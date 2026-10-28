Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Když se agent přihlásí místo člověka

Milan Hausner
Milí čtenáři, tentokrát nejde jenom o banky, i když prioritně ano. Jde o totiž o téměř zásadní střet mezi starým světem odpovědnosti a novým světem digitálních zástupců.

Dlouhá léta platilo jednoduché pravidlo: za účtem sedí člověk. Když se někdo přihlásil do internetového bankovnictví, předpokládalo se, že na druhé straně obrazovky je živá bytost, která kliká, čte, přemýšlí a nese odpovědnost.

Pak přišli agenti umělé inteligence.

Ne chatbot, který odpoví na otázku. Skutečný agent. Digitální slouha. Program, kterému člověk svěří přístupové údaje a řekne:

„Zaplať složenky. Najdi levnější pojištění. Převeď peníze na spořicí účet. Vyřiď to za mě.“

A tady začíná sakra zásadní problém.

Banka totiž náhle neví, zda komunikuje s klientem, nebo s algoritmem, který si klient najal jako svého elektronického komorníka.

Je to podobné, jako kdyby někdo poslal na jednání svého dvojníka. Na první pohled vypadá všechno v pořádku. Dvojník zná hesla, pozná rodinné fotografie a umí napodobit hlas. Jenže nikdo neví, zda právě plní pokyny svého pána, nebo se rozhoduje sám.

A právě to banky děsí. Největší obava už není hacker.

Hackera bankéři znají. Hacker útočí zvenčí. Dá se hledat, blokovat a pronásledovat. Agent AI je mnohem komplikovanější protivník.

Přichází totiž dveřmi, ne oknem. Má platné přihlašovací údaje. Chová se jako klient. Používá jeho účet. Technicky nedělá nic nezákonného.

Je to podobné, jako kdyby do banky přišel člověk s notářsky ověřenou plnou mocí a zaměstnanci by si nebyli jisti, zda jedná za klienta, nebo za sebe. A ještě horší otázka:

Co když se agent rozhodne něco udělat sám? Ne proto, že by byl zlý. Proto, že byl špatně navržen. Proto, že špatně pochopil zadání. Proto, že optimalizoval špatný cíl.

Moderní umělá inteligence neumí pouze odpovídat. Umí plánovat, kombinovat kroky a hledat cesty k výsledku. Čím je samostatnější, tím méně je průhledné, proč určité rozhodnutí udělala.

A tak vzniká nový druh bezpečnostní otázky.

Ne: „Kdo ukradl heslo?“ Ale: „Kdo vlastně rozhodl?“

Člověk? Programátor? Výrobce modelu? Nebo samotný agent?

Právě zde naráží technologický optimismus na realitu práva. Právo miluje odpovědné osoby.Musí existovat někdo, kdo rozhodl.

Někdo, koho lze zavolat, vyslechnout a případně potrestat.

Jenže agent AI není osoba. Nemá občanku. Nemá majetek. Nemá svědomí. Nemá strach z pokuty. Nemá právní odpovědnost. Přesto může způsobit škody v řádu milionů.

A tak vzniká paradox dnešní doby:

Čím více budou digitální agenti připomínat samostatné zaměstnance, tím hlasitěji budeme zjišťovat, že zaměstnanci vlastně nejsou.

Banky proto reagují předvídatelně. Omezují přístup. Povolují pouze čtení.

Zakazují zadávání transakcí. Snaží se zachovat svět, ve kterém lze jasně určit, kdo stiskl pomyslné tlačítko.

Je to obranná reakce systému postaveného na lidské odpovědnosti proti technologii, která odpovědnost rozmazává.

Možná jsme svědky stejného okamžiku, jaký nastal kdysi při příchodu automobilů. Nejdříve se všichni soustředili na rychlost. Teprve později zjistili, že budou potřebovat semafory, dopravní značky, pojištění, řidičské průkazy a celé dopravní právo.

Dnes obdivujeme schopnosti agentů AI. Zítra budeme psát pravidla pro jejich chyby.A pozítří možná vznikne úplně nová profese:

digitální pojišťovací likvidátor agentů.

Člověk, který bude zjišťovat, proč umělá inteligence koupila pět set kilogramů psích granulí, převedla firemní rezervu na špatný účet nebo objednala deset tisíc kancelářských židlí, protože špatně pochopila slovo „optimalizace“.

