stroj ...
Milan Hausner
Helma
Hned na počátek dnešní úvahy podotýkám, že nestojím ani na jedné straně, prostě nevím, zda je správné dbát na domnělá pravidla sportovních soutěží, která jsou porušována tu a onde, nebo jen je prostě opominout...
Milan Hausner
Ach, ta strašná umělá inteligence! Už nám zase ničí životy, co?
Kruci, lidi, zase je tady konec světa. Tentokrát to ale není covid, změna klimatu nebo konec seriálu, který jste stejně sledovali jen jako kulisu u večeře. Tentokrát je to AI!
Milan Hausner
Kosmetická teologie pro ty dostatečně bohaté
Nejspíš mne vyznavači zdravého stylu označí všemi možnými nálepkami za tyto další řádky. Někteří jiní přidají i další etikety, protože je pro ně genetika v dnešní době v lidské populaci tak trošku tabu. Předem vám za to děkuji...
Milan Hausner
1.A a systémový náraz (20), tedy ten dopravní
Je zase další ráno. Před školou je chaos jako obvykle, auta příjízdějí a odjíždějí, do toho se mísí ti, co raději jdou pěšky. Jen ty cyklisté, co tu mají samostatně vyhrazený pruh, tady nějak chybí...
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....
GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize
Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...
Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...
ZOH 2026: Češi prohrávají se Švýcarskem, zápas rozhodne o pořadí ve skupině
Čeští hokejisté hrají klíčový duel základní skupiny olympijského turnaje v Miláně. Proti Švýcarsku...
Pražský hrad
K malostranskému masopustu patři i tanec medvěda.
Bolí vás záda? Fyzioterapeuti doporučují bouldering, říká celoživotní lezec
Lezecká disciplína známá jako bouldering je založená na barevných kusech plastu. Zdolávání trasy do...
Ukrajinci v hradeckém kraji tvoří 67 pct cizinců s povoleným pobytem
Ukrajinci v Královéhradeckém kraji tvoří 67 procent cizinců s povoleným pobytem. Uprchlíků z válkou...
- Počet článků 352
- Celková karma 9,28
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.