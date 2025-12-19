Když se rozhoduje stroj: Roje dronů a algoritmus bez svědomí
AI řízené roje dronů, schopné samostatně vyhodnocovat cíle, koordinovat útoky a měnit taktiku v reálném čase. A co je nejznepokojivější? Člověk z tohoto procesu mizí. Ne jako operátor, ale jako svědomí. Kdysi námět pro sci fi či thriller. Pamatujete Pád anděla, kdy Charles Butler zachrání Morgana Freemena při rybaření před podobným kouskem? Jenže dnes je to bohužel tvrdá, a pro mne až apokalyptická vize budoucnosti.
Ukrajinské firmy, americké startupy i čínské laboratoře pracují na systémech, kde jeden člověk určí směr – a desítky dronů už „myslí“ samy. Pokud jeden vypadne, ostatní převezmou jeho roli. Pokud cíl unikne, algoritmus najde jiný. Efektivita? Ohromující. Kontrola? Iluzorní.
Roje dronů jako úchvatná show se docela snadno změní v rozsévače hrůzy.
Zprávy z fronty (zejména té ukrajinské) ukazují, že drony dnes přinášejí až 80 % obětí. A přesto se jen zřídka zeptáme: Kdo nese odpovědnost, když stroj vybere špatně? Kde je hranice mezi „chytrou zbraní“ a „autonomním predátorem“?
Technologie bez etiky je jen nástroj destrukce
Vojenské využití AI se neomezuje jen na drony. Algoritmy dnes analyzují satelitní snímky, předpovídají pohyb nepřítele, navrhují strategii. Ale právě u dronů se poprvé setkáváme s tím, že rozhodnutí o životě a smrti může padnout bez lidského zásahu. To není jen technologický milník. To je etický zlom.
Představme si situaci: roj dronů dostane úkol zničit konvoj. Jeden z dronů identifikuje „podezřelý objekt“ mimo plán. Algoritmus vyhodnotí riziko a zaútočí. Objekt byl civilní. Kdo je odpovědný? Vývojář? Operátor? Politická reprezentace? Nebo nikdo?
Znepokojení není slabost. Je to reflexe.
V době, kdy se AI stává součástí rozhodovacích procesů, je znepokojení nejen oprávněné, ale téměř zásadní. Pokud se nebudeme ptát teď, budeme se jednou jen divit, jak snadno jsme předali rozhodování o životě a smrti algoritmu, který nikdy nebude mít svědomí, jen výpočetní výkon.
Je snadné obdivovat technologii. Je těžší ji regulovat. Ale právě v tom spočívá naše odpovědnost. Ne jako programátorů, vojáků nebo politiků. Ale jako lidí. Drony jsou extrémním případem, ale co samořídící auta a navazující autonehody? Nejde tu obecně řečeno o stejný problém, i když v menším měřítku?
Když se z války stane software
Znepokojení roste i kvůli tomu, jak rychle se tyto technologie šíří. Software pro koordinaci dronů je dnes komerčně dostupný, některé firmy ho dokonce nabízejí jako open-source. Co se stane, až se dostane do rukou teroristických skupin? Až se rozhodování o cílech přesune z vojenských štábů do improvizovaných bunkrů? Nepochybujte o tom, že teroristické buňky podobná zařízení nezkoušejí! Jak se chránit před těmito breberkami dnes pořádně neví nikdo, a případ vpádu 20 dronů do Polska je toho víc než dobrým důkazem. Kdyby měly hlavice...
Válka se mění. Už to nejsou tanky a zákopy, ale algoritmy, senzory a datové toky. A zatímco se politici hádají o rozpočtech, technologie běží dál. Bez zpětné vazby, bez morální brzdy.
Potřebujeme novou etiku. Ne nový software.
Možná je čas přestat se ptát, co všechno AI dokáže. A začít se ptát, co by dělat neměla. Ne kvůli technickým limitům, ale kvůli lidské důstojnosti. Pokud se rozhodování o životě stane výpočtem, pak jsme ztratili něco zásadního. Ne kontrolu. Ale smysl. A pak už je jen krůček k tomu ztratit i lidské životy...
Slzy na síti ...ach, jak procítěné VI.
Zranitelnost na oko je jako módní brýle: nasadíte je, aby všichni viděli, že „vidíte hloubku“, ale ve skutečnosti jde jen o dobře nasvícený doplněk.
Digitální euro: sen o penězích, co si Vás dobře pohlídají
Evropská centrální banka, ta laskavá chůva našich peněženek, nám chystá opravdu grandiózní dárek. Digitální euro = digitální juan.
Jazyk roku 2025: Na stojáka
Zdá se, že rok 2025 překonal sám sebe v umění sebeparodie. Nestačilo mu, aby se naše realita stala satirou; musela se stát meta-satirou, komentářem na komentář, kde i jazyk se vzpouzí své vlastní vážnosti.
Malí skeptici, velcí proroci: když slečny a chlapci vítězí nad AI kazateli
„Děti vědí, že AI je jen nástroj. Evangelisté ji vzývají jako spasení. Malí skeptici brání autenticitu a proces učení – a ukazují, že moudrost není v optimalizaci, ale v lidském spojení.“
Tak příznačné s prvky existencionálního bludu, a o Vánocích zvláště
Na sociálních sítích se rozjelo vpravdě vánoční téma, jakpak že to mluvíme s chatbotem. Značné množství komentářů ukazuje, že téma antropomorfizace není vůbec mrtvé...
- Počet článků 231
- Celková karma 8,52
- Průměrná čtenost 203x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.