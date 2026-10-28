Když se agent přihlásí místo člověka
Dlouhá léta platilo jednoduché pravidlo: za účtem sedí člověk. Když se někdo přihlásil do internetového bankovnictví, předpokládalo se, že na druhé straně obrazovky je živá bytost, která kliká, čte, přemýšlí a nese odpovědnost.
Pak přišli agenti umělé inteligence.
Ne chatbot, který odpoví na otázku. Skutečný agent. Digitální slouha. Program, kterému člověk svěří přístupové údaje a řekne:
„Zaplať složenky. Najdi levnější pojištění. Převeď peníze na spořicí účet. Vyřiď to za mě.“
A tady začíná sakra zásadní problém.
Banka totiž náhle neví, zda komunikuje s klientem, nebo s algoritmem, který si klient najal jako svého elektronického komorníka.
Je to podobné, jako kdyby někdo poslal na jednání svého dvojníka. Na první pohled vypadá všechno v pořádku. Dvojník zná hesla, pozná rodinné fotografie a umí napodobit hlas. Jenže nikdo neví, zda právě plní pokyny svého pána, nebo se rozhoduje sám.
A právě to banky děsí. Největší obava už není hacker.
Hackera bankéři znají. Hacker útočí zvenčí. Dá se hledat, blokovat a pronásledovat. Agent AI je mnohem komplikovanější protivník.
Přichází totiž dveřmi, ne oknem. Má platné přihlašovací údaje. Chová se jako klient. Používá jeho účet. Technicky nedělá nic nezákonného.
Je to podobné, jako kdyby do banky přišel člověk s notářsky ověřenou plnou mocí a zaměstnanci by si nebyli jisti, zda jedná za klienta, nebo za sebe. A ještě horší otázka:
Co když se agent rozhodne něco udělat sám? Ne proto, že by byl zlý. Proto, že byl špatně navržen. Proto, že špatně pochopil zadání. Proto, že optimalizoval špatný cíl.
Moderní umělá inteligence neumí pouze odpovídat. Umí plánovat, kombinovat kroky a hledat cesty k výsledku. Čím je samostatnější, tím méně je průhledné, proč určité rozhodnutí udělala.
A tak vzniká nový druh bezpečnostní otázky.
Ne: „Kdo ukradl heslo?“ Ale: „Kdo vlastně rozhodl?“
Člověk? Programátor? Výrobce modelu? Nebo samotný agent?
Právě zde naráží technologický optimismus na realitu práva. Právo miluje odpovědné osoby.Musí existovat někdo, kdo rozhodl.
Někdo, koho lze zavolat, vyslechnout a případně potrestat.
Jenže agent AI není osoba. Nemá občanku. Nemá majetek. Nemá svědomí. Nemá strach z pokuty. Nemá právní odpovědnost. Přesto může způsobit škody v řádu milionů.
A tak vzniká paradox dnešní doby:
Čím více budou digitální agenti připomínat samostatné zaměstnance, tím hlasitěji budeme zjišťovat, že zaměstnanci vlastně nejsou.
Banky proto reagují předvídatelně. Omezují přístup. Povolují pouze čtení.
Zakazují zadávání transakcí. Snaží se zachovat svět, ve kterém lze jasně určit, kdo stiskl pomyslné tlačítko.
Je to obranná reakce systému postaveného na lidské odpovědnosti proti technologii, která odpovědnost rozmazává.
Možná jsme svědky stejného okamžiku, jaký nastal kdysi při příchodu automobilů. Nejdříve se všichni soustředili na rychlost. Teprve později zjistili, že budou potřebovat semafory, dopravní značky, pojištění, řidičské průkazy a celé dopravní právo.
Dnes obdivujeme schopnosti agentů AI. Zítra budeme psát pravidla pro jejich chyby.A pozítří možná vznikne úplně nová profese:
digitální pojišťovací likvidátor agentů.
Člověk, který bude zjišťovat, proč umělá inteligence koupila pět set kilogramů psích granulí, převedla firemní rezervu na špatný účet nebo objednala deset tisíc kancelářských židlí, protože špatně pochopila slovo „optimalizace“.
Budoucnost už nezačíná otázkou, co umělá inteligence dokáže.
Začíná otázkou, kdo ponese následky, když to dokáže až příliš dobře.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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