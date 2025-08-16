Když s vámi mluví Brehmova sova ...
Zvířata dostala lidské vlastnosti – a dnes – proboha - je dostává už i umělá inteligence. Zvířata byla aspoň z masa a krve.
Začali jsme AI vnímat jako „někoho“, ne „cosi“. Lidské vlastnosti promítané teď už i do nelidských entit – panečku, brrr to máme před sebou budoucnost...
Antropomorfismus znamená, že připisujeme lidské vlastnosti něčemu, co je nemá – třeba algoritmu. AI prý „chápe“, prý „cítí“, prý „chce“. AI prý podvádí, když zjistila, že její tvůrci ji chtějí vypnout a ona se brání. Ona ale jen zpracovává data a pokud se chtěla vypnout tak jen proto, že to měla v kódu. A pokud nás AI klame, není to proradný vlk z Červené karkulky, ale protože ten algoritmus někomu slouží k jeho cílům. Šlechetným? Někdy možná. Manipulativním? Více než velmi často!
Proč se takhle na AI vůbec díváme? Protože se polidštěné produkty prostě lépe prodávají. Lidskost přitom hledáme tam, kde není – v robotech, chatbotech, dokonce i ve vysavači. Alespoň pro mne je osvěžující (příliš silné slovo), když se chatbot představí jako Virtuální asistent (RB) než jako Alexa, Siri, Kate, Janička nebo moje oblíbená hypotetická Liduš v zářné škole zítřka. Ostatně, tohle znáte všichni. Jestliže pro člověka platí, co nebylo ve smyslech, nemůže být v mozku, tak to, co nebylo v kódu, nemůže ani AI vygenerovat. (Já vím, že se na mne všichni příznivci vrhnou…)
Antropomorfismus je raketovým palivem jedniček a nul; přehání jejich schopnosti a vytváří iluzi, že máme co do činění s myslící bytostí. Je to jako když Brehm popisoval zvířata lidskými slovy. Poutavé, z hlediska účelu smysluplné, ale vždy zavádějící a totálně klamavé. Matoucí a vedoucí ke klamu o dědovi vševědovi v rouše sličné persony. Antropomorfismus není roztomilý omyl tvůrců, ale docela zásadní manipulace marketingovými technikami. (a často politickými).
· AI je vnímána jako „dobrá“ nebo „zlá“, i když nemá morální schopnosti.
· Lidé jí chtějí přiznat práva, jako by byla vědomá bytost.
· AI je obviňována z chyb, zatímco skuteční viníci (vývojáři, firmy) zůstávají v pozadí. Aspoň máme své chyby, na co svést. Třeba při řízení samohybného auta, to bude po havárii docela tanec. Paní učitelka vysvětlující boty v textu to svede na AI a bude přitom spokojená, jak tu rozeřvanou matku sjela...
· Lidé důvěřují AI, jako by ona (to) byla schopná chápat, co důvěra znamená – což není. 8 % fakta ověřuje, 80% slepě věří. AI vám popíše, co je láska, ale už neví, že ji skutečně potřebujete.
Poslední americká studie zřetelně a přesvědčivě ukazuje, že časté používání AI chatbotů vede k růstu osamělosti. Lidé se méně baví s ostatními a více spoléhají na „empatického“ robota, co se tak krásně lidsky jmenuje. Ze studie vyplývá, že personifikace chatbota je tím faktorem důvěryhodnosti Jenže empatie není algoritmus – je to lidská schopnost a do plastu ji nevdechnete.
V poslední době se také vedou velmi rozsáhlé rozhovory, přednášky i komentáře o budoucnosti této virtuální entity. A ve značném množství z nich je právě otázka lidských vlastností skoro stěžejní. Prvním přístupem jsou například tvrzení Geoffreyho Hintona, který se obává, že super inteligence ohrozí lidstvo a navrhuje, abychom do ní vkládali mateřské instinkty, které budou uživatele ochraňovat. Kmotr AI (Nobelova cena) se na tuto oblast dívá ze svého hluboce přemýšlivého pohledu. Aniž bych si dovolil nějak zpochybňovat tento jeho hluboce antromorfizující přístup, daleko bližší jsou mi názory paní Li (kmotra AI), která navrhuje, aby AI prostě respektovala lidskou důstojnost a přirozenost. Oba dva společně s dalšími však, a naprosto oprávněně varují před manipulativním chováním, které může zahrnovat především ovlivňování uživatelů přes jejich emoce. Sociologická studie o politickém marketingu s AI potvrdila, že čím více faktů (jakkoli zkreslených a vylhaných), tím více tomu lidé věří. Čím více mlhy, tím se spíš necháme zblbnout.
A když je to navíc Barbínka, to je přece ta skutečná blonďatá pravda.
Antropomorfismus v AI je jako Brehmův styl – krásný, poutavý ale klamavý a totálně dezinformační. Přehání schopnosti, zkresluje morální úsudky a může vést k nebezpečným důsledkům. AI není a nikdy nebude člověk. A pokud ji tak budeme vnímat, můžeme se dostat do super maléru.
Máme posledních pár let, kdy ještě můžeme přestat promítat lidskost tam, kde není – a začít AI chápat takovou, jaká skutečně je. Ne jako nového Brehmova lva, lišku podšitou a přemoudřelou sovu, ale jen jako nástroj, který potřebuje zodpovědné zacházení.
Milan Hausner
AHT a DKÚ
Divné propojení těchto pojmů, že? Posuďte sami, jak moc efektivní by taková kontrola vůbec mohla být. Že nevíte, co DKÚ je? O pár řádků níže.
Milan Hausner
Proč nepíšu blogy o politice = garantovaný záchvěv marnosti
Proč nepíšu blogy o politice? Psaní politického blogu je jako dobrovolně skočit do bazénu plného piraní, krokodýlů a chemického znečištění z politikovy chemičky.
Milan Hausner
Iluze jsou pro každého
Před chvilkou jsem dokoukal videoklip o kouzelnické magii ...či o tom, co vlastně v kouzlech nevidíme... Hezké, milé a inspirativní, trošku záhadné, ale v samotné podstatě ... je to všechno klam a iluze.
Milan Hausner
Než data skončí Llamě v tlamě
Soukromí každého z nás je v současné době extrémně ohrožené. Máme sice zákon na ochranu osobních údajů, který běžný občan považuje spíše za otravný hmyz. Nicméně, ukažme si jeden příklad, kde je aplikace zákona více než žádoucí.
Milan Hausner
Čím více slov, tím více mlhy
V červenci američtí sociologové zveřejnili zajímavou studii, ve které objevili Ameriku s Antarktidou dohromady.
|Další články autora
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za...
Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně
Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na...
Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže
Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který...
Živnostníci si neplatí nemocenské pojištění, nedůvěřují systému
Premium O dobrovolné nemocenské pojištění není mezi podnikateli zájem. Důvodem jsou nevýhodně nastavené...
Za specialistou lidé cestují i desítky kilometrů. Vláda nás odbývá, říká expert
Premium Pacienti po celém Česku se potýkají se stále větším nedostatkem ambulantních specialistů. Získat...
Dubaj funguje jako dobře řízená firma. Překvapí v mnoha aspektech, líčí makléřka
Premium Když se řekne Dubaj, většině z nás se vybaví třpytivé mrakodrapy a luxusní životní styl. Pro...
Trump a Putin vedou jednání na Aljašce, USA chtějí příměří na Ukrajině
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin jednají na Aljašce. Po deváté...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 31
- Celková karma 7,45
- Průměrná čtenost 250x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.