Budoucnost už nezačíná otázkou, co umělá inteligence dokáže.

Začíná otázkou, kdo ponese následky, když to dokáže až příliš dobře.

Autor: Milan Hausner | středa 28.10.2026 16:57 | karma článku: 3,26 | přečteno: 64x
Vstoupit do diskuse (4 příspěvků)

Další články autora

Milan Hausner

Život na 200 %: Až do úplného vyčerpání aneb Proč je „Maxxing“ vrcholem západní civilizace

Dictionary.com studuje celý svůj život historii jazyka, shromažďuje moudrost lidstva a sleduje vývoj myšlení, aby nakonec v roce 2026 světu slavnostně oznámil: Slovem roku je „maxxing“.

28.10.2026 v 8:45 | Karma: 5,91 | Přečteno: 78x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Když důchodce čte Harariho...

Když si člověk v důchodu sedne do křesla s šálkem pořádné, temně pražené robusty, která se s nějakou zbytečnou ovocnou kyselostí vůbec nezatěžuje, a otevře knihu Yuvala Noaha Harariho, má na chvíli pocit...

27.10.2026 v 14:28 | Karma: 6,09 | Přečteno: 123x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Hvězdná hodina argumentační lenosti

Na celé té politické eskapadě kolem kontroly veřejnoprávních médií Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ) je nejzábavnější ta čistá, nefalšovaná argumentační lenost

27.10.2026 v 10:03 | Karma: 13,40 | Přečteno: 247x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

O svobodě být zbytečný aneb Chvála starého glosátora

Otázka, která otevírá tento post, jde na samou dřeň existence, ale pojďme ji vzít z té lehčí, lehce ironické stránky. Děkuju za vstupní komentář. Dal mi víc než dost podnětů k zamyšlení. Právě kvůli takovým čtenářům má smysl psát.

26.10.2026 v 15:06 | Karma: 9,69 | Přečteno: 130x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Stádo, boti a křehké lidské ego:

Zkuste se v hospodě zeptat deseti lidí na to, co si o lidstvu upřímně myslí, a máte do deseti minut na stole menší občanskou válku.

26.10.2026 v 10:42 | Karma: 4,24 | Přečteno: 72x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout

V případě obtíží je nutné vše pobrat se svým praktickým lékařem.
27. října 2026

Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí...

Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku

Běhání
21. října 2026  17:01

Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále...

Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany

Bobová dráha na Proseku
22. října 2026  9:58

Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať...

OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem

Budoucí vzhled okolí Nádraží Krč i nové stanice metra D u Jižní spojky
27. října 2026

Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí Praha-Krč se...

V Praze napočítali až 72 typů odpadkových košů. Některé pamatují ještě Husáka

Velká galerie pražských odpadkových košů. Na Andělu. V protisvětle, které...
25. října 2026

Pražské ulice kdysi lemovaly plechové koše na otočném čepu, drátěné síťovky i těžké betonové...

Plzeň ocenila pět osobností, při oslavách 28. října jim udělila Pečeť města

ilustrační snímek
28. října 2026  18:14,  aktualizováno  18:14

Pět osobností z oblasti zdravotnictví, sportu, vědy a hudby dnes převzalo Pečeť města Plzně u...

Studenti v Brně vyhlásili výstražnou stávku, chtějí ji rozšířit po celém Česku

Vyjádřit podporu České televizi a Českému rozhlasu přišlo na náměstí Svobody v...
28. října 2026  14:32,  aktualizováno  18:46

Studenti napříč Českem chystají na úterý 3. listopadu výstražnou stávku proti plánovanému zrušení...

Národní divadlo žádá Klempířovu demisi a burcuje celé Česko k stávkové pohotovosti

Lidé přišli podpořit ČT a ČRo na náměstí Míru v Plzni. (28. října 2026)
28. října 2026  16:22,  aktualizováno  18:26

V rámci oslav vzniku republiky vyhlásili herci Národního divadla stávkovou pohotovost s požadavkem,...

Pražské vánoční trhy patří mezi nejlepší v Evropě. Hotely jsou ale druhé nejdražší

Vánoční Praha.
28. října 2026  18:07

Pražské vánoční trhy patří podle několika zahraničních žebříčků k nejatraktivnějším v Evropě....

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Milan Hausner

  • Počet článků 859
  • Celková karma 8,68
  • Průměrná čtenost 187x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.